「樂善堂駿英牙科診所」開幕禮

為回應市民對基層醫療服務的需求，承蒙樂善堂常務總理王紹基太平紳士贊助港幣250萬元，九龍樂善堂於太子開設「樂善堂駿英牙科診所」，並於2025年7月14日(一)舉行開幕禮。開幕禮邀得主禮嘉賓勞工及福利局局長孫玉菡太平紳士與九龍樂善堂主席李培埡女士、命名贊助人常務總理王紹基太平紳士、副主席温文蕙女士及駿英人事顧問有限公司總經理周宗祐先生一同主持儀式。



命名贊助人樂善堂常務總理王紹基太平紳士(右一)在主禮嘉賓勞工及福利局局長孫玉菡太平紳士(右二)見證下，捐贈港幣250萬元支票，由九龍樂善堂主席李培埡女士(左二)及副主席温文蕙女士(左一)代表接受。

主禮嘉賓勞工及福利局局長孫玉菡太平紳士(中)與九龍樂善堂主席李培埡女士(左二)、命名贊助人常務總理王紹基太平紳士(右二)、副主席温文蕙女士(左一)以及駿英人事顧問有限公司總經理周宗祐先生(右一)一同進行剪綵儀式。

主禮嘉賓勞工及福利局局長孫玉菡太平紳士致辭時表示「樂善堂駿英牙科診所」當中包含之善舉舉足輕重，意義重大。他感謝樂善堂常務總理王紹基太平紳士的捐款，讓「樂善堂駿英牙科診所」得以投入服務，惠及市民。當他處理社福界工作時，接觸到不少有需要人士領取綜援及關愛基金，獲得牙科服務的資助，但若沒有足夠的相關牙醫服務配合，亦難以讓他們享用服務。因此，他很高興能夠到訪診所，有見這裡的設備先進，相信可以切身幫助到有需要人士，尤其是長者。展望未來，他認為需增加對長者的支援及幫助，所以樂善堂當下提供牙科服務乃正確之舉，可以適切幫助到長者。他亦期望可以再與樂善堂合作。

樂善堂李培埡主席於開幕禮上表示今年是樂善堂成立145周年，樂善堂一直貫徹「救災紓困、贈醫施藥、興學育才、安老培幼」的服務宗旨，目前服務單位已經超過85個，包括教育、醫療、社會福利等服務，其中「贈醫施藥」是樂善堂有歷史文獻以來一直堅持的宗旨，為廣大市民提供多元化的優質醫療服務。「樂善堂駿英牙科診所」選址於油尖旺區是希望以此作為九龍區的中心點，為附近居住或工作之社區人士提供更方便的服務點，加上鄰近「樂善堂李賢義伉儷醫療中心及社區藥房」，與及「樂善堂李施紅娘中醫診所」和「油尖旺地區康健站」，能夠為市民提供一站式醫療支援。

在牙科治療服務方面，診所除提供一般基本治療外，亦配有先進的牙科設備，透過全電腦化操作，提供數碼全景口腔Ｘ光檢查及各種治療，令服務層面更為廣泛。另外，診所亦登記成為關愛基金「長者牙科服務資助」項目及「綜援牙科服務資助」下之認可牙科診所，同時設有長者「醫療券」扣減服務，務求配合政府在牙科資助計劃上的推行，並惠及更多有需要的長者。「樂善堂駿英牙科診所」得以開展實有賴各政府部門之支持及協作，加上常務總理王紹基太平紳士捐款支持，以及樂善堂常務總理會指導和各同工的用心經營。展望未來，樂善堂會繼續配合政府基層醫療藍圖，發展地區基層醫療服務，建立地區支援網絡，讓有需要市民得到適切及適時的全面照顧。

命名贊助人樂善堂常務總理王紹基太平紳士致辭時表示他之所以積極參與慈善事業，是因為有感於成長過程中得到社會之栽培，本著「取諸社會、用諸社會」理念，他希望能略盡綿力，為社會出力，服務基層。而自加入樂善堂這個大家庭後，他一直以來都十分認同樂善堂「關懷情真、樂善同行」的服務精神，尤其是樂善堂一直積極開展針對性的社福及醫療服務，充分發揮關懷弱勢、樂善好施的精神。

「樂善堂駿英牙科診所」自2023年11月投入服務以來，為大眾提供專業而全面的牙齒及口腔保健服務，包括基本口腔檢查、洗牙、脫牙、補牙、假牙及根管治療等，亦會定期為公眾提供口腔健康教育講座，以加強大衆對牙科護理的關注。樂善堂同時亦積極開展各種社區口腔護理計劃，包括配合政府基層醫療政策，參與推展政府今年推出的「社區牙科支援計劃」，向有經濟困難的弱勢社群提供資助性牙科服務，協助弱勢社群及早發現和治療牙患。「樂善堂駿英牙科診所」預計每年服務逾2,000人次。

主禮嘉賓與出席嘉賓合照留念。

眾嘉賓參觀「樂善堂駿英牙科診所」，了解單位的服務及運作。

樂善堂駿英牙科診所

地址：九龍太子彌敦道750號始創中心12樓1207室

查詢電話：2380 1488

(資料及相片由客戶提供)