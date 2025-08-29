《山ｘ海ｘ城》｜颱風下的100公里試煉　以汗與淚印證少年成長

踏出舒適圈，對許多都市青少年而言，需要一份莫大的勇氣。由凝動香港體育基金主辦的《山ｘ海ｘ城》戶外運動旅程，便集結了56位背景各異的少年，引領他們挑戰多元運動，藉此建立自信與團隊精神。經過五個月的密集訓練，他們迎來終極的全港跨區100公里接力挑戰，未料卻遇上颱風來襲，令這場「畢業禮」充滿變數。這場風雨中的百里征途，最終如何磨練出他們的堅毅，在汗水中見證蛻變，為青春寫下無悔的印記？



從舒適圈走到山與海 藉運動建立自信

由凝動香港體育基金主辦、領展「愛・匯聚計劃」贊助的《山ｘ海ｘ城》戶外運動旅程，旨在帶領12至18歲的青少年走出熟悉的社區，探索香港更多自然風光，更重要的是激發自身的無限潛能。所謂的「山」、「海」和「城」，分別是指不同類型的運動，例如「山」有越野跑、飛索、攀岩沿繩下降等；「海」為滑浪風帆、獨木舟、直立板、龍舟等；「城」則是抱石、滑板、滾軸溜冰、霹靂舞等。

計劃為期五個月，從最初的三合一運動體驗，到第二階段的專項進階訓練，讓他們為最終的100公里接力挑戰作準備。這群青少年大多並非傳統意義上的運動健將，有些甚至坦言從未想過自己能與「極限挑戰」扯上關係。然而，今次活動不但讓他們學會專業的運動技巧，更在汗水中建立了自信和堅毅的品質。這場100公里的挑戰，正是他們展示學習成果、印證自我成長的畢業典禮。

無懼風雨 以意志完成百里挑戰

挑戰日當天，颱風來襲成為了所有參加者始料未及的最大敵人，原定的山路因雨水變得濕滑泥濘，海面風浪亦遠比平時洶湧。挑戰由越野跑開始，風、雨、陽光交替出現，令「山」隊隊員舉步維艱，面對體能和意志的雙重消耗。大家在屯門良景邨出發，途經丫髻山，隊員凱璇透露：「起初因為下雨的關係，大家仍思考應否上山。登頂時仍未有雨，下山路雖然崎嶇，大家仍能克服。怎料一落到山腳，大雨便一瀉而下。」她續笑言：「一切就像計劃好一樣，大家安全下山！」

颱風來襲下的山路變得濕滑泥濘，令「山」隊面對體能和意志的雙重消耗。

「山」隊順利抵達朗屏商場完成挑戰後，便將「火炬」交給「城」隊。「城」隊的第一段路是踩單車由朗屏前往上水，儘管挑戰期間數度面臨大雨，不得不停下來，待雨勢變弱才能繼續出發，但隊員的表現令教練Fuji sir大感驚喜：「沒想到大雨不但沒有令他們卻步，甚至燃點起大家的鬥志，希望能完成整段路！」

數度面臨大雨未有阻止「城」隊前進，甚至令大家的鬥志燃起。

在沙田接棒的「海」隊本來會下水進行划艇挑戰，但因天氣關係改為於沙田划艇中心完成室內划艇20公里的挑戰。雖然隊員們稍有失望，但他們仍慶幸活動沒有完全取消。教練余sir表示，為了以更快的時間完成挑戰，隊員們需輪流使用兩部室內划艇機，「這對大家的合作有一定要求，例如交接棒時，需要幫機上的隊員穿腳踏等等。始終本來『海』隊是分兩隊訓練，甚少有合作機會，但最終挑戰的結果仍出乎我所想之好！」

室內划艇看似簡單，但對參加者的合作有一定要求。

汗水見證蛻變 青春寫下無悔一頁

「山」隊的第二段挑戰同樣改為在大坑進行室內的跑步機挑戰，兩部跑步機各跑10公里。教練魚蛋粉坦言，隊員在溝通和團結性的轉變，是自己最深刻的事：「第一堂訓練時，大家都比較生疏，只會跑自己的速度，甚至會不理跑得慢的隊員。然而，第二堂開始大家會互相關心，開始有隊形，越跑越好！」至於第二隊「城」隊亦需要在單車機上進行最後的挑戰，教練Fuji sir亦形容隊員的成長令人感到安慰：「大家起初會擔心踩得慢，但後來發現專注才能有更好的成長，而在我眼中，大家都成長不少。」

即使第二段挑戰改為室內跑步機挑戰，「山」隊隊員同樣不亦樂乎。

56名青少年最終於12小時內成功挑戰100公里，齊心跑過、踩過、划過，無疑在青春寫下了難忘的一頁。在風雨中學會堅持，在團隊中懂得合作，在挑戰中認識全新的自己，凝動香港體育基金總幹事江嘉惠在儀式上讚揚道：「這不僅是場挑戰賽，更是九個月培訓的成果展，我們見證了許多零基礎的學員，從抗拒運動到愛上戶外挑戰的轉變。」領展企業社會責任助理總經理陸嘉儀女士表示青年運動是領展「愛・匯聚計劃」其中一個重點支持的範疇，計劃從首三年的單一跑步項目，到今年創新的三項挑戰，以跨區運動體驗打開青少年視野，讓更多人發掘香港不同的戶外運動場地。

（資料及相片由客戶提供）