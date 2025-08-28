樂善堂「愛．無煙」計劃助前線員工戒煙 企業：助建立正向文化

在職人士煙癮起，想戒煙卻苦無時間與支援？九龍樂善堂自2013年起獲衞生署控煙酒辦公室支持，推行「愛‧無煙」前線企業員工戒煙計劃，至今已成功推展六期。該計劃特別針對工作繁忙的前線員工，提供度身訂造的多元化戒煙服務。樂善堂於上星期8月21日(四)舉行記者會，公佈由香港大學護理學院負責評估的第六期計劃成效，結果顯示，在12個月的跟進期內，整體僱員的戒煙及減煙率高達44.6%，成績令人鼓舞 。



「度身訂造」支援奏效 逾900人參與

為應對在職人士工時長、難以抽空尋求戒煙服務的挑戰，樂善堂「愛．無煙」計劃以其靈活性及多元化支援見稱。計劃團隊會透過線上直播或外展形式，直接到企業舉辦健康講座和工作坊，並利用WhatsApp等即時通訊軟件提供個人化的戒煙輔導。

九龍樂善堂主席李培埡女士(左三)、香港大學公共衞生學院榮休教授林大慶教授BBS, JP(右三)、香港大學護理學院王文炳教授(左二)、九龍樂善堂第一副主席温文蕙女士(右二)、樂善堂常務總理王鄭凱瑜律師(左一)及九龍樂善堂總幹事劉愛詩女士MH(右一)為九龍樂善堂「愛‧無煙」前線企業員工戒煙計劃新一期計劃進行啟動儀式。

在2023至2024年間進行的第六期計劃，成功吸引了126間企業參與，行業涵蓋物流運輸、建造、物業管理、酒店、零售及飲食業等，超過900名吸煙員工接受了戒煙服務，人數比上一期增加16.5%。整個計劃推行12年以來，累計有超過600間企業參與，服務人次超過24,000人。

九龍樂善堂主席李培埡女士指出，計劃提供的一系列靈活戒煙支援，正是希望透過多元和創新的服務，有效提升員工的健康意識及戒煙動機。她亦提到本港吸煙人口日漸老化，加重醫療系統負擔，「而樂善堂將持續提供專業戒煙服務，並呼籲更多企業參與計劃，支持政府多管齊下的控煙政策，共同實現無煙香港的目標。」

九龍樂善堂李培埡主席呼籲大家支持多管齊下的控煙政策，共同以無煙香港為目標。

戒煙及減煙率達44.6% 尼古丁替代療法助攻

負責評估計劃成效的香港大學護理學院，在2023年1月起追訪了905名參與戒煙輔導的吸煙僱員。參加者的平均煙齡長達19年，每日平均吸食13支煙。研究團隊透過電話跟進他們在參與服務後的戒煙狀況。結果顯示，在6個月的跟進期內，整體僱員的戒煙率為23.9%；而在12個月的跟進期內，戒煙率更提升至28.1%，而加上減少吸煙量一半的僱員，整體戒煙及減煙率高達44.6%。

負責研究的香港大學護理學院王文炳教授表示，在12個月跟進期內，整體僱員戒煙率為28.1%，而戒煙及減煙率達44.6%，「數據顯示，使用尼古丁替代治療的成員在6個月的戒煙率和減煙率，分別比沒有使用的高4倍和2倍，證明這種結合個人化輔導與藥物支援的方式成效顯著！」

香港大學護理學院王文炳教授公布「愛‧無煙」計劃數據。

企業讚計劃靈活 助建無煙健康職場

「愛．無煙」計劃不僅幫助員工重拾健康，更協助企業建立正面的職場文化。其中，已連續多年獲嘉許的阪急阪神國際貨運(香港)有限公司分享道：「計劃為我們提供了海報、口號貼紙等物資，協助營造無煙氛圍，並引入煙害講座及鼓勵員工使用戒煙藥物，有效紓緩退癮徵狀，大大提高成功率。」另一間參與企業寶豐環保服務有限公司則表示：「我們參加計劃，一方面是想改善員工健康，另一方面則希望提升工作環境氛圍及企業正向文化，進一步推動無煙生活。」

參與「愛‧無煙」前線企業員工戒煙計劃企業的阪急阪神國際貨運(香港)有限公司代表（中）及寶豐環保服務有限公司代表（右）分享經驗。

新一期的「愛‧無煙」計劃將以「戒煙與理財」為主題，透過分享理財與健康資訊，讓參加者了解吸煙對財務的長遠影響，並學習將戒煙省下的開支用於改善生活，從而提升戒煙動力。計劃將繼續為企業提供免費的員工戒煙講座、健康檢查及輔導服務，並會舉辦新興運動體驗、無煙森林浴等多元化活動。同時，計劃會持續加強藥物支援，合資格人士經註冊護士及藥劑師評估後，可透過郵寄方式獲取免費的尼古丁替代療法藥物，以助紓緩退癮徵狀。

如有興趣參加計劃或了解更多，請即瀏覽：https://www.scpw.hk/zh-hant/

「愛‧無煙」前線企業員工戒煙計劃

查詢熱線：2133-7375

電郵：smokefree@loksintong.org

報名方法：https://www.scpw.hk/zh-hant/

（資料及相片由客戶提供）