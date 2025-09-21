市建局透過音樂構建可持續共融社區　創新社區支援模式成榜樣

今日（9月21日）是一年一度的「國際和平日｣，聯合國鼓勵全球各國、組織與個人以行動合力建構和平世界，包括積極推動平等、實踐互相尊重，擁抱世界的多樣性。市區重建局（市建局）一直秉持「以人為先」的原則推行市區更新工作，並推動多個社會項目，促進平等共融，構建可持續發展的宜居城市。其中，市建局成立的「市建童樂．社區樂團」，最近獲頒聯合國可持續發展目標香港成就獎 2025 的「可持續發展目標獎 （目標10：減少不平等）」及「擴展性」兩個項目獎項，肯定了市建局在促進社會平等方面的努力，以及認可樂團在擴大規模及影響力上的潛力。



樂團獲環保促進會頒發聯合國可持續發展目標香港成就獎 2025「項目獎項 －可持續發展目標獎 （目標10：減少不平等）」及「項目獎項 － 擴展性」。

市建局在2018年成立「市建童樂．社區樂團」（樂團），為土瓜灣及九龍城的基層兒童提供免費音樂培訓，讓他們跨越資源限制，享有平等的學習機會。多年來，樂團透過與不同社區伙伴合作及舉辦啟發兒童身心發展的活動，促進平等共融，同時市建局亦以先行者的角色深化社區支援工作。

創造平等學習機會 安排協作演出 打破社會隔閡

學習音樂對兒童在藝術及身心的發展均有益處；然而，對基層家庭而言，持續的專業音樂培訓所需的費用，是沉重的經濟負擔。市建局成立樂團，讓九龍城及土瓜灣的基層家庭，在無需額外財政負擔的情況下，給其子女接受免費的優質音樂培訓，從而發展藝術潛能、建立個人自信。樂團聘請專業導師，為團內不同程度的團員量身打造學習課程，更以小班教學模式因材施教，確保每一位團員得到適切指導和照顧。成立至今，樂團已為區內超過100個家庭、共130名兒童提供音樂教育，以小組形式學習結他、夏威夷小結他、敲擊樂、迷你電子琴及歌唱。

樂團亦積極籌劃各種表演機會，讓團員透過參與公開演出豐富閱歷，更可學習與不同年齡和文化背景的人士協作，從而增強溝通能力、加深對不同文化的認識，以及拓展社交圈子。這展現了樂團在打破社會隔閡，促進不同背景人士的平等參與，營造更包容的社區方面的貢獻。樂團在過去七年，已參與超過30個表演，當中包括與非牟利團體、專業學會及社區機構合作，接觸超過2,500位來自不同階層及地區的觀眾。

樂團受邀於「龍城美食潑水泰繽紛2024」表演，藉歌曲連結九龍城的泰人社群。

促進團員身心健康 建構關愛共融的社區網絡

樂團亦重視團員及家庭成員身心靈健康，經常舉辦不同形式的團隊活動，包括以藝術結合情緒健康的交流活動、專家分享會和工作坊，促進樂團成員的身心靈發展，更為其家長提供支援。許多家長亦因持續參與樂團活動而建立深厚友誼，互相支持。樂團不單開啟基層兒童學習音樂之路，更透過音樂連繫社區，是個促進社區共融的綜合性社會項目。

樂團舉辦禪繞畫藝術活動，讓團員家長透過畫畫抒發情緒和壓力。

成功模式具擴展性 領航深化社區資源

樂團深受土瓜灣和九龍城區居民支持，市建局亦積極回應社區期望，有序擴展樂團規模並深化其音樂培訓計劃。經過七年的發展，樂團的規模已由最初的30人增至46人，訓練時數更由成立首學年的30小時，大幅提升至2024-25學年的200多小時。近年，在其他舊區如深水埗，亦有機構提供不同的音樂訓練計劃，足證樂團在擴展性及加強影響力方面的潛力。

團員在樂團新學年的開學禮中，在音符上寫下自己學習音樂的目標和願望，再貼到五線譜上，一同譜出「Kid Band 夢想樂章」。

「市建童樂．社區樂團」不僅提供有形的音樂教育資源，更給予社區各持分者無形的價值，融合音樂藝術、教育、全人發展以至社會服務，推動社會平等與共融。未來，樂團將繼續透過音樂培育下一代及連繫社區，共同構建平等共融的社會。

（資料及相片由市建局提供）