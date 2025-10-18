宏利香港與JUST FEEL 感講全港首辦「My旗日」 500義工倡表達感受

都市人生活節奏急促，每日忙着處理不同事情，有否停下來靜聽自己的感受？為鼓勵大眾關注情緒健康，宏利香港與香港情緒教育慈善機構JUST FEEL 感講 今日舉行全港首個「My旗日」，動員500名親子義工，於全港各區邀請超過10,000名市民選擇代表當下心情的旗紙並貼在身上，藉此鼓勵大眾認識及表達不同感受，好好關顧自己的情緒健康。



有別一般聚焦於為慈善機構籌款的賣旗活動，「My旗日」鼓勵市民從關心自己出發，用旗紙「說出」感受。來自宏利及9所感講夥伴學校的500名親子義工，今早配戴上感受徽章肩帶，在銅鑼灣、九龍灣、將軍澳、元朗及大埔等地區邀請市民分享當下感受。

六款感受旗紙 涵蓋正、負面感受

每張旗紙象徵一個交流的開始，市民在與義工分享感受後，可免費從開心、温暖、興奮、傷心、生氣及害怕六款感受旗紙中，選擇最能夠代表當日心情的一款。感受旗紙全為年初「My旗日」旗紙設計比賽的得獎作品，由本地小學生精心設計，涵蓋正、負面感受，旨在傳遞感受無分對錯的訊息。

倡接納和表達感受 避免壓抑

活動在短短兩小時內吸引了逾萬名市民踴躍參與，展現出社區對推廣情緒健康的積極關注與支持。宏利香港及澳門首席市場總監林沛表示：「心理健康是整體健康的重要一環，而維持心理健康的關鍵在於讓大家有空間自在地表達和接納各種感受。我們相信，感受無分對錯——它們都是人之常情。我們很高興能與JUST FEEL 感講 合作，舉辦全港首個『My旗日』，這項有意義的活動體現我們幫助大眾締造健康福祉的承諾。我們期待繼續與JUST FEEL 感講 攜手推動情緒教育，讓社會變得更有同理心、更溫暖。」

JUST FEEL 感講 共同創辦人暨執行總監楊思毅（右）與宏利香港及澳門首席市場總監林沛（左）親身支持「My旗日」活動，為親子義工打氣。

義工Chelsea帶同兒子Carson參與今次「My旗日」。她表示主動問及市民感受是一個非常新鮮和深刻的體驗：「之前較少主動問陌生人的感受，所以踏出第一步時也有點緊張，嘗試後發現沒有想像中困難，原來只要簡單關心一句，市民也願意分享。」有親子義工表示，活動期間不少市民選擇了開心和溫暖，亦有市民表達自己因親人離世，正經歷傷心的時期。

義工Chelsea帶同兒子Carson參與今次「My旗日」，發現邀請市民分享感受沒有想像中困難，只要簡單關心一句，市民也願意分享。

由校園至社區 推動情緒教育

JUST FEEL 感講 共同創辦人暨執行總監楊思毅表示：「覺察和表達自己的正、負面感受，對於促進情緒健康，及建立健康的人際關係至關重要。今日很高興看見不少市民勇敢、真誠地說出感受，相信感受旗紙可成為啟發對話的契機，讓『My旗日』的結束，成為市民表達感受的開始，令到更多人與身邊的人互相分享，增進彼此的理解與關懷。」

「My旗日」的理念將會延續至宏利與JUST FEEL 感講 的合作中，楊思毅續說：「感謝宏利及各所感講夥伴學校積極支持，藉着今次『My旗日』，將情緒教育由校園拓展至家庭及社區。自今年4月起與宏利建立長期策略慈善夥伴合作關係，我們透過不同項目促進學生情緒健康，未來會繼續緊密合作，於本地學校全方位推動善意溝通及社交情意教育，轉化學校和家庭的溝通文化，讓下一代在富有同理心的環境下成長。」

*是次活動旨在提升公眾對情緒健康的關注，所有旗紙免費派發予公眾，不涉及任何籌款或募捐。

（資料及相片由客戶提供）