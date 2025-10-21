三日兩夜黑客松　推動創新零售　突破人才定義框架

LOUDER x Generation Hong Kong Hackathon 2025 早前圓滿舉行，吸引逾百位來自不同學科及背景的青年參與，包括特殊教育需要(SEN)青年，充分體現社會包容與多元。活動以「創新想法比專業技能更重要」為核心理念，透過拓寬人才定義，營造貼近真實商業環境，讓參加者共同解決本地零售業的實際挑戰，推動行業的可持續發展。



LOUDER 是一個雲集接近三百個香港品牌的零售平台，致力協助本地年輕創業家推廣自家設計及手作產品，提升本地創意品牌的知名度，達至「Make Hong Kong Brands LOUDER」的理念。而 Generation Hong Kong 則提供業界導向的實戰培訓與就業支援等一條龍服務，緊貼市場脈搏，致力縮窄教育與就業之間的落差。

是次黑客松於七月底假港鐵總部舉辦，為期三日的密集式訓練中，參賽者組隊針對品牌推廣、善用顧客數據進行市場洞見，以及設計實用的產品客製化，構思創新方案解決商業痛點。為了讓參賽者有更完整的體驗，所有比賽題目均根據LOUDER實際業務挑戰及真實商業數據設計，務求讓參加者更「貼地」構思業務方案。

活動亦鼓勵參加者靈活運用人工智能（AI）工具，培養創意零售科技的實戰技能，拓展想像力及技術應用能力。此外，多位來自零售、數據分析、市場營銷及網站設計等不同領域的業界專家亦親臨指導，為參加者提供專業意見，促進創新思維與專業經驗的交流融合。參賽者不但獲得寶貴經驗，更能拓寬眼界，進一步裝備自己；業界導師亦能從年輕一代的創意中汲取靈感，與「#GrowHKTalent」及「#MakeHKBrandsLOUDER」理念緊密結合。

(資料及相片由客戶提供)