極端天氣新常態|香港紅十字會國際減災會議 探索「氣候韌性」關鍵

全球氣候變化加劇，極端天氣顯然已成為我們無法忽視的「新常態」。香港紅十字會於早前舉辦為期兩天的「氣候韌性：攜手行動」國際減災會議，匯聚本地及全球的專家學者、非政府組織及社區代表，共同探討如何提升社會的「氣候韌性」及公眾的備災意識。會議配合「國際減災日」舉行，並聚焦三大關鍵議題：「社區預警」、「自然為本」及「共融行動」，促進跨界對話與協作，攜手構建一個更具韌性的城市。



專家強調 我們正邁向全新氣候環境

香港科技大學環境及可持續發展學部首席發展顧問陸恭蕙教授在會議上指出：「人們一直依據過去的氣候模式生活，然而如今我們正邁向一個全新的氣候環境。」她強調，面對這一轉變，社區韌性尤其重要，而「社區預警」、「自然為本」與「共融行動」正是應當積極推進的方向。

香港紅十字會行政總裁/秘書長蘇婉嫻女士亦表示：「氣候危機即是人道危機。」她指出，紅十字會擔當樞紐角色，融會全球前沿的減災知識與本地社區的實際需求，推動具包容性、可持續的減災行動。

「社區預警」強化社區應急能力

「社區預警」強調建立有效的社區早期預警系統。專家們深入探討多個實際案例，除了由香港渠務署分析香港的綜合防洪管理策略，更借鑒了孟加拉紅新月會熱浪預警行動的成效。揭示了成功模式關鍵在於: 透過政府部門、居民及地方組織緊密合作，提供更具針對性及實用易懂的預警資訊，並透過主動接觸社區團體，確保訊息及時傳達至所有人，特別是高風險群體。

「自然為本」借助生態力量提升氣候韌性

面對氣候衝擊，會議的第二個重點是「自然為本」，與會者分享如何運用生態資源應對極端氣候。包括引用尼泊爾社區的例子，探討應用自然為本的解決方案，為脆弱社區減災與復原，以及推動「藍色金融」機制帶領海洋保育。再到香港本地案例，共同印証了向自然尋求解决方案，是全球與本地層面應對氣候風險的關鍵路徑，展示了減災與可持續發展並行的潛力。

「共融行動」實現氣候公義

最後一個重點聚焦於「共融行動」，確保減災政策能惠及所有人，弱勢社群在災害管理中的需求被充分考慮。氣候變化往往對社會脆弱群體造成不成比例的影響，若缺乏社區參與，災害管理方案往往無法切合實際需要。因此，會議強調社區參與與賦權，呼籲在減災政策制定中納入高風險群體的聲音，實現真正的共融。彌補政策與需求之間的差距，構建一個真正包容、有效的減災體系。

不同領域的專家學者、非政府組織及社區代表，透過跨界對話，深入探討極端氣候新出路。

來自不同領域的與會者透過跨界對話，為應對極端氣候注入新視角與創見。香港紅十字會積極實踐作為連接全球知識與本地實踐的橋樑，未來將繼續秉持人道使命，將會議成果轉化為具體行動，與社會各界攜手構建可持續能夠抵禦氣候挑戰的韌性城市。

