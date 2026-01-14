跑手召集！「著綠狂奔」實踐綠色生活 將毅力化為可持續發展動力

跑步，除了是對速度的追求，更是一種對生活的堅持。自 2016 年首辦以來，由環保促進會主辦的「著綠狂奔」（Green Run）已邁向第 8 屆。「著綠狂奔」不僅是一場賽事，更是一場關於可持續發展的延伸。主辦方今年繼續向全港跑手發出邀請：將堅定不移的體育精神，延伸至日常生活中，用雙腳為跑出一個綠色未來！



「著綠狂奔」以「著綠措施，環保為先」為統籌原則。為了讓跑手在享受跑步多包胺之餘，亦能實踐無負擔的環保生活，同時減少大型活動對環境的衝擊，大會承諾：

💧「走塑」補給： 無派發一次性膠樽飲品，提供環保重用水杯，為地球出一分力！

♻️ 乾淨回收： 場地當眼處設有分類回收桶，鼓勵跑手身體力行，做足乾淨回收，為環境盡責。

🎁 簡約包裝： 拒絕過度包裝！大會與贊助商緊密合作，紀念品均採用簡約包裝設計。

🍱 惜食零浪費： 慎重挑選著綠派對的食品種類，並以不浪費為原則，按參賽人數估計食品數量。

無論你是追求成績的精英跑手，還是享受親子時光的一家大小，誠邀你穿上綠色戰衣，於 3月 7 日齊集科學園。立即報名，一同為可持續發展努力！

立即報名

「著綠狂奔」支持聯合國可持續發展目標:

目標3：健康與福祉

目標12：負責任生產與消費

目標13：氣候行動

【活動詳情】

日期： 2026年3月7日（星期六）

時間： 08:00 - 12:00

地點： 香港科學園及白石角海濱長廊

著裝： 綠色運動服，為地球加油！

