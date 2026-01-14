跑手召集！「著綠狂奔」實踐綠色生活 將毅力化為可持續發展動力
撰文：陳德俐
出版：更新：
跑步，除了是對速度的追求，更是一種對生活的堅持。自 2016 年首辦以來，由環保促進會主辦的「著綠狂奔」（Green Run）已邁向第 8 屆。「著綠狂奔」不僅是一場賽事，更是一場關於可持續發展的延伸。主辦方今年繼續向全港跑手發出邀請：將堅定不移的體育精神，延伸至日常生活中，用雙腳為跑出一個綠色未來！
「著綠狂奔」以「著綠措施，環保為先」為統籌原則。為了讓跑手在享受跑步多包胺之餘，亦能實踐無負擔的環保生活，同時減少大型活動對環境的衝擊，大會承諾：
💧「走塑」補給： 無派發一次性膠樽飲品，提供環保重用水杯，為地球出一分力！
♻️ 乾淨回收： 場地當眼處設有分類回收桶，鼓勵跑手身體力行，做足乾淨回收，為環境盡責。
🎁 簡約包裝： 拒絕過度包裝！大會與贊助商緊密合作，紀念品均採用簡約包裝設計。
🍱 惜食零浪費： 慎重挑選著綠派對的食品種類，並以不浪費為原則，按參賽人數估計食品數量。
無論你是追求成績的精英跑手，還是享受親子時光的一家大小，誠邀你穿上綠色戰衣，於 3月 7 日齊集科學園。立即報名，一同為可持續發展努力！
「著綠狂奔」支持聯合國可持續發展目標:
目標3：健康與福祉
目標12：負責任生產與消費
目標13：氣候行動
【活動詳情】
日期： 2026年3月7日（星期六）
時間： 08:00 - 12:00
地點： 香港科學園及白石角海濱長廊
著裝： 綠色運動服，為地球加油！