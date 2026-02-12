生育率下降　香港十一關愛協會以教育與科技破解少子化困局

香港生育率持續低迷，據入境處表示，2025年香港登記新生兒共計31,714人，按年下降14%。本港不少夫婦面對生育障礙問題，但網上資訊真偽難辨，缺乏專業的諮詢渠道。香港十一關愛協會（下稱「11會」）今年開展一項與生活健康與生育教育相關的專項計劃，以協助港人在生育方面建立正確觀念，並延伸至專業治療，從根源協助香港家庭跨越生育障礙。



革新觀念 推分齡生育教育藍圖

生育問題往往被視為私隱，令不少夫婦面對疑難時，因尷尬而不敢向外尋求專業協助。作為紮根地區的組織，11會以「教育為先導，科技為後盾」為核心，聯同复星集團旗下的深圳恒生醫院推出專項計劃，計劃將執行逾20項針對性活動，並首創「生育教育階梯體系」。體系涵蓋了從青少年的生命教育、適齡家庭的孕前規劃，到深入的輔助生殖技術解析，按不同對象的需要，提供適切及實用的知識支 援。

與醫療權威合作 深圳恒生醫院作技術後盾

在教育推廣以外，專業的醫療支援尤其重要。在11會的推動下，發展跨境醫療基層支援，深圳恒生醫院生殖醫學科將成為計劃強大的技術後盾，與權威醫療資源接軌。

深圳恒生醫院生殖醫學科坐擁亞洲高端實驗室及資深專家團隊，其臨床數據在深圳市人類輔助生殖質控中心排名中名列前茅，為計劃中涉及的輔助生殖議題，提供專業的技術支援。作為國家三級綜合醫院的重點專科，其服務涵蓋由不孕症評估、個人化排卵方案，以至胚胎培養及移植的一條龍服務，能全面應付家庭的醫療需求。憑藉复星全球醫療網絡，深圳恒生醫院生殖醫學科將持續引入國際尖端技術，確保香港基層家庭能獲得與時並進的優質服務。

深圳恒生醫院張璠副院長於香港出席地區活動，加強粵港醫療交流。

生育觀念需從小培養 教育界表支持

香港教育工作者聯會副主席兼朱昌幼稚園校長林翠玲，對於計劃提倡正確的生育觀念需從小培育表示認同。她指，有系統地普及健康與生育知識，有助為幼兒營造健康的成長環境，亦是支持家庭幸福的關鍵 。

香港教育工作者聯會副主席林翠玲為跨境醫療與生育教育作地區推動。

協助計劃執行生育教育及全人教育推動工作的佛教葉紀南紀念中學校長林志煒認為，在青少年階段開展家庭與生命教育，是全人教育及培養盡責的未來公民的重要一環。

佛教葉紀南紀念中學校長林志煒以IT顧問專長執行生育教育及全人教育推動。

共建生育友善社區

11會表示，期望藉著是次合作推動生育友善概念，在复星健康副總裁兼深圳恒生醫院院長吳翔帶領的專業團隊支援下，為計劃注入專業的跨境醫療實力，同時亦呼籲社會各界攜手，共同支持這項以教育為本、結合科技的長遠計劃，為香港家庭締造一個更包容、支援更充足的生育友善環境 。

跨境醫療查詢 (WhatsApp)︰6066 0741

11會網站︰www.hk11.org

深圳恒生醫院服務網站︰www.hsyy.com.hk

