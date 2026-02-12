VetiVa呈獻：樂善堂 x 罐頭豬 LuLu萬人行　逾六千人撐精神健康

由九龍樂善堂（下稱樂善堂）主辦、VetiVa冠名贊助的「VetiVa呈獻：樂善堂x 罐頭豬LuLu萬人行」已於2026年2月8日（星期日）假大埔白石角海濱長廊圓滿舉行，由主禮嘉賓中聯辦新界工作部副部長王卉先生、署理政制及內地事務局局長胡健民先生, MH, JP、九龍城及油尖旺區福利專員林綺梅女士、樂善堂主席李培埡女士、冠名贊助VetiVa創辦人黎家智先生及「樂善大使」方力申先生一同主持鳴槍儀式，為萬人行揭開序幕。是次活動以人寵共融為主題，歡迎公眾攜同愛寵到場參與，現場逾6,000參與人次。活動所籌得之善款用作支援樂善堂精神健康服務，為青年、家庭至長者提供及早識別及介入支援服務，推廣全民精神健康。



起步禮匯聚善心 推動精神健康服務

九龍樂善堂主席李培埡女士致辭時指，樂善堂成立於1880年，紮根香港服務大眾已逾145年，適逢今年145周年，樂善堂特別與TOYZEROPLUS旗下人氣角色「罐頭豬LuLu」合作，以其可愛治癒形象為慈善步行增添活力。隨著生活節奏加快、生活壓力與日俱增，精神健康已成不容忽視的社會課題。李主席希望透過萬人行，鼓勵公眾放慢步伐、放鬆身心，並協助樂善堂為不同群體提供全方位的心理支援，包括駐校輔導、社區心理健康推廣及災難後心理援助等服務。在此特別感謝冠名贊助VetiVa的鼎力支持，與樂善堂一同推廣精神健康服務及人寵共融的理念。

典禮上舉行支票頒贈儀式，由冠名贊助VetiVa創辦人黎家智先生代表致送善款支票，以支持樂善堂推動精神健康服務。黎家智先生表示：VetiVa為一間24小時動物醫院，一直將慈善社會責任視為企業核心價值，致力為社會投入更多資源，體現企業關愛和人寵共融的精神。黎先生強調，今次參與慈善步行，除了以資源支持樂善堂的慈善工作，更率領旗下員工親身參與，以實際行動踐行社會責任，攜手推動，體現跨界合作對社區福祉的積極貢獻。

大會特別感謝善心贊助商及善長，包括大會指定運動服裝「李寧有限公司」贊助全場所有參加者運動T-shirt，讓參加者舒適步行；大會指定飲用水「5100藏冰川有限公司」慨贈優質飲用水，在賽道沿途設置水站，確保參加者充分補水；以及順豐速運贊助活動物流費用，使本堂資源得以完整保留用於慈善服務，讓愛心惠澤更多有需要的社群；以及慷贈禮品、優惠券及宣傳位置的善心企業，讓活動體驗更加豐富多彩。活動最高籌款大獎及最踴躍參與大獎均由樂善堂梁銶琚學校勇奪，實至名歸。樂善堂邀得方力申先生擔任「樂善大使」，與本堂協力推廣健康生活及守望相助的正能量，攜手凝聚更多社會善心力量。

萬人行籌得的善款將用於支持樂善堂精神健康服務的拓展與深化，透過轄下的「樂善堂楊小玲言語治療中心」及「樂善堂莫葉瑞衡兒童發展中心及復康中心」推行多個層面的精神健康服務，為受情緒困擾的人士提供專業輔導與心理評估服務、特殊教育支援、校園心理急救培訓及社區教育。去年大埔火警事故，樂善堂即日為災民提供經濟援助、過渡性房屋單位作暫住，並提供義診及情緒支援服務，陪伴他們過渡艱難時期，為香港注入正能量與守望相助的精神。

一眾嘉賓台下大合照。

冠名贊助VetiVa創辦人黎家智先生（左二）致送善款支票以支持樂善堂精神健康服務，由主禮嘉賓中聯辦新界工作部副部長王卉先生（左一）、署理政制及內地事務局局長胡健民先生, MH, JP（右一）及樂善堂李培埡主席（右二）代表接受。

樂善堂邀得方力申先生擔任「樂善大使」，與樂善堂攜手凝聚更多社會善心力量。

人寵共融健行 攜手撐精神健康

活動設3公里及1公里步行路線，包括個人組、孖「豬」組及企業及團體組，現場不少參加者更攜同愛寵一同參與，場面溫馨熱鬧。由主禮嘉賓王卉副部長、胡健民署理局長及林綺梅福利專員、樂善堂李培埡主席、樂善大使方力申先生、一眾常務總理及活動冠名贊助VetiVa創辦人黎家智先生一同進行鳴槍儀式，為萬人行揭開序幕。近2,000名選手隨即出發，沿著風景優美的海濱長廊邁步前行，以一人一步實際行動支持慈善。沿途佈置多個主題打卡點，「LuLu豬」驚喜現身，為參加者打氣，現場氣氛熱烈，增添歡樂氣息。

同日在香港科學園高錕會議中心廣場（金蛋）舉辦慈善嘉年華──「豬」遊派對，設有多個主題打卡位、互動遊戲及表演環節，更特別舉辦「寵物造型比賽頒獎禮」，吸引眾多參加者攜同精心打扮的寵物一同參與，場面熱鬧歡樂。現場亦設有多項攤位，包括活動周邊精品義賣攤位、人寵共融互動區、STEAM特色體驗及遊戲攤位，當中由VetiVa動物醫院提供專業寵物急救服務及由獸醫現場為寵物進行健康檢查；禮品贊助Maxmillion Poodle™️設計「寵物知識過三關」遊戲，增進公眾對寵物健康護理的認識，將人寵共融與身心健康的理念寓教於樂，共同推動全民精神健康。

活動中，九龍樂善堂李培埡主席及冠名贊助VetiVa創辦人黎家智先生也率領義工及親友一起步行5公里至樂善堂朱定昌頤養院，為長者送上愛心福袋，內有軟餐、生活用品及營養補給，以身體力行支持慈善，貫徹「樂善堂萬人行」所提倡「一步一關懷」的社區精神。

主禮嘉賓中聯辦新界工作部副部長王卉先生（右四）、署理政制及內地事務局局長胡健民先生, MH, JP（右二）、九龍城及油尖旺區福利專員林綺梅女士（右八）、樂善堂李培埡主席（右三）、樂善大使方力申先生（右五）、冠名贊助VetiVa創辦人黎家智先生（右一）及一眾樂善堂常務總理主持鳴槍儀式，為活動揭開序幕。

樂善堂李培埡主席參與步行送暖，完成五公里到訪樂善堂朱定昌頤養院，為老友記送上軟餐福袋。

冠名贊助VetiVa創辦人黎家智先生率領寵物義工及一眾企業義工探訪長者。

近2,000名參加者與愛寵以行動支持慈善。

