「富衛中心」創造保險新體驗　實現以人為本新世代職場

在這個機不離手的年代，買保險、查保單只需在手機「撳幾個掣」便能完成。科技固然帶來便捷，但當遇到難題，或急需理賠的無助時刻，那份真人會面的安心感始終無法取代。富衛香港（富衛／FWD）近年大力推動數碼化，同時着重虛實整合。位於鰂魚涌太古坊的全新總部「富衛中心」（FWD Tower）不僅是辦公空間，更是一個充滿巧思，將溫度重新注入客戶服務與體驗的空間。



11樓鳥巢設計撫慰心靈 古樹櫃檯傳承歲月溫度

全新的「富衛中心」少了傳統保險公司的嚴肅感，反而多了一份恍如走進現代藝術館的溫潤。位於11樓的「保險綜合服務中心」（Insurance Solutions Centre），設計師特意引入鳥巢概念。鳥巢象徵孕育與保護，配合柔和的線條與暖色調，這裡被打造成客戶的避風港。對於前來處理保險事務的客戶而言，環境心理學上的安撫元素尤為重要。除了環境舒適，這裡具有溫度的專業服務還體現在效率上——中心增設了更多會客室與櫃位，提供保單查詢、更改資料、繳交保費、理賠等保險服務，亦繼續提供快速現場索償服務，最快只需30分鐘便能完成理賠。

位於「富衛中心」11樓的「保險綜合服務中心」。

「保險綜合服務中心」以鳥巢為設計概念，將傳統的服務空間，改造成一個讓客戶安心的避風港。

富衛以「Celebrate living」作為品牌承諾，這份理念不只傳遞給客戶，更貫穿在員工的日常。走進總部的辦公空間，隨即被其以年輪為主題的設計吸引。接待櫃檯選用了經歷過風雨洗禮的回收百年古樹，經打磨後升級再造成藝術傢具，賦予其新生命，細心留意下會發現，樹木紋理充滿歲月痕跡，質感豐富。富衛透過年輪象徵時間的連結與傳承，除了展現對ESG核心元素 「環境尊重」的承諾，更讓每位訪客都能觸摸到獨特的歷史厚度。

接待櫃檯選用了經歷過風雨洗禮的回收百年古樹，巧妙地升級再造、將ESG概念融入實體空間設計。

航海美學設計激發靈感 窩心育嬰室支援在職媽媽

來到另一層的辦公空間，設計靈感搖身一變成為航海美學。流線型的傢具搭配動態照明，加上隨處可見的植物與自然光，營造出猶如探索之旅的氛圍，鼓勵員工跳出框架思考，推動創新。

以航海美學為題的辦公空間，營造出如同置身於探索之旅的氣氛。

為了適應新世代的工作模式，這裡設有鼓勵團隊溝通協作的開放式工作環境，亦提供適合專注工作的獨立空間。最窩心的是，公司充分照顧員工的身心福祉，全層配備人體工學設備，並設有健身設施鼓勵運動。對於在職媽媽，這裡亦設有專屬育嬰室，支援哺乳或照護需求，真正做到以人為本，讓員工兼顧家庭需要。

智能系統實踐低碳願景 鼓勵資源回收推動綠色生活

作為社區的一分子，「富衛中心」考慮到環保上的細節，辦公空間全面採用高效節能照明與智慧空調，並安裝節水設備。在廢物管理上更是細緻入微，除了常見的紙張塑膠回收，連茶水間的廚餘、咖啡渣及充電電池都有專屬的回收計劃。而在裝修物料方面，亦選用了獲GREENGUARD及LEED認證的環保材料。另外，富衛亦積極參與太古地產的《環境績效約章》，由內到外實踐可持續發展，證明商業發展與環境保育絕對可以並存。

在這個追求速度的數碼時代，我們或許都需要一個讓人安心、有溫度的客戶服務空間，同時，讓保險科技應該與客戶連結及服務相輔相成。

以上資料由富衛人壽保險（百慕達）有限公司（「富衛」）提供，僅供參考及作教育用途。讀者不應將本文章內容視作提供、銷售招攬產品或保險建議。就包含在本文章之任何產品或服務，讀者應根據自己的需要，自行評估及尋求獨立之專業意見。富衛並不就資料的準確性、完整性或是適合任何特定用途，作出任何明示或默示的說明、陳述或保證或承擔任何責任。對於任何因使用或依賴此文章引致的後果，富衛概不負責並無須負上法律責任（包括第三者責任）。不同保險公司的產品可能存在差異，投保前須了解清楚、分析和比較從而找出合適的保險產品。

（資料由客戶提供）