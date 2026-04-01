傳承羅氏家族慈善使命　弘揚大愛精神　第五十九屆董事局主席履新

羅穎怡女士自小深受家族慈善精神薰陶，在父輩及長輩的影響下，早於近二十年前便已加入仁濟醫院董事局，積極參與各類慈善工作。作為羅氏家族第三代傳人，她承擔起推動仁濟善業的新使命，履新成為仁濟醫院董事局第五十九屆主席，延續家族一脈相承的慈善精神，弘揚大愛，矢志為香港社會注入更多溫暖與希望。



醫療服務 持續提升

羅穎怡主席多年來積極走入社區，親身探訪仁濟多個服務單位，其中包括由其祖父羅定邦先生帶領羅氏家族成員創立的洗腎中心、護幼中心及教育單位，見證前人善業果子，並積極了解及探索各範疇服務的發展方向。

羅穎怡主席探訪仁濟醫院羅家寶基金會洗腎中心，與病人交流。

走進位於荃灣海濱花園的「仁濟醫院羅家寶基金會洗腎中心」，病人正在安靜清潔的環境接受洗腎治療。身為羅家寶先生千金的羅穎怡主席，同時擔任羅家寶基金會主席。

中心於2015年蒙羅家寶基金會慷慨捐助成立，提供優質而收費相宜的血液透析（洗腎）服務。中心由資深腎科專科醫生及專科註冊護士管理及營運，設有專業淨水系統及15部先進洗腎儀器，確保病人獲得安全可靠的治療環境，每年合共提供8,580節服務，每年平均服務7300人次。

中心正進行淨水系統更新工程，以全面優化水質監控及感染預防措施，確保洗腎用水達至最高標準。工程完成後，仁濟將推出慈善資助計劃，為有經濟困難的患者提供援助，並積極籌劃設立第二所洗腎中心，延續專業、優質且價廉的服務，惠及更多腎病患者。

位於荃灣海濱花園的仁濟醫院羅家寶基金會洗腎中心。

仁濟一直以來為大眾提供各類中西醫療服務，包括在多區設立中醫門診診所及教研中心，亦配合醫院管理局政策，持續發展中西結合治療，近年更增設痛症中心及社區診所，並推出保健湯包、花草茶及健康教育講座，推廣「預防為主、治療為輔」的理念。

此外，「仁濟贈醫施藥基金」為貧困長者提供優惠或免費中醫藥服務，近年更擴展至牙科、眼科、西醫及特別醫療資助計劃，包括白內障資助計劃及退化膝關節注射藥物慈善計劃。仁濟同時營運荃灣及葵青地區康健中心，推廣「以地區為本、預防為中心」的基層醫療服務，並積極推動「慢性疾病共同治理先導計劃」，幫助居民「早發現、早治理」，提升健康。

為配合政府在基層醫療方面的發展，仁濟將會在荃灣開辦一間社區藥房，為市民提供藥物諮詢和價錢合理的藥物。

社會支援 多元貼心

羅穎怡主席探望入住仁濟醫院羅氏基金護幼中心暨宿舍、患上粒線體病的樂彥。

「Hello，樂彥！」羅穎怡主席帶著毛公仔進入「仁濟醫院羅氏基金護幼中心暨宿舍」，探訪5歲的樂彥。樂彥天生患上罕見的粒線體病，不能自主活動，需特殊貼身照顧。單親的樂彥媽媽向羅穎怡主席表達謝意，指樂彥有幸入住中心，接受專業的輔助訓練後，自主能力有進步，同時為她紓緩了照顧壓力。樂彥媽媽衷心致意：「多謝仁濟，幫到我哋好多！」

「仁濟醫院羅氏基金護幼中心暨宿舍」前身為仁濟醫院特殊幼兒中心暨宿舍，由社會福利署撥款成立，於2000年投入服務，2003年獲羅氏信託基金捐款發展服務易名。中心透過跨專業團隊，為30名2至6歲中度至嚴重弱能及有住宿服務需要的幼兒提供專業訓練與指導、起居照顧及護理服務，讓幼兒獲得全面照顧和康復發展機會，促進成長，發展潛能。中心亦提供照顧者支援及親子活動，紓緩壓力，促進親子關係，並透過多元化活動及社區參與，豐富幼兒生活體驗，建立社區連繫。

仁濟醫院羅氏基金護幼中心暨宿舍為2至6歲中度至嚴重弱能及有住宿需要的兒童提供服務。

除學前特殊教育服務外，仁濟亦持續積極拓展不同社會服務，迎合公眾需要，包括近期迅速回應大埔宏福苑火災事件而於大埔富善商場設立的心理健康支援中心「仁濟心語軒」，提供心理諮詢、康復治療及精神健康教育，舉辦講座與工作坊，協助居民應對失眠與情緒困擾。

另外亦於大埔廣福邨街市設立社區暖心聚腳點「仁濟幸福站」，為居民提供休憩茶聚、膳食支援、親子活動及情緒紓緩工作坊，成為居民互助互愛的溫馨小天地。仁濟亦在沙田開設「荃仁社區保姆服務」，為家長提供安全可靠的短暫幼兒照顧服務，讓幼兒在關愛環境中健康成長。

仁濟醫院今年主要是配合政府在扶貧方面的發展，將會與華懋集團合作於荃灣開設新界第一間社區客廳，也是全港最大的社區客廳，面積共7,000多呎。

優質教育 作育英才

羅穎怡主席與仁濟醫院羅陳楚思小學的同學在「楚思生態園」餵飼烏龜。

「羅主席，呢度係『楚思生態園』！佢叫濤濤，係阿達伯拉象龜！」仁濟醫院羅陳楚思小學的同學們踴躍地向到訪的羅穎怡主席介紹道。

創立於1986年仁濟醫院羅陳楚思小學，以羅穎怡主席祖母陳楚思女士芳名命名，至今踏入第40個年頭。多年來，羅氏家族及羅氏基金一直支持學校發展，推動校本課程創新，培養學生跨學科能力與正向價值觀，特色課程如生態園及「楚思銀行」，教育學生珍惜生命與建立理財習慣。學校亦在國際創新發明大賽中屢獲殊榮，是屯門區內受歡迎的學校之一，全校約有700名學生。

創立於1986年仁濟醫院羅陳楚思小學。

羅穎怡主席到訪仁濟醫院羅陳楚思中學，與同學一同「Jam歌」。

羅穎怡主席又到訪仁濟醫院羅陳楚思中學，同學們發揮音樂才華，與羅主席一同「Jam歌」。

仁濟醫院羅陳楚思中學創校25年，全校約有700名學生。羅氏家族透過多項捐助，讓學生得以拓展視野、提升身心健康，並在升學路上獲得更大成就。羅氏家族更設立「羅陳楚思卓越學生獎學金」、「羅陳楚思文憑試學科成績優異獎學金」，為有志升學的同學提供經濟支援。羅氏家族不單慷慨捐助支持音樂室、電腦室、ENG CAFÉ的優化工程，更資助建立全新的健身室及多功能學習空間，為師生提供完善的運動及活動空間。

創校25年的仁濟醫院羅陳楚思中學。

仁濟自1970年代開展教育服務至今，已有23間學校，包括6間中學、5間小學及12間幼稚園／幼兒中心，分佈於港九新界不同地區，現有學生總人數逾7,000人。仁濟辦學貫徹「尊仁濟世」精神，亦將繼續提供優質全人教育，培育人才。

凝聚善心 惠澤社群

羅氏家族熱心公益，透過不同善舉造福社會，多年來捐款超過1億3千多萬元善款，持續支持仁濟醫院不同服務的發展，包括開辦學校、擴充醫療服務及成立洗腎中心，惠及無數市民，彰顯家族一脈相承的仁心大愛。

羅穎怡主席表示，今日的成就源於歷屆同仁與善長的無私奉獻。未來，她將繼續以創新思維連結各界力量，讓每一分善款化為生命的希望，踐行「傳承羅氏家族慈善使命，弘揚大愛精神」的承諾，為香港築建更共融、溫暖的社會。

（資料及相片由仁濟醫院提供）