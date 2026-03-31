保良局感謝各界攜手行善　善業綿延 惠澤社群

保良局創立147年以來，一直秉承「保赤安良」的宗旨，致力為香港市民提供多元化及優質的社會服務，範疇涵蓋教育、社會福利、青少年、康樂、文化及醫療等，成為全港最具規模的慈善公益機構之一。過去三年，本局每年平均服務人次超過300萬，成績有賴社會各界的鼎力支持。



感謝善長及企業於過去一年的慷慨捐助，攜手實踐本年度主題「信實開創 希愛永傳」，匯聚各方力量，讓愛與關懷延續下去。

持續優化服務 為弱勢社群提供暖心支援

保良局多年致力推動社會福祉，積極拓展多元化服務，照顧基層及弱勢社群的不同需要。憑藉各善長企業的慷慨捐助，本局不斷優化服務，讓更多市民受惠，攜手締造關愛共融的社會。

保良局致力提升服務，讓生活遇上突變的弱勢社群得到及時同適切的援助。

• 香港賽馬會慈善信託基金撥款推動本局康樂服務發展，讓參加者免費體驗特色營地生活。本局兩個營地獲資助免費安裝太陽能發電板，共建零碳香港。

• 汪徵祥紀念基金為遭遇突變或危疾以及欠缺支援的個人或家庭，提供緊急經濟援助，以解困境。善長於本年度慷慨捐款以充裕基金，幫助更多有需要人士。

• Mr Richard Garrett (已歿) 捐贈遺產支持保良局推動各項服務發展，讓關愛與善意永續不止，惠及各界有需要人士。

• 中國銀行(香港)有限公司積極推動企業義工服務，透過多元方式服務不同社群，與受眾同行，2025 中銀香港義工週有逾160位中銀香港義工參與，本年度亦撥款支持「醫社連心全民健康起動計劃」及「創出無毒新舞曲計劃」，實踐企業社會責任。

• 道教信善紫闕玄觀捐款支持本局醫療資助基金，援助基層病人在公營醫療服務進行自費手術、自費檢查或因應接受治療而自費購買藥物或儀器。

凝聚善心力量 培育德才兼備未來領袖

作為全港最大的辦學團體之一，保良局致力為學童提供多元優質教育服務，重視德育與才育並重，啟迪學生全人發展；同時推動青少年發展服務，透過多元活動及專業支援，助青少年提升技能、實現潛能。謹此衷心感謝以下善長慷慨捐助，鼎力支持本局為培育莘莘學子及社會棟樑出一分力。

感謝一眾善長為保良局屬下單位增繕設施，助青少年提升技能，成就未來。

• 利希慎基金、瑞銀慈善基金會資助本局「中學正向教育計劃」，舉辦連場培訓講座、家長學生工作坊，並推出網上教學資源，將正向心理融入校園，培養學生正向生活，計劃涵蓋本局17所中學。

• 梁安琪慈善基金V54年青藝術家駐留計劃慷慨借出被評為三級歷史建築的法式大宅，讓本地及海外年青藝術家住宿及創作，加強藝術家與社區之連結。

• 思培基金撥款資助保良局思培基金教育服務中心，採用國際學校模式，透過多元活動提升基層兒童英語及關鍵能力，增強未來競爭力。

• 香港康寶萊國際有限公司撥款開展「營動新世代3.0」，推動基層學童及青少年關注營養飲食及身心健康，並為社區帶來正面影響。

鳴謝大額及企業善長 (排名不分先後)

香港賽馬會慈善信託基金

汪徵祥紀念基金

Mr Richard Garrett(已歿)

利希慎基金、瑞銀慈善基金會

中國銀行(香港)有限公司

道教信善紫闕玄觀

梁安琪慈善基金

思培基金

香港康寶萊國際有限公司

感謝各界並肩同行 支援大埔火災 與大埔宏福苑居民共渡難關

大埔宏福苑火災發生後，社會各界踴躍捐輸，充分展現香港守望相助精神。衷心感謝以下善長及企業透過「保良局扶弱基金」慷慨捐助，所有善款不扣除任何行政費用，全數撥捐支援受災居民，攜手為社區重建帶來希望與關愛。

善長名單 (排名不分先後)

HAMWELL CENTURY LIMITED

Harilela Hotels Ltd.

Give2Asia Foundation Limited

Hope Bridge Korea Disaster Relief Association

Bitget

保良局歷屆主席會

中國宏橋集團有限公司

梁安琪慈善基金

保良壬子會慈善基金

HKTVmall

Hongkong International Theme Parks Limited

Muji無印良品

adidas Hong Kong Limited

adidas Sourcing Limited

Amorepacific Hong Kong

Cecilia Cheung Workshop Limited

Charmaine Sheh's Workshop Limited

FORTUNE ORIGIN SECURITIES LIMITED

Sanrio Group

WINNERS PRODUCTS ENGINEERING LTD.

YiFan (HK) Public Welfare Foundation Limited

古巨基先生

草蜢

張智霖先生及袁詠儀女士

郭富城國際關愛慈善基金

陳小春先生

楊秀惠女士

巨子生物控股有限公司

安踏體育及FILA 香港

米高集團控股有限公司

何猷君先生和奚夢瑤女士

陳百祥（香港精裝明星足球隊）

博雅互動國際有限公司

富味集團

科能新材料（亞洲）有限公司

綠茶集團

慧康國際生物科技有限公司

“Toronto Responds” Campaign (多倫多為大埔火災募款團體)

（善長眾多未能盡錄，謹此向所有支持保良善業人士，致以萬分謝意。）

保良局衷心感謝一眾善心企業及善長的堅實支持，讓本局善業工作可以從不間斷，為社會各界提供適切服務。期盼未來能夠與更多有心人攜手團結互助，支援局方服務，同心創建共融社會。

保良局善業協作

聯絡電話：2277 8500

聯絡電郵：cd@poleungkuk.org.hk

本廣告費用由保良局董事會成員贊助