香港紅十字會主辦 香港賽馬會社區資助計劃「Youth UP」完滿完成
邁向三年成果
在青年發展工作中，單一活動並不足以帶來持續改變；要支援年輕人面對學業、生活與社會轉變，需要更具結構與深度的培育框架。由香港紅十字會主辦「 香港賽馬會社區資助計劃：躍動青年–青年帶動改變計劃」(Youth UP)，正正以此為核心理念。
從項目設計出發：以「人道教育 × 專業技能 × 社區實踐」建構完整成長框架
為期三年的「Youth UP」計劃以系統化的歷程式設計為基礎，旨在全方位提升青年的個人能力、價值觀與社會參與度。計劃共惠及 652 位專上院校學生，從理念、技能到實踐三方面構建出一條完整的成長路線。
計劃透過人道價值課程、心理急救及多元思維訓練，讓青年建立自我覺察、反思能力和情緒管理等內在素質，強化青年面對挑戰與突發事件的應變能力。配以急救證書課程、設計思維與人道領袖培育等主題工作坊，鞏固青年在專業技能、溝通協作及分析解難方面的基礎，使其具備更實用、更貼近社會需求的能力。當青年學員完成技能累積後，計劃進一步推動他們設計創新項目，走入社區，回應青年議題、支援有需要的青年人，以實際行動帶動正向改變。這套綜合框架，使青年能逐步看見自己的轉變，並將成長內化為長遠發展的力量。
數據印證成效：青年在知識、技能與個人成長全線提升
為確保計劃可量度及持續優化， 委託香港浸會大學社會科學研究中心進行成效評估。調查顯示，在 244 位受訪學員中，各項核心指標均錄得全面進步，尤其在急救知識、自信心、表達能力及參與社區服務意願等方面最為顯著。同時，高達九成學員表示計劃有效提升其人際關係和內在素質，例如: 情緒管理、團隊協作與自我肯定。值得注意的是，研究團隊在活動結束六個月後進行的跟進調查指出，多個指標不但未見回落，反而持續上升，反映青年把所學真正內化並延伸至生活與學習之中，成效具深度、持久性與影響力。
從數據走向故事：三位「Youth UP」計劃青年學員親述「成長如何發生」
除了指標，青年學員自身的故事更能呈現計劃的力量。三位「Youth UP」計劃青年學員在結業禮上的分享，是最真實的佐證。
走出學生框框：勞景暉（勞總）重新理解「表達」
勞景暉（勞總）分享，設計思維工作坊完全改寫了他一直以來的匯報方式。作為心理學學生，他慣性以大量數據、資訊作開場，但在課程中才發現：
「原來一個真誠故事，比一大堆數字更能打動人心。」
他開始嘗試用故事、互動，拉近與受眾的距離，效果遠超預期。這種從「資訊堆砌」走向「以人為本」的轉變，正是 「Youth UP」 希望帶給青年，並真正能用於未來工作的能力。
在限制中前行：黎楚瑩（阿瑩）從挫敗裡學懂「共同承擔」
黎楚瑩（阿瑩）提到，真正讓她成長的不是課堂，而是策劃社區服務時面對的種種現實挑戰。以為最簡單的淨灘活動，卻成為她的第一堂「震撼教育」：
時間、場地、人手、實地視察、與政府部門聯絡、招募不足……
每一個環節都逼著她不斷調整、甚至一度想放棄。
而她最深刻的是：
「因為有隊友支持，先學識咩叫共同承擔。」
正是這份互相扶持，讓團隊最終完成活動。這個比課本理論更真實的學習過程，成為她未來走上前線工作的關鍵力量。
互補成就團隊：David 找到屬於自己的位置
David 的分享讓全場看見團隊真正的包容與人道精神。
面對日營中大量需要體力的活動，坦言有身體障礙的他的確較難參與，但隊友沒有任何嫌棄，反而主動協助，一起想方法：
「最後我成為團隊指揮，幫大家掌握方向。」
這支隊伍最後獲得「最佳合作精神獎」，不是因為表現最突出，而是因為他們真正做到互補不足，讓每個人都能以自己的強項為團隊發光。
結業禮：三年成果的匯聚，也是下一段旅程的開始
於三月初，「Youth UP」舉行了結業禮，總結三年項目成果。典禮上，嘉賓及講者為青年加油打氣，而三位學員的分享更令全場看見「成長的真實模樣」。對青年而言，結業禮不是結束，而是一個象徵——代表他們已具備能力、擁有人道價值，準備好走向更廣闊的未來。
「香港賽馬會社區資助計劃：躍動青年–青年帶動改變計劃」(Youth UP) 在香港賽馬會慈善信託基金的捐助下，新一期計劃得以延續推行。而那份勇於嘗試、樂於承擔、善於協作的精神，將在每位參與者心中持續發酵，轉化為推動社會進步的恆久動力，並誠邀更多青年報名參與，與我們一起創造改變。
(資料及相片由客戶提供)