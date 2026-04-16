香港紅十字會主辦　香港賽馬會社區資助計劃「Youth UP」完滿完成

邁向三年成果

在青年發展工作中，單一活動並不足以帶來持續改變；要支援年輕人面對學業、生活與社會轉變，需要更具結構與深度的培育框架。由香港紅十字會主辦「 香港賽馬會社區資助計劃：躍動青年–青年帶動改變計劃」(Youth UP)，正正以此為核心理念。

從項目設計出發：以「人道教育 × 專業技能 × 社區實踐」建構完整成長框架

為期三年的「Youth UP」計劃以系統化的歷程式設計為基礎，旨在全方位提升青年的個人能力、價值觀與社會參與度。計劃共惠及 652 位專上院校學生，從理念、技能到實踐三方面構建出一條完整的成長路線。

計劃透過人道價值課程、心理急救及多元思維訓練，讓青年建立自我覺察、反思能力和情緒管理等內在素質，強化青年面對挑戰與突發事件的應變能力。配以急救證書課程、設計思維與人道領袖培育等主題工作坊，鞏固青年在專業技能、溝通協作及分析解難方面的基礎，使其具備更實用、更貼近社會需求的能力。當青年學員完成技能累積後，計劃進一步推動他們設計創新項目，走入社區，回應青年議題、支援有需要的青年人，以實際行動帶動正向改變。這套綜合框架，使青年能逐步看見自己的轉變，並將成長內化為長遠發展的力量。

「Youth UP」計劃青年學員參與人道價值培育課程。

「Youth UP」計劃青年學員舉辦「沉默之聲－看我今天怎麼說電影分享會暨沉浸式聾人體驗活動」，以提升青年人對聽障人士的認識及理解。

「Youth UP」計劃青年學員透過急救證書課程，增強個人應變能力。

「Youth UP」計劃青年學員透過設計思維工作坊逐步策劃社區服務。

「Youth UP」計劃青年學員於小學舉辦嘉年華，向師生推廣全人健康的訊息。

數據印證成效：青年在知識、技能與個人成長全線提升

為確保計劃可量度及持續優化， 委託香港浸會大學社會科學研究中心進行成效評估。調查顯示，在 244 位受訪學員中，各項核心指標均錄得全面進步，尤其在急救知識、自信心、表達能力及參與社區服務意願等方面最為顯著。同時，高達九成學員表示計劃有效提升其人際關係和內在素質，例如: 情緒管理、團隊協作與自我肯定。值得注意的是，研究團隊在活動結束六個月後進行的跟進調查指出，多個指標不但未見回落，反而持續上升，反映青年把所學真正內化並延伸至生活與學習之中，成效具深度、持久性與影響力。

從數據走向故事：三位「Youth UP」計劃青年學員親述「成長如何發生」

除了指標，青年學員自身的故事更能呈現計劃的力量。三位「Youth UP」計劃青年學員在結業禮上的分享，是最真實的佐證。

左至右：參與「香港賽馬會社區資助計劃：躍動青年-青年帶動改變計劃」的黎楚瑩同學(阿瑩)、David、勞景暉同學(勞總)

走出學生框框：勞景暉（勞總）重新理解「表達」

勞景暉（勞總）分享，設計思維工作坊完全改寫了他一直以來的匯報方式。作為心理學學生，他慣性以大量數據、資訊作開場，但在課程中才發現：

「原來一個真誠故事，比一大堆數字更能打動人心。」

他開始嘗試用故事、互動，拉近與受眾的距離，效果遠超預期。這種從「資訊堆砌」走向「以人為本」的轉變，正是 「Youth UP」 希望帶給青年，並真正能用於未來工作的能力。

在限制中前行：黎楚瑩（阿瑩）從挫敗裡學懂「共同承擔」

黎楚瑩（阿瑩）提到，真正讓她成長的不是課堂，而是策劃社區服務時面對的種種現實挑戰。以為最簡單的淨灘活動，卻成為她的第一堂「震撼教育」：

時間、場地、人手、實地視察、與政府部門聯絡、招募不足……

每一個環節都逼著她不斷調整、甚至一度想放棄。

而她最深刻的是：

「因為有隊友支持，先學識咩叫共同承擔。」

正是這份互相扶持，讓團隊最終完成活動。這個比課本理論更真實的學習過程，成為她未來走上前線工作的關鍵力量。

互補成就團隊：David 找到屬於自己的位置

David 的分享讓全場看見團隊真正的包容與人道精神。

面對日營中大量需要體力的活動，坦言有身體障礙的他的確較難參與，但隊友沒有任何嫌棄，反而主動協助，一起想方法：

「最後我成為團隊指揮，幫大家掌握方向。」

這支隊伍最後獲得「最佳合作精神獎」，不是因為表現最突出，而是因為他們真正做到互補不足，讓每個人都能以自己的強項為團隊發光。

「Youth UP」結業禮場地外，設有多個主題及青年學員主導的攤位及工作坊供出席人士同樂及分享成果。

結業禮：三年成果的匯聚，也是下一段旅程的開始

於三月初，「Youth UP」舉行了結業禮，總結三年項目成果。典禮上，嘉賓及講者為青年加油打氣，而三位學員的分享更令全場看見「成長的真實模樣」。對青年而言，結業禮不是結束，而是一個象徵——代表他們已具備能力、擁有人道價值，準備好走向更廣闊的未來。

「香港賽馬會社區資助計劃：躍動青年–青年帶動改變計劃」(Youth UP) 在香港賽馬會慈善信託基金的捐助下，新一期計劃得以延續推行。而那份勇於嘗試、樂於承擔、善於協作的精神，將在每位參與者心中持續發酵，轉化為推動社會進步的恆久動力，並誠邀更多青年報名參與，與我們一起創造改變。

(資料及相片由客戶提供)