學界創科比賽：培育創科教學人才的契機？

香港政府近年積極推動創新科技，培育年輕創科人才成為重點。由機電工程署、騰訊基金會及成長希望基金會攜手推動的首屆「氫建未來．小紅花科創向善挑戰賽」決賽及頒獎典禮，於5月18日圓滿舉行。這次首次由政府部門、創科企業及社福機構三方合辦的創科比賽，吸引逾1,500名中學生及60多名STEAM相關學科大學生參與，共收到近100件創科作品。是次活動既展示本港中學生的創科能力，同時引發各界對創科人才培育的討論。



集科普教育與培訓創科教育人才於一身的創科比賽

賽事以實現「碳中和」為主題，分為「低碳生活」及「氫能應用」兩類。參賽中學生需參與一連串的「社區研習」及「專題講座」，了解市民對低碳生活的實際需求及氫能技術的原理與應用；有了初步作品構思後，再由修讀與STEAM或AI相關科目的大學生導師協助參賽隊伍製作、測試及完善作品。整個比賽過程集科普教育與培訓未來創科教學人才於一身，既考驗中學生的創科意念及實踐能力，同時亦為將來有志從事創科教育的大學生提供教學實習機會。

機電工程署署長潘國英先生， JP（左一）亦為比賽評審之一。

評審：科普教育見成效

比賽評審委員、香港教育大學數學與資訊科技學系署理系主任及副教授凌萬豪博士受訪表示，今年主題對中學生具相當挑戰，尤其氫能概念並不易掌握；但不少作品的創意和完成度都超出預期，更難得的是，得獎隊伍大多親身完成測試與實驗，反映學生具備不俗的技術理解與應用能力。

談及本地中小學創科教育，凌萬豪指出，近年各界已投入不少資源，學生的創科知識水平明顯提升，小學和中學課程亦逐步融入STEAM元素，為學生建立創科知識基礎。

不過，他認為理論與實踐之間仍有落差。一般課堂多集中知識傳授和評核，學生未必有足夠時間發揮與試驗，因此他指出：「這類學界創科比賽的價值，在於為學生提供平台，讓他們把課堂所學到的創科知識進行實踐，而比賽期間所遇到的困難、挫折等，亦讓學生可從中反思，並作出改良，這些比賽所帶來的寶貴經驗，學生未必可從課堂上獲得，這對他們未來成為香港創科教育人才有正面影響。」

為了從源頭上解決創科師資問題，凌萬豪透露，其學系已在數學教育及資訊與通訊科技課程中加入AI教學內容，這項舉措旨在為教育界主動輸入更多擁有AI與先進創科知識的教師人才，期望這批畢業生未來投身教職後，能以更前瞻的創科視野帶領學生。

比賽評審委員凌萬豪博士指，這次比賽不少作品的創意和完成度都超出預期。（鄧倩螢攝）

比賽同時著重學生的提案技巧。冠軍隊伍：保良局李城璧中學，作品《橙生綠黏寶》。

學生可藉比賽增加提案經驗。亞軍隊伍：香港教師會李興貴中學，作品《氫能仿生樹》。

立法會議員李廣宇指，要有效培養本地創科人才，需從兩方面入手。（鄧倩螢攝）

議員：創科人才培育仍有結構性瓶頸

頒獎嘉賓之一、立法會議員李廣宇受訪指，雖然比賽展現了學生創意，但從政策與人才發展角度看，香港創科教育和本地培訓仍面對不少結構性瓶頸。

他指出，香港現時以「海外招攬」和「本地培訓」雙軌並行建立創科人才庫，但本地培訓仍需加強，對象亦應更普及。無論是學歷較低的年輕人，還是剛畢業的職場新人，在AI浪潮下都需要更多培訓資源，才能跟上科技發展。

李廣宇認為，這批年輕人未必需要接受高深理論研究訓練，反而應著重創科應用層面的培訓。他從比賽中看到，部分初中生作品已達高中水平，反映本地學生潛力不俗，欠缺的是合適環境與引導。

他認為，要有效培養本地創科人才，需從以下兩方面入手：

1. 補齊創科教育斷層：正視中層導師短缺

李廣宇指出，新興科技如AI變化極快，社會需要大量能把新知識轉化為教學與培訓的中層導師，現時香港最缺乏的正是這一類中層人才。

他建議政府投放更多資源，推動創科企業、科技專業人士與科學家（上層），先在創科教育上培訓學校教師及企業導師（中層），再由這批具基礎創科知識的導師，把創科與AI應用傳授給學生、市民和企業員工（下層），形成更完整的創科人才培育鏈。

2. 跳出考試框架：重塑創意與容錯文化

第二個關鍵在於創科文化與氛圍重塑。李廣宇認為，香港仍欠缺願意嘗試、容許失敗的創科文化，而學界創科比賽正有助建立這種氛圍。

他表示：「比賽不僅讓學生跳出傳統考試導向的訓練，透過團隊協作發揮創意，當中的大學生導師更為未來的創科教學人才提供了一個引導學生『動手做』與『實踐創新』的真實教學場景，對香港未來的創科教育生態有極為正面的推動作用。」

成長希望基金會香港項目委員會主席凌浩雲教授（右）及基金會司庫梁馨文女士（左），對同學的作品水平大為欣賞。（鄧倩螢攝）

社福機構：盼為創科注新血回饋社會

對於舉辦這類學界創科比賽的目的，成長希望基金會—香港項目委員會主席凌浩雲教授指，此舉不只為了培育個別創科人才，更希望推動整個生態，學校獲得資源升級設備、學生獲得實戰經驗與激勵、業界找到具潛力的年輕人才，最終為香港創科發展注入新血，並以「科技向善」回饋社會。

基金會司庫梁馨文女士亦表示 ，成長希望基金會在未來會繼續與各界伙伴深化合作，舉辦更多科普及STEAM人才培訓活動，共同推動並實現香港全面發展為國際創新科技中心的願景。

大學生導師Amo（左）及Percy（右）不約而同指，經過這次經驗，更確立了他們未來投身創科教育的決心。（鄧倩螢攝）

大學生導師觀察：AI時代下學生思維模式轉變

作為比賽核心項目之一的「大學生導師工作坊」，不僅令中學生受益，也讓修讀STEAM相關學科的大學生重新思考創科教育。

大學生導師香港教育大學二年級學生黃萃頎（Percy）受訪指，現時中學生在AI協助下，會把更多時間放在「構思」層面，而非單純操練實務技能，反映創科教育重點正由重複練習，轉向善用AI提升構思與創新能力。另一位大學生導師、香港中文大學二年級學生巫智項（Amo）亦表示，這次經驗令她更確立未來投身STEAM教育或機器人學（Robotics）的方向。

跨界打破局限：小紅花挑戰賽開創「創科教學人才」培育新典範

本屆「氫建未來．小紅花科創向善挑戰賽」的圓滿落幕，正正呼應了專家與議員對「培育創科教學人才」的殷切訴求。同時亦成功驗證了透過跨界別（政府、企業、社福機構）的資源整合，香港完全有能力在常規課程之外，自主孕育、培訓出新一代的創科教學人才。

當中，比賽不僅為參賽中學生提供創科培育平台，對比賽中的大學生導師而言，這次比賽亦是一場深入了解前線創科教學生態、學生 AI 思維轉變的「實戰師資培訓」。這群在比賽中獲得實戰教學經驗的大學生導師，未來將會帶著領先的創科視野走進校園與業界，成為推動「科技向善」的中堅力量。