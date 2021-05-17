【寵愛媽媽 - 行善迎獎賞】 立即參加贏禮品 將心意獻給天下媽媽

撰文： 黃祖怡 最後更新日期： 2021-05-17 18:00

今個5月齊齊做善事同時贏獎賞！「01心意」慈善平台精選多個慈善項目，希望鼓勵大家為社區上有需要的婦女及媽媽們獻上關懷。立即捐款參加，做個愛心爆棚的孝順仔、乖乖女，只要有心日日都可以是母親節！

做善事兼表達心意 即有機構贏禮物送給媽媽

由即日起至2021年5月31日，大家可以透過「01 心意」慈善平台捐款到「母親節精選」慈善項目內的指定捐款選項（HK$10 參加【寵愛媽媽 - 行善迎獎賞】），在完成捐款後填妥遞交活動登記表格，並寫出一句您最想和媽媽說的話，寫出最有創意及窩心的答案的參加者，即有機會贏得 Pittm空氣淨化機（獎品每份價值：$1,598，名額：5個）或百佳現金券（獎品每份價值：$500，名額：3個）。*

*相關活動條款及細則，請參閱指定慈善項目內的「注意事項」。

所有善款將直接落入「01心意」平台的慈善團體，《香港01》及「01心意」絕不向捐款者或慈善團體收取任何手續費或行政費。

精心挑選慈善項目 幫助弱勢婦女及媽媽

今次【寵愛媽媽 - 行善迎獎賞】活動，「01心意」慈善平台精心挑選多間慈善團體，所涵蓋的服務對象，包括有雙職照顧者、單親家庭、弱勢婦女、長者、癌症患者等等。希望在疫情下，大家可以將心意慷慨分享給有需要的婦女和媽媽，幫助她們渡過困境！

以下多個精選慈善項目任你揀！圓玄學院社會服務部 - 父母親節用手傳愛香港婦女勞工協會 - 支援基層家庭 關懷雙職勞損照顧者性別空間 - 分享愛與支持 讓親情「跨」越性別青躍 - 青少女發展網絡 - 保護弱勢年輕女性及支援年輕媽媽香港婦女中心協會 - 支持「課餘託管服務」 幫助兒童及基層婦女香港乳癌基金會 - 「乳愛同行 」支援乳癌患者香港關愛扶貧協會 - 「老有所依」頌親恩福袋 贈獨居長者及雙老家庭仁愛堂 -「陽光加油站」計劃 – 幫助基層單親家庭

立即登入「01心意」捐款迎獎賞，在為婦女及媽媽們送上祝福！