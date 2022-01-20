30多歲入行成全職電競手　街霸選手Humanbomb：格鬥類無年齡限制

近年電競發展一日千里，愈來愈多年輕人希望投身電競職業，但要成為一位電競選手原來絕不容易。香港與電競有關的盛事逐步增加，數碼港去年12月中旬便舉辦了「數碼娛樂領袖論壇」（簡稱DELF），獲譽為「香港街霸第一人」的Humanbomb亦有出席論壇，接受專訪時表示，在30多歲時才真正走上全職電競選手的路，多年堅持全憑一份熱愛格鬥遊戲的心，年輕人想投身電競行業，除努力提升個人實力外，亦應積極出國參加比賽累積經驗，他亦慨嘆現時本地比賽不多，入行需要實力及運氣，建議政府應投放更多資源在電競上。



憶起年輕時毅然踏上電競的路程，Humanbomb認為全憑一份熱愛格鬥遊戲的心，他從6歲開始便接觸格鬥類別遊戲，每天放學後便跟從哥哥去機舖打街霸，後來舉家移民至澳洲，但生活如常圍繞格鬥遊戲，「經常一放學就打到食飯，然後俾人鬧。」格鬥類遊戲最吸引之處，Humanbomb笑言最重要是「羸咗就可以繼續打」，他解釋兒時的零用錢不多，在機舖的消費有限，「其他game可能玩得一場，打爆機就冇，但格鬥game你贏完可以繼續打，只要你唔輸就打成日都得。」

獲譽為「香港街霸第一人」的Humanbomb接受專訪時表示，30多歲才真正走上全職電競選手的路，全憑一份熱愛格鬥的心，年輕人想投身電競行業，除努力提升個人實力外，亦應積極出國參加比賽累積經驗。（黎倩婷攝）

早期的電競發展遠不及現時蓬勃，故年幼時Humanbomb並沒有參加電競比賽，長大後自資出國參賽，在工餘時間不停練習及打比賽，轉捩點源於2002年的一場世界性比賽，當時他打到第五名，獲加拿大公司贊助他到各地比賽，後來與香港公司簽約，30多歲才正式走上全職電競選手的路。對比起其他電競遊戲選手的黃金時期是十多歲至二十多歲，格鬥類則沒有這限制，反而是年紀愈大、經驗愈豐富便打到愈好，Humanbomb分享指，現時日本選手的水平為全球最高，但大部份年紀與他相若，無人不識的選手梅原大吾更比他年長一年，仍然每年勝出各類賽事。

全港僅兩名街霸全職電競選手

香港現時只有兩個打街霸的全職電競選手，其他都是業餘選手，以Humanbomb打全職為例，一年會出國打比賽十數次，但業餘的估計最多只能到亞洲其他國家出賽三至四次。Humanbomb表示，年輕人要成為電競選手最重要的是累積經驗，奈何現時本地比賽數量不多，他們要被公司選上的機會更少，他以電競強國日本為例，「隨便搵一個人都可以將嗰隻角色可以發揮得淋漓盡致。」選手之間會互相學習及進步，但由於香港選手數目不多，要與該角色的佼佼者對戰，唯有出國累積經驗。他期望香港能舉辦更多本地比賽，讓年輕人參與及交流實力。Humanbomb亦建議應從教育入手，令更多學生可以深入了解電競行業，「電競非日日打機咁簡單」，業界仍有教練、剪片製作等角色。

對角色熟悉程度是格鬥類競技致勝關鍵

要成為一名優秀的電競選手，除了要具備堅定的意志力外，Humanbomb認為在格鬥類別的競技中，選手的出戰經驗及對策為致勝關鍵，意指你對每隻角色的熟悉程度，「你會諗到對方喺某啲時機會作出啲咩舉動。」以往老派的選手認為只要專精一至兩隻角色便足夠，然後便練習這兩隻角色，作為應付所有其他角色的對策，「要打到最強，一定要專精一至兩隻」，他形容反應力及速度也不可或缺，但相比英雄聯盟或一些單人射擊類遊戲等，格鬥類的要求沒有那麼高。

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香港發展電競資源少 年輕人電競路走得艱辛

對於年輕人應如何投身電競行業，明愛連線Teen地網上青年支支援隊督導主任黃靜怡認為，本港的資源遠不及周邊的亞洲地區，慨嘆年輕人要走電競路會很艱難。黃靜怡表示，明愛在2014年開始推行一個電子競技培訓課程，課程讓成員分組進行英雄聯盟對戰，她形容中心所舉辦的課程介乎在專業與業餘之間，每次分組都會先要求小組成員開會討論戰略、實戰及檢討，希望加強他們的人際溝通及合作能力。多年來的前線培訓工作，令她接觸到很多有意投身電競行業的年輕人，但與外國相比，現時香港對電競文化的接納程度和政府的支援遠不足夠。

明愛連線Teen地網上青年支支援隊督導主任黃靜怡認為，本港的資源遠不及周邊的亞洲地區，慨嘆年輕人要走電競路會很艱難。（黎倩婷攝）

「韓國有補習社係補電競」

黃靜怡表示，過去曾舉辦韓國電競交流團，參觀當地的電競中心及與選手進行訪問，發現外地會用很多資源培訓選手，工作人員的數目眾多且分工完整，「甚至乎佢哋會有補習社喺補電競，成件事喺好認真，社區都好接納電競，我都知呢條路會好漫長，但好希望香港有一日可以咁樣。」黃靜怡表示，縱觀香港比賽數目不多，公司未必願意投放資源培養專業隊伍，政府在這方面投放的資助亦不足，有時連找一個專業的電競室都很困難，「呢班都係年輕人嚟，我手上嗰班打得好叻嘅都係得14歲左右。」

但在香港放心讓孩子發展電競的家長並不多，黃靜怡表示，家長反對源於對電競的誤解，以為自己的小朋友在家中對着電腦不學無術，她建議家長可去觀看子女打比賽，留意他們是如何認真看待電競，「你會發現佢坐喺屋企電腦外嘅另一面，試吓重新認識自己嘅小朋友。」

電競產業鏈龐大 實力欠奉不一定要放棄夢想

黃靜怡笑言，來到中心的年輕人都想成為電競選手，他們的排位由銅牌至菁英不等，「有時侯銅牌都好想做電競選手，嚟到呢度就會發現同隔籬位個差距都咁大嘅時候，佢慢慢就會睇清現實。」經歷了幾節小組後，有不少年輕人會選擇中途放棄，「佢哋會發現原來做電競選手係咁辛苦，覺得自己都係唔啱，返去讀書。」黃靜怡表示，計劃就如一個小型的電競選手訓練工場，令年輕人對電競行業有更透徹的了解，從而訂立合適自己的目標。

對於一些實力欠奉，但又懷有一顆「電競夢」的年輕人，黃靜怡建議他們可以考慮電競產業中的其他崗位，「電競嘅產業鏈其實好大，唔需要放棄自己嘅電競夢，你可以帶住呢股熱情去讀唔同嘅課程，投身電競行業，例如遊戲開發、Marketing等。」