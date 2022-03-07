25歲中國留學生隻身遠赴烏干達 難民營前線當實習生助重建生活

近日烏克蘭戰事持續引起國際關注，遠在另一方的非洲同樣戰火不斷，長期以來也有不少人被各地之間的衝突威脅生命和安全。正在紐約哥倫比亞大學教育學院就讀國際教育發展、聯合國難民署中國實習生孫逸飛，雖然大可選擇處於安逸，他卻於早前選擇隻身前往到烏干達前線，希望透過不同項目協助當地難民改善生計。剛滿25歲的他更表示，希望餘生仍能繼續為幫助難民作出奉獻。



剛滿25歲的孫逸飛（右二），透過在聯合國難民署烏干達永貝分辦公室擔任前線實習生，希望透過不同項目協助當地難民改善生計。（受訪者提供圖片）

位於東非的烏干達是收容最多難民的非洲國家，在這個全球數一數二大的難民營中，剛滿25歲的孫逸飛，透過在聯合國難民署烏干達永貝分辦公室擔任前線實習生，經常到訪難民營接觸難民，希望透過不同工作協助他們重建新生。

根據聯合國難民署資料，烏干達目前有1,573,291名難民和尋求庇護者，他們大多因原籍國有衝突而前來尋求安全，其中61%來自南蘇丹，29%來自剛果民主共和國（DRC），還有其他國籍的難民來自索馬里、布隆迪和盧旺達等等。



離鄉別井工作的這段時間，他不但要克服濃烈的思鄉之情，更經歷了瘧疾及恐怖威脅等困境，但也無阻決心。（受訪者提供圖片）

孫逸飛指，2019年時留意到聯合國難民署（UNHCR）的計劃，申請參加後，那年暑假也曾去過烏干達參與實習工作，但當時主要圍繞在首都一帶。至去年6月，他開始到北部地區永貝的Bidibidi難民營工作，該處的生活環境比他想像中的更要簡陋，離鄉別井工作的這段時間，他不但要克服濃烈的思鄉之情，更經歷了瘧疾及恐怖威脅等困境，但他也不以為然，「就是在這樣的環境，能力和技巧才有所提高嘛。」

在聯合國難民署的協助下，烏干達當地實施了不少難民政策，例如允許難民將土地用於住屋和農業、工作以及在全國自由流動。孫逸飛的工作，包括參與不同項目，支援生計外亦協助難民獲得重建新生的技能，其中包括了建設魚塘的項目。孫指，「授人以魚，不如授人以漁」，他希望通過讓難民建設魚塘來獲得食物，即使日後回到故鄉也可以運用學到的技能，雖然自己每日也要頂着酷熱天氣實地視察，「但是見到他們工作得很賣力，很認真地挖魚塘的洞，每天也有一點感觸。」

難忘烏干達高材生無法獲得政府獎學金升學

孫逸飛又透露，近日正在幫助難民學生申請高等教育和獎學金。其中有一位成績優異的難民學生，因父親早年去世，一家八個孩子由母親獨力養大，生活雖不容易，卻無阻他要接受教育的心。他的夢想是學習地理，以便回到他的社區並幫助解決乾旱和森林砍伐等問題，在兩年的高中教育中，他成為了烏干達表現最好的學生之一，然而，由於他是難民，這名學生無法獲得烏干達政府的獎學金。孫希望通過聯合國難民署，能讓這名孩子實現在高等教育機構學習的夢想。

另一個令他深刻的故事，則與一個和他母親同齡的女人有關。在他們的定期訪問中，這名女子分享說，來到烏干達以前，她在家鄉目睹侄子在她面前被殺，害怕同樣的命運會降臨到她和她其他親人身上。當她來到烏干達時，需要獨自撫養承受過創傷經歷、面臨心理健康問題的孩子。雖然有着單身難民母親的身份，但這名女子成為了社區領袖，並為其他需要支持的婦女和女孩發言，還在麵包店集團等民生活動中擔任過許多領導角色，「當她向我們展示這樣的毅力、利用她的經驗激勵其他的女性時，這令人很感動。」

根據聯合國難民署資料，烏干達目前有 1,573,291 名難民和尋求庇護者。（聯合國難民署網頁圖片）

疫情持續為支援工作增添困難

疫情影響全球，也為支援難民的工作帶來挑戰。孫逸飛指，在新冠肺炎的預防措施下，接觸難民的機會有限，且由於無法親自見面，WiFi在難民營中也不穩定，他們與一些非政府組織合作夥伴溝通也有困難。幸好當地政府自本年1月底起，已取消了宵禁和行動限制，讓大部分情況回復至疫情前，「我認為現在我們將能夠為難民提供更多支持......如果可以的話，未來也會想一生都奉獻在這個範疇上，去幫助世界各地的難民。」