移英前需留意40%遺產稅　律師提醒做好規劃：330萬港元已跌入稅網

本港近年有不少人決定移民，但當中有多少人知道需要把遺產規劃一併處理？有執業律師表示，移民對港人來說，其中一樣最大的改變是稅制，包括香港已取消多年的遺產稅，由於稅率高達40%，只要成為英國稅務居民，而且超過免稅額32.5萬鎊（約331萬港元），已跌入遺產稅網，建議移民港人在離港前應按照自己的財產規模及時規劃，為後人節省這筆開支。



高葉律師行（Hugill & Ip Solicitors）創始人兼合伙人葉煥信（Alfred Ip）透露，由於近年本港出現移民潮，移民財富管理的諮詢亦以幾何級數增加。（梁鵬威攝）

近年英國成為港人移民的大熱地點，一旦成為英國的稅務居民，遺產轉贈予配偶或法定伴侶以外的人士，即使是子女或其他親屬，只要超過免稅額32.5萬鎊（約331萬港元），均需向英國政府繳付40%遺產稅。

移民潮下財富管理諮詢大增

高葉律師行（Hugill & Ip Solicitors）創始人兼合伙人葉煥信（Alfred Ip）透露，由於近年本港出現移民潮，移民財富管理的諮詢亦以幾何級數增加。他提醒市民，移民英國的門檻雖然較低，但英國稅制是全球其中一個最複雜的國家，「有入息稅、增值稅同遺產稅等」，即使移英港人的資產留在香港，只要成了英國稅務居民及擁有英國國籍，在計算遺產稅時，將會連同海外資產一併計算在內，故建議有意移居英國的人士，應該在出發前處理好本港及海外資產的稅務規劃工作，避免後人需背負沉重的遺產稅，「如果本身有千萬元或以上的資產規模，其實已有極大機會跌入英國的遺產稅網」。

葉煥信提醒港人，移民英國的門檻雖然較低，但英國稅制是全球其中一個最複雜的國家，「有入息稅、增值稅同遺產稅等」，即使移英港人的資產留在香港，只要成了英國稅務居民及擁有英國國籍，在計算遺產稅時，將會連同海外資產一併計算在內。（Getty）

可及早購買人壽保「慳稅」

不少人會透過購買人壽保險來節省遺產稅，葉煥信舉例指，「例如你有層樓值1,000萬，遺產稅就40%，你買份400萬保額嘅保險，你死後派個保金，子女就可以用呢筆賠償交遺產稅」。此外，亦有人選擇以成立家庭信託形式節省稅款，除了讓家人有共同目標確保信託財產繼續增長外，亦可避免第三方即包括後人配偶離婚時，對家庭成員「分身家」等，但成立信託牽涉管理費，應先平衡預期可節省的稅款及成立信託的開支，再決定是否以成立信託來「慳稅」，但不論購買人壽保或是成立信託，均應在出發前在港處理好。

如果在海外沒有資產，是否在香港訂立遺囑便可？葉煥信指，視乎事主移民時是否將自己所有資產也一併轉移到當地，如將全部資產轉移至當地，而在當地離世，便需根據當地法律「分身家」，如大部分資產均留在香港，便應該在香港立遺囑，「通常會想啲錢跟住自己，點解唔拎晒去外國呢？因為外國要畀稅嘛」。

高葉律師行（Hugill & Ip Solicitors）創始人兼合伙人葉煥信（Alfred）透露，由於近年本港出現移民潮，移民財富管理的諮詢亦以幾何級數增加。（資料圖片）

是否轉移資產需在離港前決定

葉煥信表示，除了香港，稅制比較簡單的是新加坡及台灣，「但新加坡唔係咁易移過去」，而且他形容台灣有很多財富管理及規劃均及不上香港，笑言連台灣一些較富有的人，都寧願在香港開戶口，「台灣冇信託概念，理財產品亦唔算多，香港一直以來有優勢吸引到東南亞國家嘅有錢人嚟開戶口，係有原因的」。但他亦坦言，如移民到外地，但資產均留在香港，當要進行資產管理時會較不便，「有啲地方同香港時差爭成七、八個鐘，你喺嗰邊想用錢，想打個電話嚟香港搞，但香港呢邊都收晒工」，他強調移民時是否連帶資產一併轉移，應慎重考慮及在離港前決定。