青協領袖學院「自然『碳』世界領袖計劃」掌握大灣區ESG機遇

本港去年7月平均氣溫達30.3度，破百年來最熱月份紀錄，氣候變化成為不少人關注的議題。香港青年協會領袖學院舉辦「自然『碳』世界領袖計劃」，引領本港與內地大灣區青年以探討綠色金融、建設智慧型社區作切入點，培養新生代成為可持續發展行業的領袖。有參加者表示，高峰會上的嘉賓分享，啟發他們思考企業在環保議題上的角色，期待參與暑假期間舉行的大灣區體驗活動，盼未來為社會出力。



「自然『碳』世界領袖計劃」獲可持續發展委員會撥款，招募逾200名香港和內地大灣區高中學生、大專生及在職青年，以低碳生活、可持續發展及ESG（即環境、社會和企業管治）策略交流。早前舉辦了四場線上工作坊，剛剛亦舉行了「大灣區ESG青年高峰會」，由多位政商界代表擔任講者，分享企業如何落實減碳措施及挑戰。

學生陳姵岐(左)及黃楚穎(右)參與青協領袖學院的「自然『碳』世界領袖計劃」，獲益良多。

在校內協助舉辦環保節能比賽、來自筲箕灣官立中學的中五學生陳姵岐表示，學校應用了不少節能科技，例如班房的用電系統，輸入上課時間後，系統自動安排關閉閒置班房的電器，並可計算各班級的耗電情況，以檢視節能成效，故她一直對環保議題及相關行業非常感興趣。

培道中學中四學生黃楚穎在校內擔任公民大使，負責處理及安排紙包飲品盒及廢紙送到回收站。她稱，今次參加了一系列線上工作坊，從行業翹楚的分享上增進知識，更有機會與大灣區同學交流，期待在暑假兩日一夜的考察團，深入認識內地環保業的情況與挑戰。

「大灣區ESG青年高峰會」舉行了三場對談，由多位政商界代表擔任講者。財經事務及庫務局局長政治助理葉俊廉(右一)從政策制定角度，剖析ESG發展動向。

「大灣區ESG青年高峰會」舉行了三場對談。財經事務及庫務局局長政治助理葉俊廉從政策制定角度，剖析行業發展動向，他指現時政府發行綠色債券，上市公司亦越來越重視ESG報告，目標是協助投資者理解公司的長遠發展策略，增強競爭力，認為青年可向相關行業發展。

至於推動企業減碳措施方面，屈臣氏實業（屈臣氏蒸餾水）業務創新及策劃總監蕭健敏分享，其公司在產品上領先使用100%再生塑膠物料的經驗與挑戰。強調推動可持續發展的過程中要多溝通，讓管理層明白增加ESG資源，更有利業務長遠發展。同時，他提出推動循環經濟，鼓勵業界協作，是在ESG三方面取得平衡的關鍵。

在環保創業的主題上，環保清潔產品 「define CLEAN 」聯合創辦人施行良，以及智慧農業科技「水耕細作」Farmacy HK聯合創辦人麥嘉晉不約而同地表示，創業並非外界想像般簡單，要讓公司長遠發展，其產品必須能夠回應社會問題，應用渠道及行業越廣越好，能跨越地域及文化限制。

水中銀（國際）生物科技有限公司首席執行官杜偉樑則鼓勵青年多外出考察，擴闊眼界。他指要成就出色產品，必先經過市場反覆試驗及回應，而內地人口眾多，市民對新事物接受程度高，正好為青年提供龐大市場。

「自然『碳』世界領袖計劃」銳意透過一系列活動促進本港及內地大灣區青年就低碳生活、可持續發展及ESG策略互相交流。詳情可瀏覽網站青協領袖學院網站leadershipinstitute.hk。

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