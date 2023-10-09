樂富廣場中秋免費放映《飯戲攻心》　笑聲中社區重拾佳節氣氛

疫情後首個中秋節，很多市民都急不及待出外和家人朋友感受久違了的節日氣氛。中秋日除了有尖沙咀的夜市，今年樂富廣場也舉辦了「領展Link Up夜派對」，為街坊準備了猜燈謎與免費公眾電影放映活動，希望在萬家團圓之日重新凝聚社區活力，重拾融洽的鄰里關係。由於活動成功，領展正計劃將公眾放映帶到更多社區，以港產片連結街坊街里。



2022年下半年港產片表現突出，不止在國際影壇大放異彩，票房一再創下紀錄，香港人亦因此重新團結一致，購票入場支持本地製作。領展今年順理成章以一齣港產片讓街坊重新感受中秋樂也融融的節日氣氛，從9月29日起，連續三日於樂富廣場及天水圍天瑞商場舉辦「領展Link Up夜派對」，免費播放電影《飯戲攻心》，又舉辦猜燈謎有奬活動，並在各區商場推出不同餐飲消費優惠，吸引市民外出消費，一起歡度佳節。

疫後首個中秋 燈謎連結街坊人情

9月29日中秋節傍晚時分，樂富廣場A區美食坊的半露天廣場已掛上色彩繽紛的燈謎字句，吸引附近等位吃飯的街坊一起享受傳統節日遊戲的樂趣。商場亦為猜中燈謎的市民準備了禮物，鼓勵更多人參與遊戲，大家在燈謎下你一句我一句討論起來，希望合眾人之力，甚至幾代同堂之力一起解謎；也有三五知己即場參與極速搶答比賽，邊玩邊笑。

街坊謝先生就抱着女兒一起動腦筋，「這幾年疫情，中秋都沒有出來玩，今天本來吃個便飯就算，但看到有燈謎猜，就和女兒過來感受一下。」他形容香港的節日氣氛早就不及以前，經過三年疫情更沒有意欲外出，中秋在父女各自的童年回憶中已大大不同，今年正好讓女兒感受難得的熱鬧中秋。現場也有悉心打扮的小朋友手拿燈籠在人造草地上四處跑，好像回到昔日時光。

猜燈謎是最佳的親子與鄰里溝通活動。

樂富廣場的開放式空間，讓小朋友在人造草地上盡情耍樂。

鄺氏一家三代出動，投入久違了的中秋節歡騰氣氛。

商場首辦戶外放映 市民霸頭位等開場

到晚上8時，人潮已聚集在大屏幕前等待觀賞電影。商場選播了2022年港產片《飯戲攻心》，該片是由陳詠燊編劇及導演，黃子華、鄧麗欣及張繼聰等主演的喜劇電影。無獨有偶，《飯戲攻心》本應是去年的賀歲片，但因疫情延至中秋才上畫，海報加入巨大月亮，導演亦臨時補拍戲分，以一個場景五個飯局，講述人月兩團圓的故事，結果大受歡迎，本地票房更衝破7,000萬大關。

這是商場第一次舉辦半戶外的公眾放映活動，不少人都對在商場戶外空間免費看電影感到新鮮好奇，甚至吸引了跨區前來商場吃中秋飯的市民留下來霸頭位觀賞。「原來計劃是吃完飯出尖沙咀夜市逛逛，但看到有免費電影放映就決定留下來，我和先生都未看過這齣戲。」陳太和丈夫家住牛頭角，希望把握疫情後的首個中秋「走遠一點」吃飯慶祝，亦被戶外放映形式吸引，「平時戲院黑媽媽，這裡輕鬆得多，可以一班人一起看一起笑。」

未夠鐘開場，街坊已爭相入座，先來張中秋大合照。

陳生與陳太從牛頭角過來樂富吃飯慶祝中秋，想不到會有免費放映會，決定放棄尖沙咀夜市，捧《飯戲攻心》場。

每天經過的廣場變身放映院，對街坊來說絕對是新鮮的體驗。

樂富天水圍作試點 計劃舉行每月社區放映

也有街坊慨歎中秋氣氛大不如前，居民陳太說，現在的社區鄰里比以前隔膜大，亦欠缺社區活動，「莫講話中秋，其他節日都沒有人慶祝。」她形容和街坊街里坐下來一起觀賞電影，是非常難得的體驗，而且電影也溫馨好笑，「好耐都冇一家人喺公眾地方笑得咁開心」，希望商場未來可舉辦更多類似活動，讓社區多點人情味。李先生一樣覺得現在的中秋不及童年快樂，「以前會煲蠟，做碌柚燈籠，好多東西玩，現在女兒連蠟燭燈籠都沒有玩過。」所以他特別為女兒以汽水罐製作了燈籠，雖然自嘲做得醜，女兒卻十分欣賞，嚷着要拿出來合照。女兒早知道商場有免費放映活動，早已召集嫲嫲和同學到廣場上玩燈籠、睇電影，為大家安排了盡興的中秋節目。

李先生親手DIY了汽水罐燈籠，深得女兒喜歡，連看電影時也要拿在手中。

街坊都全神貫注投入劇情，更不時齊齊爆笑。

《飯戲攻心》其中一句金句是：「屋企人喺邊，邊度就係屋企。」家，從來是以人為先。籌辦今次活動的領展資產管理有限公司香港租務總監李寶茵指出，希望戶外電影放映會可成為融洽社區的助力，讓更多街坊投入地區活動，「我們嘗試從社區出發，提供一系列免費娛樂，照顧周邊居民的生活需要。」他們特別選播家庭主題的電影，為社區營造溫馨與和諧的同樂氛圍，讓基層家庭也能感受在戲院一起觀賞電影的快樂體驗。她又透露，樂富及天水圍的中秋及國慶戶外活動只是序幕，「我們正計劃以後每個月都為各區市民帶來免費電影放映會，以及不同的社區活動，讓社區再次展現活力。」