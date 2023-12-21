長壽處境劇演員同遊博愛慈善文物行

天氣開始轉涼，最適合與三五知己郊遊健行，博愛醫院與錦田鄉事委員會於2023年12月16日（星期六）聯合主辦「博愛慈善文物行2023」，吸引近九百名參加者，目的為博愛醫院緊急援助金籌募經費。



一步一善心 以行動支持博愛醫院

一眾參加者於活動當日齊集錦上路港鐵站空地起步，行政會議成員、新界鄉議局主席劉業強先生, SBS, MH, JP、元朗區議會主席沈豪傑先生,BBS,JP、香港文物保育專員蔣志豪先生、元朗民政事務助理專員(2)王琦珩女士、社會福利署元朗區助理福利專員2溫綺文女士、香港警務處元朗分區指揮官麥保然警司、博愛醫院癸卯年董事局主席陳首銘博士及錦田鄉事委員會主席鄧賀年先生,MH擔任主禮嘉賓，而無綫電視長壽處境劇演員林淑敏、歐瑞偉、李偉健及何沛珈更身體力行，陪著大隊遊走錦田，探索文物古蹟，共嚐盆菜。

博愛醫院董事局主席陳首銘博士表示，博愛慈善文物行雖然停辦三年，但仍不減參加者的善心及探索古蹟的熱誠，希望大家參與慈善步行外，更可享受郊遊樂，以及欣賞珍貴的歷史古蹟，到達終點清樂鄧公祠後，再品嚐地道特色盆菜，可謂是集歷史文化、健康步行及古蹟遊覽等多重體驗的一項特色活動。

博愛醫院董事局主席陳首銘博士表示「博愛慈善文物行」集歷史文化、健康步行及古蹟遊覽等多重體驗的一項特色活動。

新界鄉議局主席劉業強先生致辭時表示，有不少位於錦田的歷史建築被列為香港法定古蹟，正所謂「讀萬卷書不如行萬里路」，相信各位走一趟錦田定能收穫豐富。

博愛醫院董事局籌募及推廣委員會主席暨第四副主席曹思豪先生稱，很高興可以延續一步一善心的善舉，參加者的每一步都是支持博愛醫院的重要力量，亦是緊急援助金的重要來源之一。他感謝錦田鄉事委員會、香港鐵路有限公司、香港交通安全會、聖約翰救傷隊以及各個贊助團體的配合及協助，讓活動得以順利舉行。

參加者在禮炮一響後徐徐出發，先由錦田紅磚屋作首站，再到訪吉慶圍、便母橋、周王二公書院，約一小時三十分的緩步時間，抵達終點 - 清樂鄧公祠後，隨即享用盆菜宴。

新界鄉議局主席劉業強先生致辭時表示，相信各位走一趟錦田定能收穫豐富。

博愛醫院董事局籌募及推廣委員會主席暨第四副主席曹思豪先生感謝多方支持，讓活動得以順利舉行。

「博愛慈善文物行」出席嘉賓眾多，除了演員林淑敏、歐瑞偉、李偉健及何沛珈參加文物行外，盆菜宴更邀請到博愛好聲音的青少年歌手梁怡霖、 劉涵睿及勞凱琪為大家獻唱，一同支持博愛醫院。

林淑敏、歐瑞偉、李偉健及何沛珈表示，以往因工作關係而走訪全港各區，但由於行程緊湊而未能仔細遊覽各地。是次乃首次於錦田鄉間郊遊，真正了解及認識各個歷史建築，獲益良多。

遊錦田 細看一級歷史建築

活動自2011年首次舉辦，至今已舉行至第10屆，多年來以鄰近元朗一帶作為途經路線，讓大家可寓運動於慈善，為本院的緊急援助金籌募經費之餘，亦藉此欣賞新界的歷史古蹟。今年，本活動與錦田鄉事委員會合辦，起點始於錦上路港鐵站，參加者沿途會到錦田露天市集 - 錦田紅磚屋、吉慶圍(一級歷史建築)、周王二公書院、錦田樹屋、便母橋、二帝書院(法定古蹟)、長春園及清樂鄧公祠(一級歷史建築)。

近九百名參加者齊集錦上路港鐵外空地起步，身體力行為博愛醫院緊急援助金籌募經費。

步行隊伍浩浩蕩蕩遊錦田。

無綫電視長壽處境劇演員林淑敏、歐瑞偉、李偉健及何沛珈與參加者打成一片。

參加者在終點站清樂鄧公祠享用特色圍村盆菜。

「煌府婚宴專門店」是文物行至尊贊助，集團員工周末與陳首銘博士一起健行，品嘗盆菜。

林淑敏當日身體抱恙，仍堅持行足全程。博愛醫院董事局主席陳首銘博士大讚對方友善親和，善心十足。

(資料及相片由客戶提供)