樂善之友「新春暖Love Love」 新春前夕送遞關愛
九龍樂善堂義工組織「樂善之友」每逢傳統節慶前夕，均會舉行社區送暖活動，向長者及基層傳遞關愛及祝福。適逢新春佳節將至，「樂善之友」舉辦「新春暖Love Love」活動，派出義工於各區為長者及基層家庭送上新年禮物，共慶新春。
活動於2月3日（六）早上假樂善堂王仲銘中學禮堂舉行啟動禮，由黃大仙民政事務專員胡鉅華太平紳士親臨擔任主禮嘉賓，與樂善堂李聖根主席、一眾常務總理、總幹事及逾300名愛心義工一同進行誓師儀式。當日義工分別到訪黃大仙東頭邨及東匯邨、九龍城家維邨及樂善堂轄屬長者中心，為長者送上新年禮物，包括樂善堂社企的愛心賀年蘿蔔糕。活動更延伸至樂善堂荃灣等區過渡性房屋單位的基層家庭，及上年12月開幕的深水埗社區客廳，逾1,200戶家庭受惠。
樂善堂李聖根主席於啟動禮致辭上提到，樂善堂服務香港已逾143年，一直致力推動扶貧工作。樂善堂受政府委託，上年12月開幕的「深水埗社區客廳」，期望為深水埗區內劏房住戶提供額外生活空間，拓闊他們的人際網絡，改善劏房戶的生活質素。項目預計可以為至少500個劏房戶提供服務，全年服務共約8萬人。而樂善堂最新的過渡性房屋「樂屋」項目，包括大埔「樂善村」及彩虹彩興路「樂屋」亦將於今年第一季及第二季入伙，共提供1,667個單位，預計惠及逾3,000人。樂善堂亦深知仍有好多社區中的弱勢社群需要幫助，因此希望透過「樂善之友」舉辦社區送暖活動，營造一個溫馨和諧的社區環境，讓長者和基層家庭可以感受到大家的關愛及支持。
樂善堂李聖根主席及一眾常務總理除了贊助活動外，更身體力行親自上門到黃大仙東匯邨探訪長者，送上新年祝福。有獨居長表示，新年前有義工上門探望，與他傾談，又收到樂善堂的豐富禮物包括賀年糕點、利是封、揮春、食品等，感到十分感恩及喜悅。
在新的一年，樂善堂會繼續舉辦更多義工活動，期望將愛心傳遞予每一個需要幫助的人，為他們帶來溫暖和希望，共同創造一個更加美好的社區。
（資料及相片由客戶提供）