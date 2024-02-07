樂善之友「新春暖Love Love」 新春前夕送遞關愛

九龍樂善堂義工組織「樂善之友」每逢傳統節慶前夕，均會舉行社區送暖活動，向長者及基層傳遞關愛及祝福。適逢新春佳節將至，「樂善之友」舉辦「新春暖Love Love」活動，派出義工於各區為長者及基層家庭送上新年禮物，共慶新春。



活動於2月3日（六）早上假樂善堂王仲銘中學禮堂舉行啟動禮，由黃大仙民政事務專員胡鉅華太平紳士親臨擔任主禮嘉賓，與樂善堂李聖根主席、一眾常務總理、總幹事及逾300名愛心義工一同進行誓師儀式。當日義工分別到訪黃大仙東頭邨及東匯邨、九龍城家維邨及樂善堂轄屬長者中心，為長者送上新年禮物，包括樂善堂社企的愛心賀年蘿蔔糕。活動更延伸至樂善堂荃灣等區過渡性房屋單位的基層家庭，及上年12月開幕的深水埗社區客廳，逾1,200戶家庭受惠。

義工出發前大合照。

樂善堂李聖根主席於啟動禮致辭上提到，樂善堂服務香港已逾143年，一直致力推動扶貧工作。樂善堂受政府委託，上年12月開幕的「深水埗社區客廳」，期望為深水埗區內劏房住戶提供額外生活空間，拓闊他們的人際網絡，改善劏房戶的生活質素。項目預計可以為至少500個劏房戶提供服務，全年服務共約8萬人。而樂善堂最新的過渡性房屋「樂屋」項目，包括大埔「樂善村」及彩虹彩興路「樂屋」亦將於今年第一季及第二季入伙，共提供1,667個單位，預計惠及逾3,000人。樂善堂亦深知仍有好多社區中的弱勢社群需要幫助，因此希望透過「樂善之友」舉辦社區送暖活動，營造一個溫馨和諧的社區環境，讓長者和基層家庭可以感受到大家的關愛及支持。

樂善堂李聖根主席及一眾常務總理除了贊助活動外，更身體力行親自上門到黃大仙東匯邨探訪長者，送上新年祝福。有獨居長表示，新年前有義工上門探望，與他傾談，又收到樂善堂的豐富禮物包括賀年糕點、利是封、揮春、食品等，感到十分感恩及喜悅。

樂善堂李聖根主席（右二）、莫文韜副主席（左一）及温文蕙副主席（右一）到黃大仙東匯邨上門派發新年禮物包予長者，送上祝福。

樂善堂鍾子權常務總理MH（左一）及關嘉游常務總理（右一）身體力行上門向長者派發新年禮物包。

樂善堂何震東常務總理（右一）及王鄭凱瑜常務總理（左一）上門向長者派發新年禮物包。

在新的一年，樂善堂會繼續舉辦更多義工活動，期望將愛心傳遞予每一個需要幫助的人，為他們帶來溫暖和希望，共同創造一個更加美好的社區。

活動延伸至樂善堂轄屬單位包括位於荃灣的樂善堂尹立強敬老鄰舍中心，派發賀年蘿蔔糕予長者。

活動延伸至樂善堂轄屬單位包括位於港島的樂善堂陳黎掌嬌敬老鄰舍中心，派發賀年蘿蔔糕予長者，共慶新春。

（資料及相片由客戶提供）