「博愛好聲音」青少年歌唱比賽2023/24 青春有夢，我勇敢唱

博愛醫院由2014/15年度起開始舉辦「博愛好聲音」青少年歌唱比賽，至今已達第八屆，為隆重其事，博愛醫院邀請元朗民政事務處合辦，並獲得民政事務總署「社區參與計劃」撥款，提升活動製作規模及參與人數，以音樂宣揚青少年活力及正向能量，讓一眾熱愛音樂及具備歌唱潛質的青少年，追尋夢想。「博愛好聲音」青少年歌唱比賽決賽已於2024年2月25日假元朗劇院演藝廳舉行，並分別由顏浩然及譚玉涵勇奪少年組及青年組冠軍，活動更有幸邀得周國豐和伍仲衡擔任星級評判，為比賽增添氣氛，而元朗民政事務專員胡天祐太平紳士更抽空到場為比賽頒獎。



今年「博愛好聲音」的決賽地點為元朗劇院演藝廳，多達900名觀眾入場欣賞，一齊為青少年打氣。

「博愛好聲音」比賽評判團由博愛醫院董事局主席陳首銘博士、港區全國人大暨元朗區議會地區設施及工程委員會沈豪傑主席,BBS,JP、及兩位星級評判 - 周國豐和伍仲衡擔任，他們均表示各參賽者音樂水準高，而且表現相當出色。

「博愛好聲音」青少年歌唱比賽2023/24於2023年12月起接受報名，博愛醫院共收到約600個表演單位報名，最後經海選及初賽後，選出13隊晉身決賽。為提升參賽者的音樂水平，博愛醫院新增賽前培訓，由資深歌唱導師 – 馮夏賢（啤老師）指導各參賽者歌唱技巧，期望透過培訓活動，幫助參賽者不斷提升其音樂能力，並在比賽中取得更好的成績，持續挑戰自己，而比賽當日更安排現場樂隊伴奏，確保青少年能夠充分展示出優秀的音樂才華。博愛醫院董事局主席陳首銘博士於致辭時表示：「我們期望「博愛好聲音」不單是一項歌唱比賽， 而是一個音樂平台，為青少年提供培訓及演出機會，以行動支持『青春有夢，我勇敢唱！』」

博愛醫院董事局主席陳首銘博士於致辭時表示：「我們期望「博愛好聲音」不單是一項歌唱比賽， 而是一個音樂平台，為青少年提供培訓及演出機會，以行動支持『青春有夢，我勇敢唱！』」

本院邀請了何晉樂Rock和文凱婷Aeren為大家表演打氣，兩人的演出給參賽者們帶來了極大的鼓舞和啟發，同時展現了他們對音樂的熱愛和對藝術的追求。

周國豐老師和伍仲衡老師擔任星級評判，比賽後點評時段，為參賽者提供寶貴意見，鼓勵青年，令現場氣氛高漲。

博愛醫院董事局周駿達候任主席和沈豪傑議員，一同頒發少年組三甲。

博愛醫院董事局主席陳首銘博士陪同主禮嘉賓元朗民政事務專員胡天祐太平紳士頒發青年組三甲。

一眾嘉賓齊心為青少年打氣加油：「青春有夢，我勇敢唱」！

「博愛好聲音」青少年歌唱比賽2023/24評判團由港區全國人大暨元朗區議會地區設施及工程委員會沈豪傑主席,BBS,JP、博愛醫院董事局主席陳首銘博士及兩位星級評判 - 周國豐和伍仲衡擔任，他們均表示各參賽者音樂水準高，而且表現相當出色。港區全國人大暨元朗區議會地區設施及工程委員會沈豪傑主席,BBS,JP表示今年非首年參與「博愛好聲音」青少年歌唱比賽，而每一年的參加者質素更是年年提升：「每一位參賽者挑選的歌曲都係高難度作品，但他們都能夠輕易駕馭，而且更站於現場樂隊伴奏的舞台上表演，相信各參賽者都已經『贏』了！」而伍仲衡更謂少年組的參賽者是未經雕琢的玉石：「與其說參賽者水準高，倒不如說他們潛質更高，相信他們經過體驗生活，累積經驗，就可以更好地詮釋歌曲的情感和意義，即是我常說的『說故事』。」

博愛為提升參賽者的音樂水平，新增賽前培訓，由資深歌唱導師 – 馮夏賢（啤老師）指導各參賽者歌唱技巧，幫助參賽者提升其音樂能力。

大部分參賽者過往沒有接觸過band隊伴奏，今次活動增加了這個培訓，大家都表示很有得著。

經過一場龍爭虎鬥後，博愛醫院邀請了何晉樂和文凱婷為大家表演打氣，兩人的演出給參賽者們帶來了極大的鼓舞和啟發，同時展現了他們對音樂的熱愛和對藝術的追求。「博愛好聲音」青少年歌唱比賽為青少年提供一個展示才華的平台，同時提供培訓及演出的舞台，成為他們音樂夢想的助力，今年的決賽地點為元朗劇院演奏廳，多達900名觀眾入場欣賞，一齊為青少年打氣加油：「青春有夢，我勇敢唱」！期待各位勝出者日後再度築起他們的音樂奇跡！

(資料及相片由客戶提供)