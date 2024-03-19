電訊商釣魚電郵演習　10間社企僱員中招　四成人曾交敏感個人資料

香港寬頻集團義務為十間社會營利組織進行釣魚電郵演習，以模擬最常見的黑客手段，由仿真度極高的電郵地址向十間社營近10,000名僱員發出釣魚電郵，結果發現十間社營均有僱員中招，約一成人未能識別釣魚電郵。



（左起）香港寬頻持股管理人及信息安全總裁鄧宏舜﹔香港遊樂場協會總幹事溫立文﹔香港基督教服務處行政總監李天倫，講解釣魚電郵演習。（香港寬頻提供）

香港寬頻集早前聯同領先網絡安全及創新科技公司Green Radar，義務為十間社會營利組織進行釣魚電郵演習，釣魚郵件演習於今年2月進行，並以模擬近年最常見的黑客手段，由仿真度極的電郵地址向十間社營近 10,000 名僱員發出釣魚電郵，內容以「先到先得」送贈禮品為題，要求收件者點擊連結及提交個人資料。

十間社營均有僱員中招 一成人未能識別釣魚電郵

結果發現，十間社營均有僱員中招，在近10,000名社營僱員中，約一成人（10.7%）未能識別釣魚電郵，較全球非牟利機構網絡釣魚評估平均5.5%的失敗率高出一倍，反映本港社營僱員對釣魚電郵缺乏警覺性。另外，結果亦發現，有逾四成人（43.6%）點擊電郵中的假連結，並提交包含姓名及電郵地址的敏感個人資料。

在10間參與演習的社營中，有4間表示曾遇到釣魚電郵攻擊而招致損失，有8間認為前線僱員​缺乏網絡安全科技知識。當中有8間社營雖表示已就網絡攻擊設有通報機制，且其中7間在過去一年內有更新網絡安全措施，惟仍有逾半受訪社營表示過去一年並沒有或僅提供一次的網絡安全意識培訓。

香港寬頻：社營存不少數據 風險絕不比私人企業低

香港寬頻持股管理人及信息安全總裁鄧宏舜指出，現時人工智能的急速發展令釣魚攻擊激增，香港電腦保安事故協調中心在去年所錄得的網絡釣魚事故創下五年新高，這反映社會各界提升網絡安全刻不容緩。

他續指，社營為大眾服務，儲存不少持份者的數據，風險絕對不比私人企業低；在演習中，所有參與社營均有僱員中招，只要有一名僱員開啟釣魚電郵，就會墮入黑客陷阱，有機會遭致損失。

香港基督教服務處行政總監​李天倫也表示，網絡安全至關重要，但社營的資源主要集中投放於營運及照顧受眾，往往缺乏預算推行網絡安全措施，因此非常感激香港寬頻透過此計劃義務支援，幫助加強社營內部網絡安全意識及僱員培訓。

他期望日後政府或慈善基金可提供更多相關支援及資助，協助業界提升網絡安全水平，同時藉此機會呼籲業界投放更多資源，保障不同持分者的個人資料及利益。