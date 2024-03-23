ComplexCon｜黃偉綸稱2月有逾400萬旅客　為港府帶來5000萬收入

ComplexCon香港昨日（22日）起一連3日於亞洲博覽館舉行，該活動為文化藝術盛事基金1,500萬元資助的潮流盛事「藝術三月」的帶頭項目。財政司副司長黃偉綸出席開幕禮時表示，本港在2月有超過400萬旅客來港，對香港來說是一個好消息，並指有望可在今年為政府帶來5,000萬元的收入。



黃偉綸（中）稱，2月有超過400萬旅客來港。（黃浩謙攝）

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ComplexCon首次衝出美國舉行，吸引逾200名潮流藝術家及創作者來港參與。黃偉綸表示，2月有超過400萬元旅客來港，對香港來說是一個好消息，並指有望可以在2024年為政府帶來5,000萬元的收入。黃偉綸指，ComplexCon作為藝術3月的主要亮點，成功吸引各地旅客來港參與。

200潮流藝術家品牌及裝置展出

ComplexCon香港在3日期間，展出200多位國際知名潮流藝術家及創作者的品牌及裝置，並在 Complex Marketplace 為參加者帶來前所未有的沉浸式潮流、藝術、音樂及飲食體驗。

出席的品牌及潮流藝術家包括 CLOT、VandyThePink、Jeff Staple、葛民輝及GOOPiMADE等。