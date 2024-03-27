香港無煙領先企業大獎2023︳逾700企業機構參與 攜手推廣無煙文化

由香港吸煙與健康委員會（委員會）主辦的「香港無煙領先企業大獎2023」（大獎）頒獎典禮，於3 月20 日圓滿舉行。大獎自2011年起舉辦，獲得不同行業的企業及機構積極響應，共同推廣無煙文化，今屆獲65 間來自不同行業的商會及組織支持，更吸引超過730 間企業及機構參加，為歷屆之冠，成就令人鼓舞。3間企業獲頒「無煙領先卓越金獎」； 9間企業獲頒「金獎」；11間企業獲頒「銀獎」；1間企業獲頒「最積極參與大獎」，以及逾600間企業獲頒「優異獎」，反映商界對推廣無煙文化日益重視，委員會期望在多方協力下，能早日實現無煙香港的願景。

打破傳統行業局限 發揮中小企力量

參與今屆大獎的企業和機構來自各行各業，而飲食業、建築業，往往是吸煙率高企的重災區。獲頒「無煙領先卓越金獎」的青洲英坭，自1996年起決心推行『無煙廠房』政策，至今已踏入第28個年頭，為確保工作環境安全及關心員工的健康，管理層及員工共同簽署「戒煙承諾書」，並成立「戒煙互助小組」，跟進同事戒煙進度之餘，亦提供情緒輔導，更舉辦康體活動，鼓勵員工以運動取代吸煙。

實現無煙工作間並非大企業才能做到，中小企富安集團同樣肩負起社會責任，證明只要善用社會資源，即使沒有龐大資金，都可以推廣無煙文化。集團定期透過電郵及內聯網發放戒煙資訊，同時善用政府與慈善團體提供的資源，安排無煙講座、戒煙工作坊、戒煙輔導等， 又會以有薪假期、現金獎賞鼓勵員工參與無煙活動。憑藉行之有效的無煙政策，集團勇奪「無煙領先企業卓越金獎」，樹立中小企無煙榜樣，鼓勵更多同業實踐無煙文化。

新增ESG大獎 三大範疇推廣無煙文化

近年企業發展講求ESG概念，即環境（Environment）、社會（Social） 及公司治理（Governance）。本屆增設的「傑出ESG無煙企業參與大獎」，由第一太平戴維斯物業管理的中環中心奪得。助理董事葉志濤表示從環境、社會及公司治理三方面加入無煙文化推廣：「環境方面，公司注重室內禁煙，確保環境質素符合健康、舒適的指標；社會方面，我們致力與不同的慈善機構合作，向員工、外判商、合作夥伴及公眾宣傳無煙資訊；公司治理方面，則設有網上學習平台教導員工煙害知識，並通過改善建築性能，提升使用者身心健康，帶動企業正向發展。」

委員會副主席暨大獎籌備委員會主席陳志球博士指，商界企業積極推廣無煙文化，絕對是推動香港成為無煙城市的一大助力，他期望大獎能在不同業界之間產生協同效應，將無煙文化融入社區，早日實現2025年吸煙率由9.5%降至7.8%的目標。

倡每年檢視煙草稅達煙價75%

政府繼去年增加煙草稅逾三成，最新一份財政預算再度建議增加本港的煙草稅，每包捲煙所含煙草稅調整為約66港元，加幅約32%。頒獎典禮舉行當日亦是立法會進行有關《2024年應課稅品(修訂)條例草案》首讀及二讀的日子。委員會主席湯修齊指政府連續兩年增加煙草稅，能表現其加強控煙的決心：「增加煙草稅絕對有助促進戒煙人士的決心及戒煙進程，以減輕低收入戒煙者長遠的日常及生活負擔。我們亦積極建議政府每年檢視及按通脹上調煙草稅，令煙草稅盡快達到並長遠維持世衞的建議水平。」

除了增加煙草稅，湯修齊亦望政府能夠透過加強多管齊下的控煙措施，例如加強公眾、擴大禁煙範圍、禁止調味煙草產品，同時增加資源協助吸煙人士戒煙，提升他們戒煙成功的機會，加快降低吸煙率的進程，長遠達至無煙香港。

「香港無煙領先企業大獎2023」活動詳情及得獎名單：https://www.smokefreeleadingcompany.hk/zh-hant/awardees_list/lists/38/

(資料及相片由客戶提供)