科技園公司與滙豐簽署戰略合作協議 攜手推動金融科技創新發展

香港科技園公司（科技園公司）和滙豐銀行（HSBC）達成一項為期三年的戰略合作協議，將攜手推動創新和建立金融科技生態圈，並在香港的數字經濟願景中發揮金融科技的關鍵作用。 攝影：陳葦慈



滙豐香港區行政總裁林慧虹和香港科技園公司行政總裁黃克強在日前舉行的儀式上簽署協議，並由香港科技園公司主席查毅超博士和滙豐亞太區聯席行政總裁羅銘哲（Surendra Rosha）見證，香港特區政府財經事務及庫務局常任秘書長（財經事務）甄美薇擔任主禮嘉賓。

促進銀行與金融科技合作的重要里程碑

這次合作標誌著香港最大創新科技（I&T）生態圈和主要環球銀行的首項公私營戰略合作協議，內容涵蓋5個領域，包括打造國際金融科技走廊，促進香港金融科技公司與全球夥伴之間的合作，並吸引外地公司在香港設立業務。於投資機會方面，不少於50家具潛力的金融科技公司將獲得量身定制融資機會、投資資訊和指導。為擴展科技園公司的金融科技生態圈，滙豐同時為園區企業提供專門的金融服務和解決方案，以迎合金融機構客戶的需求，提升服務水平。另外，雙方將推動跨行業數據協作，同時尋求共同開發產品的機會，科技園公司生態圈內企業所提供的金融科技方案有機會獲滙豐採用。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，是次合作旨在擴大香港金融科技生態圈的規模。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，通過結合香港科學園在培育初創公司的專詳及滙豐銀行在銀行和投資界的實力，旨在創造強大的協同效應及彼此共同發展，以擴大香港金融科技生態圈的規模為目的。科學園充分利用優秀網絡，為科技公司提供關鍵的資金、指導和商業配對活動，使其繁榮發展。

滙豐香港區行政總裁林慧虹指銀行夥拍金融科技公司為消費者和企業帶來創新服務，可謂是雙贏方案。

滙豐香港區行政總裁林慧虹指，銀行夥拍金融科技公司為消費者和企業帶來創新服務，可謂是雙贏方案。滙豐是數以百計金融科技公司的客戶、合作夥伴、往來銀行和投資者，憑藉遍及全球的網絡，連繫金融科技企業至香港及其他地區的新機遇。

滙豐香港區數字化總監博揚（Bojan Obradovic）認為創新是各行各業成功的關鍵。

滙豐與科技園公司合作無間，繼贊助全球大型初創活動電梯募投比賽和「API EcoBooster計劃」後，是次合作將全面而深入地支援科技園生態圈企業成長。滙豐香港區數字化總監博揚（Bojan Obradovic）表示香港正在通過鼓勵初創、數字化經濟和發展科技來實現經濟轉型和多元化，與這項合作的目標如出一轍。而香港科技園公司策略夥伴總監柯志成則稱，滙豐的全球影響力有助園區的金融科技公司邁向國際，同時加速香港數字化經濟進程。

香港科技園公司策略夥伴總監柯志成稱，滙豐的全球影響力有助園區的金融科技公司邁向國際。

（資料及相片由客戶提供）