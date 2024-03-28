回收基金資助上限幾級跳 發掘回收商機 創造無限可能

一般塑膠、金屬及紙品可以回收循環再用，有想過鞋履與汽車部件都可以回收升級再造嗎？近年本港有初創企業在環境保護署的回收基金支援下，將科技與創意融入回收工業，令回收項目更多樣化，企業的競爭力也得以提升。



家中堆積的舊鞋、廢車場內塵封的舊車 – 堆填區不是它們唯一的歸宿，有初創企業將它們回收，為舊物延續生命。故事由回收基金推出「特邀項目 — 新成立及初創企業開展項目」說起。

環境保護署為了促進本地資源循環，減少堆填區的負擔，早在2015年推出回收基金以促進廢物回收和再造。回收基金主要有兩大計劃：「行業支援計劃」及「企業資助計劃」。2019年，回收基金為鼓勵及支援在香港開業不多於 5 年的新成立及初創公司以創新意念促進回收作業，在「企業資助計劃」下增設「特邀項目—新成立及初創企業開展項目」。回收基金諮詢委員會主席葉中賢博士指：「政府希望鼓勵初創企業建立具商業規模的營運模式，將可循環物料回收或升級再造成為新商品或創新產品，促進本地資源循環。」

回收廢車部件製作汽車模擬器

設計及生產飛行模擬器的初創公司Aerosim (HK) Limited獲得回收基金「特邀項目 — 新成立及初創企業開展項目」資助。「我們常常接觸校長、教師及家長，他們都希望我們推出汽車模擬器。」Aerosim高級工程師鄧啟堯（Reeve Tang) 說。

讓兒童接觸汽車駕駛活動益處不少，然而很多客觀因素令兒童未能獲得駕駛車輛的經驗。當Aerosim的團隊知道回收基金推出資助初創公司的項目後，馬上想到回收廢車零件製作汽車模擬器的新計劃。

「高齡汽車本來就會被淘汰，再加上現今電動車越趨普及，被運送到廢車場的舊汽車愈來愈多。但這些廢車上許多零件，例如儀表板、檔位選擇器及座椅仍然處於良好狀態。以這些舊車部件製作汽車模擬器，再加上軟件的配合，可有效提升模擬器行車的真實感。」

多項支出可納入資助範圍

談到申請基金及發展項目的成功竅門，Reeve認為有相關行業經驗及善用回收基金提供的支援十分重要。「我們擁有生產飛行模擬器的經驗，具備了開發新產品的良好基礎，但在撰寫項目計劃書時難免遇上疑難。幸好回收基金秘書處提供一對一的專業諮詢服務，一直和我們保持溝通，提供清晰的指引及建議。」由於購買機器、回收業務所產生的租金及增聘員工的薪金也被納入資助範圍，Reeve表示充足的資金預算讓項目的開發變得更為順暢、一步到位。「廠房租金的壓力得以減輕，我們也可聘用合適人員，例如軟件工程師加入團隊。汽車模擬器涉及不少複雜的切割和裝嵌步驟，在項目的資助下，我們可引入合適的配備，避免將工序分拆外判，節省了時間及資源。」

公司推出汽車模擬器後，經常向學校推廣並舉辦試駕活動，Reeve表示他們會告訴同學儀表板、軚盤等均是由舊車部件改裝而成，希望透過有趣的STEM活動帶出回收再造的環保概念。

Aerosim收集廢車的部件如儀表板及檔位選擇器等製作汽車模擬器，以供學校作為虛擬實境教學用途。高級工程師Reeve在接受訪問時進行駕駛示範。

以環保物料為舊鞋增值

回收基金推出企業資助的目的之一 ，是鼓勵引進增值程序提升產品質量。獲資助的另一企業 – 太平洋世紀有限公司回收舊鞋，他們的計劃正正包含了加入環保或耐用物料等增值工序，將舊鞋修補及升級再造，提升鞋的質量並延長鞋的壽命。

這天，公司董事許智謙（Ben Hui）向筆者解說處理回收舊鞋的工序。「較殘舊的會拆解、分類、回收，將狀態良好的放進專用的洗鞋器，以洗鞋清潔劑進行清洗及加入環保物料等將舊鞋修補。」

Ben經營鞋業多年，一直很重視環保。「我認為只是生產新鞋，並未能實踐資源循環。我希望將別人棄掉的舊鞋回收進行資源循環或升級再造。」得悉回收基金初創企業項目資助後，他就決定申請。

「當我們知道回收的舊鞋有甚麼毛病，例如鞋底黏合不足、縫工有瑕疵，會進行針對性修補。如果鞋墊品質有問題，會以環保物料製成的鞋墊取代，鞋帶折斷會更換有機棉鞋帶。」在基金的資助下，公司的運作預算得以提升，可以租用較大的倉庫儲存回收的舊鞋，並聘請員工進行分類。

太平洋世紀董事Ben表示將收集的舊鞋清潔、修補及加入環保或耐用物料後推出二手市場。「回收基金的資助減輕公司在租用倉庫存放回收物的租金壓力。」

初創企業資助上限增至200萬

以上兩個個案均透過「企業資助計劃」下的「特邀項目 — 新成立及初創企業開展項目」獲得資助。「企業資助計劃」資助個別回收相關運作公司，或與回收行業有密切聯繫的機構和組織，以加強廢物收集及處理，提升處理回收物的質量，擴大回收網絡、提升回收效能。申請者額外增聘員工、購買設備及機器，製作和推廣項目成果的費用及由回收業務所產生的租金等都可獲資助。「行業支援計劃」則資助如工商組織、專業團體及研究機構等非分配利潤組織推出讓回收行業提升運作水平及生產力的非牟利項目。

葉中賢博士指，回收基金成立以來，一直按業界需要進行優化。「近年內地和國際回收市場對回收物均實施了更嚴格的限制，有見本港回收業面對成本上升及勞工短缺等困難，回收基金遂推出各種特邀項目，例如『標準項目 - $100萬』讓申請者透過簡化程序申請資助，購買設備以提升營運效率及作業能力。」

隨著市場上各持份者對環境關注日漸提升，回收基金希望鼓勵業界把握機遇將科技融入回收業，提升運作水平和效率，將業務升級轉型，「特邀項目—新成立及初創企業開展項目」去年也進行了優化。葉博士說：「我們聽到業界的聲音，一些申請者表示有限的資助金額限制了項目的發展，他們需要在項目上投放更多資源。經回收基金諮詢委員會商討後，決定將『特邀項目—新成立及初創企業開展項目』的資助金額上限由50萬元增至200萬元。」

葉博士為前工業總會主席，他發現不只是回收業，其他工業界別都很樂意為循環回收出力。「例如不少電子及電器廠商都在開發新一代的廚餘機，當各類型屋苑及住宅樓宇均可因應需要引入不同等級的廚餘設備，回收網絡得以擴大，回收率自然就會提升。深信香港各界一起努力，擴闊回收再造物品的種類及提升作業能力，香港的資源回收一定會做得更好。」

回收基金諮詢委員會主席葉中賢博士表示聽到業界的聲音，知道有限的資助金額限制了項目的發展，回收基金因此增加對初創企業的資助上限。

葉中賢博士指出，作為回收基金秘書處的香港生產力促進局為申請者提供一對一的專業諮詢服務，讓申請方獲得清晰的指引及建議。

回收基金部分計劃詳情

回收基金全年接受申請

查詢：2788 5658

網址：www.recyclingfund.hk

(資料及相片由客戶提供)