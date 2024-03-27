教師語文能力評核考試下學年起停辦　IELTS和普通話水平測試取代

教育局今日公布，更改中、小學英文和普通話科教師語文能力要求的措施，24/25學年起，教育局和考評局合辦的「語文能力評核」筆試和口試將停辦，改由「國際英語水平測試制度」（IELTS）和「國家語言文字工作委員會普通話水平測試」取代。而「課堂語言運用」的評核部分則維持由教育局負責。



24/25學年起，「國際英語水平測試制度」（IELTS）（學術領域）和「國家語言文字工作委員會普通話水平測試」將取代「語文能力評核」的筆試和口試。（資料圖片）

目前所有新入職或新調派任教英文或普通話的常額教師，在任教前須達到基本語文能力要求，其中可參加「語文能力評核」考試，須於口試、筆試及首年任教的「課堂語言運用」評核方面，考獲「3等」或以上。

「語文能力評核」由教育局和考評局每年合辦，至今推行24年，教育局今日向學校發通告，24/25學年起，「語文能力評核」的筆試、口試將停辦，改以IELTS和國家普通話水平測試取代；而「課堂語言運用」評核則維持由教育局負責。

教師IELTS須達7.5級或以上 科主任須達8.0級或以上

新安排之下，教師需於IELTS考試的整體評級達到7.5級或以上，並在同一張成績單中，聆聽、閱讀、寫作和口語各項均達到不低於7.0級。普通話方面，教師須在國家普通話水平測試獲得2級甲或以上成績。已持有「語文能力評核」筆試、口試和「課堂語言運用」相關成績而達到語文能力要求的教師，其資歷將繼續獲認可。

至於英文科主任職位的教師，IELTS考試的整體評級達到8.0級或以上，並在同一張成績單中，聆聽、閱讀、寫作和口語各項均達到不低於7.5級。

教育局指，語文能力要求政策推行至今已逾20年，因應業界及持份者的關注、教育的最新發展、學生的學習需要及學校人力資源調配的需要等，檢視此政策的安排，制定優化措施。