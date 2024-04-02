麥當勞抗通脹優惠套票　低至$25起食盡超值套餐/自選早餐

面對通脹壓力，物價不斷上漲，就連在可加可減機制下，出行都愈來愈貴。不過麥當勞堅持以消費者利益為先，一直保持優惠套票不加價，再次推出$100「麥麥慳」套票優惠2款套餐優惠券，低至57折，繼續以$25起，即可歎到板燒雞腿飽餐、脆辣雞腿飽餐，以及自選早餐等，用最優惠價錢食盡13款美食！



麥當勞APP專享最強抗通脹優惠 不加價$25歎多款套餐及早餐

對於不少上班族來說，每月的早、午餐的開支佔了很大的部分，為了與市民共同抗通脹，麥當勞最近再推出$100「麥麥慳」套票優惠2款套餐優惠券！由即日起，麥當勞手機APP用戶只需於麥當勞手機APP內，即可選購「麥麥慳」套票，折後最平麥當勞套餐或早餐，只需$25起就可以食到。另外，只需額外加$6，就能升級加大份量，並一同享受Shake Shake粉和大杯裝飲品，可說是平過This This飯！

$100四款麥麥抵食套餐 折扣低至57折

麥麥抵食套票，用戶可在以下八款指定超值套餐中任選四款，包括：脆香雞翼（4件）超值套餐、原味麥炸雞套餐、蜜糖BBQ麥炸雞套餐、雙層魚柳飽超值套餐、雙層芝士孖堡超值套餐、脆辣雞腿飽超值套餐、豬柳蛋漢堡超值套餐、板燒雞腿飽超值套餐。

$100四款著數之晨套餐 折扣低至72折

至於著數之晨套餐，用戶可在以下五款指定超值早晨套餐中選購四款，包括：精選早晨套餐、珍寶套餐、豬柳蛋漢堡超值早晨套餐、魚柳飽超值早晨套餐、炒雙蛋火腿飽超值早晨套餐。

簡單步驟即可入手餐優惠券

麥當勞App用戶透過麥當勞App入手「麥麥慳」套票優惠2款套餐優惠券，登入即買，購買流程方便快捷！成功選購指定套餐換購券，將在兩個工作天內自動存入麥當勞App「麥麥慳優惠區」中。

「麥麥慳」套票包含4張套餐換購券，用戶一日最多只可買6套，使用時App內便會自動扣除套餐換購券，5月12日前都可以用，記得別錯過！

（資料及相片由客戶提供）