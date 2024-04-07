「本地特色遊計劃」約1600個旅行團登記　旅客食點心、體驗打小人

政府今年推出「本地特色旅遊鼓勵計劃」，截至上月底約有1600個旅行團登記行程，其中約73％已完成旅程並提出申請。有旅行社曾接待歐洲旅客參加一日團，行程包括搭纜車、乘船遊、吃點心、參觀灣仔藍屋、到鵝頸橋體驗打小人文化，和到中環愛丁堡廣場睇金庸小說主題展覽。



「本地特色旅遊鼓勵計劃」截至上月底約有1600個旅行團登記行程。（政府新聞網圖片）

政府新聞網今日刊登文章，有旅行社接待歐洲旅客參加一日遊行程，先乘搭纜車欣賞風景，再乘船遊覽香港仔避風塘，之後再吃點心，參觀灣仔藍屋、到鵝頸橋體驗打小人文化，和到中環愛丁堡廣場睇金庸小說主題展覽。

旅議會總幹事楊淑芬接表示，「本地特色旅遊鼓勵計劃」由旅議會負責執行，持牌旅行社如要申請鼓勵金，需要在出團前預先登記行程，並在完成旅程後提出申請。其中，深度旅遊類別行程需包含指定景點，至於特色主題旅遊類別，旅議會會審視整個行程設計是否符合主題，再決定是否批出鼓勵金。

截至上月底約有1600個旅行團登記行程，其中約73％已完成旅程並提出申請。如所有文件均符合要求，旅行社可於提出申請後約兩個月至兩個半月獲發鼓勵金。根據計劃，合資格旅行社每接待一位旅客參加深度旅遊和特色主題旅遊旅行團，便可獲得200至400元鼓勵金，至於特色主題旅遊，接待每名旅客則可獲400元。