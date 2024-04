城市追擊2024 好商戶——鮮入圍煮（契爺）篇

是危?是機?過去疫情三年,出門的市民三三兩兩,對香港各大商戶影響無可估量。在香港政府禁堂食,禁多人聚餐這些政策的影響下,餐飲業首當其衝,而當中最「黑仔」莫過於火鍋店。



眾所周知火鍋店開始營業時間較晚,而且親友不能相聚又如何算是「打邊爐」呢?所以在疫情的影響下,Tommy(契爺)原本開的10多間火鍋店都無奈結業。也正是因為疫情,曾經的舊夥計在經歷開張三個月便虧損到無力繼續支撐的情況下,找上了老東家Tommy,為了幫助這位舊夥計,Tommy接手了這間位於黃埔的店舖,並找到了在生意場上同病相連的老友記何偉沖—鮮入圍煮創辦人,合作開了這間位於黃埔天地聚寶坊的鮮入圍煮(契爺)。

Tommy身體力行「邊度跌低邊度爬起 」。從火鍋到鮮入圍煮火鍋,正所謂你有配方,我有地方,孖住老友不慌張。

打造香港本土飲食特色

營業至今,鮮入圍煮最大的特色就是花膠雞湯湯底,這種湯底可以稱得上是香港本土文化特色,亦是港人公認的口碑保證。從廚房衛生到食材挑選;從份量把控到服務質素,Tommy都嚴格把關,務求為花膠雞湯注入靈魂。原因是他非常堅信李小龍曾說過的那句:「我不害怕曾經練過一萬種踢法的人,但我害怕一種踢法練過一萬次的人」。Tommy深信想要在飲食業內有所成就,就應該要認準產品品質,並堅持到底,就有可能成為花膠雞湯火鍋這個界別的專家。而從顧客反饋的意見結果來看:值得!

「堅持」與「專注」

想要有成績,成為一位專家,Tommy認為想要成為任何一個行業的翹楚,都應該要秉承著「堅持」和「專注」的理念。有的人可能是起起落落,但也有的人是起落落落。今天有問題,明天有困難,後天還可能有障礙,只有當你把這些問題都解決了,你才有可能迎來希望的曙光。

而「專注」同「堅持」亦是相輔相成的,只有當你專注在一件事情上,你才不會被分心在其他事情上,才能更堅持住,相對更容易達到想要的高度。Tommy認為香港餐飲業應該更多專注在:what can i do for you?只有這樣才能為顧客提供更高價值。而體現價值的方式在於做好自己的產品,提供更好的環境及服務體驗,這也應該是一種值得傳承的香港精神。

