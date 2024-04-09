城市追擊2024 好商戶——鮮入圍煮（契爺）篇

是危？是機？過去疫情三年，出門的市民三三兩兩，對香港各大商戶影響無可估量。在香港政府禁堂食，禁多人聚餐這些政策的影響下，餐飲業首當其衝，而當中最「黑仔」莫過於火鍋店。



眾所周知火鍋店開始營業時間較晚，而且親友不能相聚又如何算是「打邊爐」呢？所以在疫情的影響下，Tommy（契爺）原本開的10多間火鍋店都無奈結業。也正是因為疫情，曾經的舊夥計在經歷開張三個月便虧損到無力繼續支撐的情況下，找上了老東家Tommy，為了幫助這位舊夥計，Tommy接手了這間位於黃埔的店舖，並找到了在生意場上同病相連的老友記何偉沖—鮮入圍煮創辦人，合作開了這間位於黃埔天地聚寶坊的鮮入圍煮（契爺）。

Tommy身體力行「邊度跌低邊度爬起 」。從火鍋到鮮入圍煮火鍋，正所謂你有配方，我有地方，孖住老友不慌張。

打造香港本土飲食特色

營業至今，鮮入圍煮最大的特色就是花膠雞湯湯底，這種湯底可以稱得上是香港本土文化特色，亦是港人公認的口碑保證。從廚房衛生到食材挑選；從份量把控到服務質素，Tommy都嚴格把關，務求為花膠雞湯注入靈魂。原因是他非常堅信李小龍曾說過的那句：「我不害怕曾經練過一萬種踢法的人，但我害怕一種踢法練過一萬次的人」。Tommy深信想要在飲食業內有所成就，就應該要認準產品品質，並堅持到底，就有可能成為花膠雞湯火鍋這個界別的專家。而從顧客反饋的意見結果來看：值得！

「堅持」與「專注」

想要有成績，成為一位專家，Tommy認為想要成為任何一個行業的翹楚，都應該要秉承著「堅持」和「專注」的理念。有的人可能是起起落落，但也有的人是起落落落。今天有問題，明天有困難，後天還可能有障礙，只有當你把這些問題都解決了，你才有可能迎來希望的曙光。

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而「專注」同「堅持」亦是相輔相成的，只有當你專注在一件事情上，你才不會被分心在其他事情上，才能更堅持住，相對更容易達到想要的高度。Tommy認為香港餐飲業應該更多專注在：what can i do for you？只有這樣才能為顧客提供更高價值。而體現價值的方式在於做好自己的產品，提供更好的環境及服務體驗，這也應該是一種值得傳承的香港精神。

地址︰紅磡黃埔天地聚寶坊第11期)地下G26號舖

電話︰9498 7344

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(資料及相片由客戶提供)