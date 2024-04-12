曼谷市中心一站到暹羅 SIAM 地鐵兩線交匯 複式單位 週末灣仔展銷

泰國曼谷不單是香港人常去的地方，更是很多不同族裔去的國際旅遊城市，是泰國的首府。泰國曼谷生活指數不高，也吸引了很多國際人士選擇在曼谷定居及發展，所以曼谷集合了本土高端泰國人及國際人士長居。而本週末展銷主要推介位於市中心的兩個項目，兩個地點都是現時曼谷最熱門的，五分鐘内步行到達地鐵站，地鐵兩線的交匯，鄰近大型購物中心及夜市，超方便！項目由近 40 年經驗，泰國三大發展商 Sansiri 興建，上車盤由港幣 $80 餘萬起，展銷送全屋傢俬，地點優越，市場租金回報可達 6％，另有發展商其他項目的推介只由港幣 $40 餘萬起， 歡迎本周末親臨 灣仔萬麗酒店 Renaissance Hotel 展銷會了解更多。



地王項目：140米到達 Ratchathewi BTS 地鐵站-有雙層複式單位！

項目級數屬 A 等級，地段屬於高級商業及最大最先進的醫療中心，地點非常方便罕有。

項目級數屬 A 等級，地段屬於高級商業及最大最先進的醫療中心，地點非常方便罕有，步行 3 分鐘到達 Ratchathewi BTS 站（140 米），一站之隔便到達最旺市中心暹羅 Siam，直達 Central World, Siam Paragon 等高級購物中心。區內商業大廈及五星酒店林立，鄰近頂尖大學 Chulalongkorn University。5 分鐘更可步行到達 King Rama 大型公園 及 (250米) Phaya Thai ARL 地鐵站可直達 BKK 國際機場，地點是地鐵兩線交匯處 BTS x ARL。

單位包裝修，室外三層玻璃可高性能隔熱隔音，每户設有同層儲物櫃，可收納乾洗衣服及信件包裹，送自動泊車系統兩分鐘便可泊好車。

項目高端擁有華麗大堂，24 小時禮賓服務，設有六星級大型會所，游泳池，健身中心，瑜珈室，派對室，紅外線科技桑拿等等。

項目高端擁有華麗大堂，24 小時禮賓服務，設有六星級大型會所，游泳池，健身中心，瑜珈室，派對室，紅外線科技桑拿等等。用料採用最豪華最高端的。單位方正實用，有全統的單層式單位及樓底極高的雙層複式單位 (Duplex) 可選擇。項目由一房至三房組成，複式單位的第二層面積更是送給買家！單位包裝修，室外三層玻璃可高性能隔熱隔音，每户設有同層儲物櫃，可收納乾洗衣服及信件包裹，送自動泊車系統兩分鐘便可泊好車。單位用料非常高級，展銷期內送全屋傢俬，及物業租務管理服務。首期只需港幣 $20 餘萬起。

步行 3 分鐘到達 Ratchathewi BTS 站（140 米），一站之隔便到達最旺市中心暹羅 Siam，直達 Central World, Siam Paragon 等高級購物中心。

項目二：BTS x MRT 十字型地鐵兩線交匯-高級上車盤

項目只售港幣 $80 餘萬起，預計半年內收樓。

項目位置屬於曼谷市中心的兩鐵交匯處 BTS x MRT，鄰近 Chatuchak 翟道翟全曼谷最大夜市，項目一分鐘步行到達 Lotus's 超級購物商場，(300米）4 分鐘步行到達 Central 購物中心，戲院及 Lat Phrao BTS 地鐵站。(750米) 8 分鐘步行達 Phahon Yothin MRT 地鐵站。十字型地鐵交匯處，無論市中心，CBD，大學區，東西南北方便到達。10多分鐘便到達暹羅 Siam，適合中產家庭及專業人才，出租容易上車盤，只售港幣 $80 餘萬起。預計半年內收樓。

室內用料豪華，送裝修及家庭電器，展銷期內送全屋傢俬，物業租務管理及特別優惠。

每個單位帶有露台，設有包羅萬有會所設施，包括共享工作平台，特大遊泳池，健身中心，派對室， 及 12,800 平方米的私人公園只供給住客享用。

項目級數屬 B+ 等級，是區內罕有的地鐵兩線交匯上車盤。項目由一房及兩房组成，每個單位帶有露台，設有包羅萬有會所設施，包括共享工作平台，特大遊泳池，健身中心，派對室， 及 12,800 平方米的私人公園只供給住客享用， 屋苑提供接送車到達 Lotus's 商場，等等。室內用料豪華，送裝修及家庭電器，展銷期內送全屋傢俬，物業租務管理及特別優惠。

項目一分鐘步行到達 Lotus's 超級購物商場，(300米）4 分鐘步行到達 Central 購物中心，戲院及 Lat Phrao BTS 地鐵站。

泰國三大發展商之一SANSIRI尚思瑞

擁有 40 年經驗，上市發展商 Sansiri 尚思瑞，是泰國的三大發展商之一，獲獎無數。共建項目超過 480 個，建立了近 134,000 住宅給泰國 20 個不同省份。發展主力集中於公寓大廈，聯排別墅，及單幢式別墅。現時項目主力推介地點：曼谷，芭堤雅，華欣，清邁，布吉等等。2023 年再度榮獲泰國銷量第一發展商之美譽。

▐ 泰國曼谷 Bangkok 市中心物業展銷 ▐ 曼谷市中心地鐵兩線交匯高級項目由港幣 $80 餘萬起▐BTS X MRT 兩鐵交匯項目

泰國三大發展商 Sansiri 最新物業巡禮

🎈 上車盤由港幣 $80 餘萬起

🎈 展銷送全屋傢俬

🎈 地點優越

🎈 市場租金回報可達 6％

日期：4月13日至4月14日（星期六及日）

時間：上午11時至晩上7時

地點：香港萬麗海景酒店

Renaissance Harbour View Hotel Hong Kong

灣仔港灣道 1 號

M 層 Boardroom 3 - 5

詳情：(852) 2833-8018

Email: info@ThaiPro.com.hk

Whatsapp: 9338 8039

(歡迎來電登記)

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*投資涉及風險

（資料及相片由客戶提供）