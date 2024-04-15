「係咪嬲我呀」屬辯論策略　專家讚新油天男生「四兩撥千斤」應對

近日流傳2011年小學辯論賽影片，反方協恩中學附屬小學女學生的團隊連番質問正方油蔴地天主教小學（海泓道）第二副辯男生「你哋係咪嬲咗我呀」，引來熱議。策略溝通顧問、中大粵辯顧問黃潔慧表示，反方的質問屬「設陷阱」策略，欲令正方自打嘴巴，然而正方第二副辯男生以貼地語氣，連連避開追擊，她大讚是至今見過在小學辯論賽中的最佳辯論員。



反方結辯、協恩小學女生阮曙淇（右一）反駁正方時，問「友方同學，我答完你到你答我，你哋係咪嬲我呀？」，隨即引來全場爆笑。（YouTube頻道「idebate.HK」 影片截圖)

自由辯論及攻辯常見策略 讓對方自打嘴巴

在2011年小學辯論賽中，辯題為「香港兒童真幸福」，油蔴地天主教小學（海泓道）的學生團隊代表正方，協恩中學附屬小學女學生的團隊則為反方。策略溝通顧問、中大粵辯顧問黃潔慧表示，屬反方的協恩女學生，以「你哋係咪嬲我呀」問題，質問正方新油天的第二副辯男生，屬「設陷阱」策略，常見於自由辯論及攻辯。

她解釋，該策略透過提出一些對方無法抗拒的問題，引之入局，令對方的回答自打嘴巴，或突出其理論的弱點。她表示，雖然反方這道問題看似非直接相關，甚至無厘頭，其實真正的攻擊力在於正方回答後，反方繼而「重錘出擊」的時機。

策略溝通顧問、中大粵辯顧問黃潔慧表示，反方的質問屬「設陷阱」策略，欲令正方自打嘴巴。（資料圖片／龔慧攝）

「係咪嬲我呀」提問 欲證幸福屬主觀感受

就「香港兒童真幸福」一題，她稱如何定義幸福是關鍵，亦是正反雙方的爭拗點。她指，正方從實際情況與他國比較，表示香港兒童是世界上首六分一最幸福的兒童；而反方則提出幸福並非一定從實際處境或數字反映，而是視乎主觀感受，故設計「陷阱」，以辯論賽上屬正反雙方的他們，作為類比或比喻，「我同你雖然都係敵人，但實際上我唔一定嬲你嘛。」

雙方正進行自由辯論環節，新油天陳姓男生擔任正方第二副辯，說出自己理據。（YouTube頻道「idebate.HK」 影片截圖)

以貼地語氣避開反方連環追擊 專家讚最佳辯論員

黃潔慧指，假設情況一，反方質問正方：「你哋係咪嬲我呀?」，無論正方回答「係」或「唔係」，反方均可無視其答案，直接跳進自己的邏輯，帶出實際處境與個人感受是分開的。由此，反方可推論客觀數字理想不能反映香港兒童幸福。

至於情況二，亦即當日真實情況，反方結辯向正方發出該質問，然而正方的第二副辯打斷反方思路部署，避開陷阱，反問該問題與比賽有何關係。反方未能得逞，再由主辯追問「你究竟嬲唔嬲我？」，結果再被正方第二副辯以貼地的語氣避過：「不如做正經嘢先，宜家打緊辯論比賽，唔好玩啦。」事不過三，最後反方第二副辯只好打圓場：「睇嚟你今日唔答係咪嬲我，睇嚟你真係好嬲。」

黃潔慧表示，若換作一般對手可能會直接回答，但正方第二副辯「轉數快」，打亂反方的節奏。她又盛讚，該同學是她在多年的小學辯論賽中至目前為止表現最佳的辯論員，除了掌握迅速歸納、轉移話題、緊扣問題能力，形容其「游刃有餘」、「四兩撥千斤」，富有自信。