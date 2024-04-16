香港挪亞方舟「2024奪蛋奇兵」宣揚關注學童身心健康

香港不少學生每天除了忙於上課，放學及假日更需要補習及參加不同興趣班，面對沉重的學業壓力及缺少休息時間，往往影響精神健康。同時亦有調查指出疏離的親子關係，容易導致學童出現抑鬱情緒。其實給予學童適當的休憩，及玩樂的時間，除了令他們放鬆心情外，更可提升創造力、解決問題、人際溝通等能力，而高質的親子時間亦有助孩子樂觀面對挑戰，緩和壓力。有見及此，香港挪亞方舟及Rainbow Foundation夥拍香港基督少年軍臻訓中心及聖雅各福群會方舟生命教育館，早前在馬灣合辦第二屆復活節慈善公益活動「2024奪蛋奇兵」，鼓勵大眾關注兒童精神健康發展！大家可一邊回顧當日精彩活動，一邊了解學童保持身心健康的重要性！



家長、學童參與四大親子關係主題任務遊戲共建親子時光

父母給予的愛及情感，是促進孩子大腦健康發展、建立自信及社交能力的先決條件，在遊戲過程中，更可建立可信任的親子關係。

當日活動十分精彩，有近600位基層家庭成員一起變身「奪蛋奇兵」，參加以四大親子關係為主題的22項任務遊戲，一眾親子成員需穿梭馬灣及挪亞方舟多個地標及展館，包括東灣沙灘、方舟生命教育館、珍愛地球館以及夢想星球等等，合力完成各項指定任務遊戲並集齊印章，贏取豐富獎品。各式寓教於樂的任務遊戲涵蓋「溝通」、「陪伴」、「欣賞」及「信任」四大親子關係主題，不但讓家長及兒童共享休憩玩樂的機會，更可促進親子關係及身心健康。例如，以「信任」為主題、在東灣沙灘進行的標誌性任務「尋蛋奇兵」，鼓勵家長信任及支持小朋友獨立完成尋蛋任務；於珍愛地球館進行的復活蛋掛畫填色遊戲，讓親子互相欣賞彼此的繽紛作品；在挪亞方舟正門進行「心心相印」，以鏡頭捕捉親子相伴共度節日的溫馨片段；還有強調親子溝通的「滾彩蛋」遊戲，讓家長與孩子共商策略，把復活蛋移送至目的地，透過是次精彩的復活節活動，家長及兒童在歡樂愉快的氣氛下 ，共創一個難忘的共同回憶。

在「擲彩虹」任務，每種彩虹顏色代表一種愛的特質，鼓勵家長與孩子互相溝通。

(左起) 香港家庭福利會代表、希望枝子代表、聖雅各福群會副總幹事張穎雪、香港挪亞方舟副總經理松國慶、Rainbow Foundation發展總監吳叡芳、香港基督少年軍總幹事吳淑玲、聖公會聖基道兒童院助理總幹事李如寶及代表，以及香港基督教服務處匯愛家長資源中心（深水埗）代表出席啟動禮。

兒童健康快樂成長要訣從「START」開始

強調親子溝通的「滾彩蛋」遊戲，讓家長與孩子共商策略，揀選合適的工具把復活蛋移送至目的地。

聖雅各福群會副總幹事張穎雪於活動致辭中就表示，孩子精神健康不但有助他們發展適應能力，更容易專心學習，及幫助維持穩定的情緒及心理狀態，提高他們的生活質量和幸福感，對建立良好的情感智力和社交技能至關重要。同時聖公會聖基道兒童院助理總幹事李如寶亦在活動上分享，家長常常希望兒童「贏在起跑線」，但要兒童健康快樂成長，大家更需要將起跑線建立在「START」上 —— 穩定的家庭環境（S – Stable Environment）、家庭時間（T – Family Time）、藝術及創造性活動（A – Art Activity and Creativity）、親子閱讀（R – Reading Activity）及規律的日常生活（T – Regular Time Table）。李如寶續表示，與子女常常保持坦誠親密的親子關係，有助父母及時察覺子女的心理需要，同時也要給予孩子適當的自由和空間，讓他們發展自己的興趣和獨立性。

挪亞方舟每年為廣大兒童傳遞愛 推動ESG發展

以「信任」為主題、在東灣沙灘進行的標誌性任務「尋蛋奇兵」，鼓勵家長信任及支持小朋友獨立完成尋蛋任務。

香港挪亞方舟副總經理松國慶亦表示，馬灣公園是由新鴻基地產興建的非牟利社區發展項目，積極推動旅遊、教育及公益活動，向社會大眾宣揚關愛及正能量。自2007年開幕以來，共接待了780萬人次遊客，其中的香港挪亞方舟以愛生命、愛家庭、愛地球等八大愛的精神為理念，成為寓教育於玩樂的主題公園，吸引本地及海外旅客蒞臨，更透過一系列有關環保、科學探索、親子教育及反思生命的工作坊，為訪客帶來嶄新體驗。香港挪亞方舟由開幕至今，與本地1,800間教育及社福機構合作，舉辦合共逾12,000項不同專題的教育體驗及公益活動，惠澤逾80萬人，當中約半數是兒童和青少年，其餘為基層人士（包括長者、殘疾人士和長期病患者），持續為關愛基層及長者作出貢獻。踏入2024年，香港挪亞方舟在十五周年里程碑上，將繼續與Rainbow Foundation攜手合作，舉辦一系列慈善公益活動，積極推動「兒童及青年發展」、「社會共融」及「環境保育」三大核心服務，致力成為發展環境、社會及管治（ESG）及履行企業社會責任（CSR）的重要平台，為共建香港社會和諧出一分力。

（資料與相片由客戶提供）