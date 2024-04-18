史上最慳電窗口機！？必睇Panasonic運用最新技術的冷氣機系列

面對香港又濕又熱的天氣，屋企有部性能好的冷氣機真的十分重要！然而科技進步，大家對冷氣機的要求已經不止於要「夠凍」，致力於研發創新科技智慧家電的Panasonic早前舉行了空調機產品發佈會，向大家介紹全新窗口機系列，加入的3大最新技術：「nanoe® X Generator Mark 3空氣淨化技術」、「高效能設計，極致慳電」、「Wi-Fi遙距操控」，希望為大家提供最舒適健康的居家空間。其中Inverter PRO系列的節能效果更超越1級能源標籤基準的10%，被稱為「史上最慳電」窗口機！以下就立即為大家解構！



Panasonic空氣淨化技術nanoe® X Generator Mark 3空氣淨化再升級

發布會上設有「除臭體驗」讓大家感受nanoe® X Generator Mark 3空氣淨化技術的威力。

香港空氣污染越來越嚴重，回到家自然想安心「唞啖」清新空氣！nanoe® X 粒子中所含的OH自由基數量決定了其空氣淨化能力的高低，Panasonic最新的nanoe® X Generator Mark 3空氣淨化技術*，每秒能產生48萬億個OH自由基，比舊有的nanoe Generator 生產多100倍OH自由基。即使在100 平方米以上的大空間中也能發揮更大的作用，測試證實比過往技術更有效抑制細菌*²、病毒*¹、霉菌*²、PM2.5*³、過敏原*⁴和異味，更擁有保濕等7大效用！

其中測試就有數據證實配備 nanoe® X Generator Mark 3 的空調機可在 30 分鐘內將香煙煙霧氣味強度降低 1.7 級，nanoe® X Generator Mark 3空氣淨化技術*擁有的超高水平的清潔性能，令你安坐家中就能享受到自然涼快清新的空氣！

內置 Wi-Fi功能 隨時用手機遙控空調機

Panasonic空調機內置Wi-Fi功能可以遙距控制空調機開關及溫度，炎熱天氣下一回到家中就可以享受舒服冷氣。

智慧家電又怎可以缺少內置Wi-Fi？Panasonic空調機除了內置Wi-Fi可以利用手機、平板電腦遙距控制空調機之外，透過Panasonic Comfort Cloud App更可以監測電量一目了然，方便至極！

最新窗口機型號 「慳電王」Inverter PRO系列最矚目

超越一級能源效益的Inverter PRO系列將於今年推出，相信大家都會拭目以待。

當日發布會上，更展示了Panasonic最新2024年的窗口機型號，分別為Inverter PRO Wi-Fi變頻淨冷HU系列、Inverter PRO Wi-Fi變頻冷暖HZ系列及Inverter LITE變頻淨冷SU系列，其中Inverter PRO系列功能就相當矚目，除了擁有「空氣淨化技術 nanoe® X Generator Mark 3」及「Wi-Fi遙距操控」外，更擁有極致慳電設計，超越一級能源效益！

Panasonic（產品市務主任）Sage就特別為大家解釋，他指：「今年Panasonic所有變頻冷氣機都是一級能源標籤，而冷氣機的能源效益，是根據製冷量及耗電量計算出來的製冷季節性表現系數（簡稱CSPF）去評級，CSPF值越高，就越慳電，一級能源效益係需要CSPF達到4.5或以上。而採用全新散熱設計的Inverter PRO系列型號全部CSPF都達至5.0以上，超越一級效能標準10%^，比市面其他變頻窗口機CSPF大多都只是4.6至4.7左右，可見它被稱為史上最慳電^的原因！」Sage更補充nanoe® X Generator Mark 3空氣淨化技術亦是首次於窗口機上採用，其技術更通過德國VDI 6022防敏測試，鼻敏感一族以後認住此技術的冷氣機就可以放心！

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^截至2024年1月12日，根據機電工程署的「強制性能源效益標籤計劃」中空調機之CSPF數值。

*nanoe® X mark 3 適用於指定型號。*¹ 日本食品分析中心測試結果; *²北里環境科學中心測試結果; *³ SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd測試結果; *⁴ Panasonic Product Analysis Center測試結果

**GODIVA禮券數量有限，送完即止。優惠受條款及細則約束。如有任何爭議，信興電器貿易有限公司保留最終決定權。

（以上資料及客戶提供）