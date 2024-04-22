Jobsdb by SEEK頒獎典禮　HR年度盛事　表揚優秀企業

Jobsdb by SEEK作為香港領先的網上求職招聘平台，一直致力探索和發展香港人才市場，幫助僱主及求職者尋找到更匹配的人才和工作機會。疫情過後，香港與世界重新接軌，各地人才恢復流動，市場重新煥發機遇與活力；然而，機遇與挑戰並存，在應用智慧科技、促進人才配對等方面，香港人才市場的同業仍然期待有更多突破。



總結過去成果，是為了展望更好的未來，Jobsdb by SEEK於2024年3月假香港四季酒店舉辦了第三屆「Jobsdb - The Hong Kong HR Awards 2023/24」頒獎典禮暨晚宴。當晚，超過300位香港HR同業濟濟一堂，共同慶祝過去一年的成就，並展望新一年的人才事業更進一步。

一年一度的Jobsdb by SEEK頒獎典禮為大家創造了相聚的機會，嘉許持續奮戰在人才事業前線的優秀企業。今年大會邀請了資深人力資源代表組成專業評審團，就12個類別表揚了 67 個傑出企業，特別值得一提的是萬眾期待的Employer of the Year獎項，今年獲得了超過 5,500 名公眾投票，得獎機構得到各方面的認可和肯定，實至名歸。

人才市場千變萬化 靈活是成功之道

當晚的頒獎典禮首先由Jobsdb by SEEK香港區總經理李政勳先生（Bill Lee）致歡迎詞。Bill特別鳴謝評審團的專業評判，並向本屆大會的贊助單位致謝。

Bill讚揚今年的獲獎者在面對前所未有的挑戰中，反應靈活迅速，且表現出非凡的韌性。為了應對複雜且不斷變化的勞動力市場，他們採用了新技術，堅持維護員工的福祉，同時確保以誠信和同理心實現企業的策略目標。

Bill特別感謝一眾人力資源專業人士對創造人才蓬勃發展、尊重多樣性和追求卓越的工作場所展現出的非凡承諾及熱情，寄望大家再接再厲，建立一個更蓬勃、更健康的香港人才市場。

與會嘉賓和Jobsdb by SEEK管理層共同進行祝酒儀式

勞工及福利局局長孫玉菡太平紳士（左6）、SEEK亞洲行政總裁Peter Bithos（左5）、Jobsdb by SEEK香港區營運總監李政勳先生（右5）、為評審團頒發感謝狀

配合創新及高效求職平台 全方位招攬人才

今年大會有幸邀請到勞工及福利局局長孫玉菡太平紳士擔任主禮嘉賓並發表致辭。孫局長向各得獎機構致以由衷的祝賀，感謝企業和以前HR同業展示出的能量和香港精神，讓香港的人才事業發展得更加繁榮。

孫局長特別講解了香港政府在疫情之後推出的“高才通”人才吸引計劃，表示計劃成效遠超預期。後疫情時代，全球（尤其是中國內地）人才加強流動，都在尋求新機遇以超越自我。他指出“高才通”推出一年即獲得成千上萬的申請，憑藉透明、高效的機制，成功發放審批，職位涵蓋金融、IT、貿易等領域。孫局長又寄望在場的優秀企業、HR領導團隊可以配合高效及優秀的求職平台，促成更多更好的人才配對，讓香港的人才市場更加蓬勃發展，欣欣向榮。

主禮嘉賓勞工及福利局局長孫玉菡太平紳士向在場300多位香港HR精英分享如何讓香港人才市場發展更加蓬勃。

人工智能減少人才錯配 智慧招聘保持優勢

其後，大會邀請SEEK亞洲行政總裁Peter Bithos分享Jobsdb與SEEK及Jobstreet完成跨系統整合後，平台如何利用最新AI技術為僱主提供更全面的人才配對方案。

Peter圍繞「Better Matches」, 「Better Experience」, 「Better Advice」三方面分享對過去一年香港求職市場的見解。Peter指出，求職者和企業之間仍然存在錯配、難配的現象，他認為除專注本地人才市場外，香港企業同時可以將目光擴闊至亞太地區，透過全新Jobsdb 平台可以觸及亞太地區超過 4,000 萬人才檔案，在澳洲、新加坡、馬來西亞等八個地區無縫招聘；此外，Peter又表示，新平台採用升級的AI模型，全新的搜尋引擎能有效根據企業需求，篩選並推薦合適人才，助僱主加快人才篩選流程。與此同時，僱主亦可以透過平台獲得即時分析、市場洞察和招聘建議，以保持自身的競爭優勢。

三位嘉賓的深度分享讓當晚出席的企業及HR同業收穫良多。

Employer of the Year得獎企業合照。

得獎企業得到各方面的認可和肯定，實至名歸。

另外，Jobsdb by SEEK從4月起將透過報章雜誌、網絡平台、戶外廣告等方式展示本屆得獎的優秀企業名單。此外，有關第三屆「Jobsdb - The Hong Kong HR Awards 2023/24」的得獎名單，詳情可瀏覽： https://hk.employer.seek.com/page/the-hong-kong-hr-awards-2023-24-winners

東區海底隧道戶外廣告將展示本屆得獎的優秀企業名單。

(資料及相片由客戶提供)