曼谷市中心頂級複式盤+華欣海灘渡假住宅 60 萬起 周末將軍澳展銷

泰國是唯一亞洲國家，多年獲得 10 大退休移居國家。首都曼谷 Bangkok 生活指數不高，吸引很多國際人士選擇曼谷定居，退休及發展，曼谷集合本土高端泰國人及國際人士長居。而華欣 Hua Hin, 近年許多外國人及泰國富人買華欣物業，選擇在華欣退休或長期渡假。本週末展銷主要推介三個項目，兩個地點是現時曼谷最熱門及華欣全新海濱盤，由近 40 年經驗，泰國三大發展商 Sansiri 興建，入門價只由港幣 $60 萬起，歡迎本週末親臨將軍澳 Crowne Plaza 皇冠假日酒店展銷會了解更多。



泰國華欣HUA HIN - Sansiri海灘旁渡假公寓

項目由港幣 $60 萬起，市場租金回報可達 6％* 以上，送傢俬及展銷折扣優惠。

可自住渡假退休養老投資收租，潛力無限。

華欣，是泰國皇室、貴族、富人、高端國際人士的渡假勝地，是幾代泰國國王渡假行宮所在地，碧海藍天，鳥語花香，是陽光與海灘避暑好去處，令許多不同國家旅客或泰國本土高端人士喜歡舉家渡假的海濱城市，跟芭堤雅相似但更旺中帶靜。可自住渡假退休養老投資收租，潛力無限。華欣離曼谷車程近 2.5 小時，火車近 3 小時，未來高鐵落成後，將於 1 個多小時從華欣到達曼谷市中心。

單位由一房、兩房及 Villa 組成，可承辦短租或長租*。

葡萄牙風的酒店式高級服務海濱公寓，設有24 小時保安服務及 CCTV 監控、五星級大型會所、設施包括健身中心、工作分享平台及派對室等。

項目 300 米到達海灘及最旺 Tamarind 及Cicada 夜市，鄰近頂級酒店 Intercontinental 及 Hyatt Regency，葡萄牙風的酒店式高級服務海濱公寓，24 小時保安服務及 CCTV 監控，五星級大型會所，設施包括健身中心，工作分享平台，派對室，會議室，兒童遊樂室，綠化花園及多個游泳池等等。單位由一房、兩房及 Villa 組成，可承辦短租或長租*。項目由港幣 $60 萬起，市場租金回報可達 6％* 以上，送傢俬及展銷折扣優惠。

項目 300 米到達海灘及最旺 Tamarind 及Cicada 夜市。

曼谷地王項目：140米到達 Ratchathewi BTS 站 - 有雙層複式單位！

項目屬 A 等級，地段高級商業及最大最先進醫療中心，地點非常方便罕有，步行 3 分鐘到達 Ratchathewi BTS 站（140 米），一站之隔便到達最旺市中心暹羅 Siam，直達 Central World, Siam Paragon 等高級購物中心，兩個站到達 Chit Lom 可參拜四面神。區內商業大廈及五星酒店林立，鄰近頂尖 Chulalongkorn 大學。5 分鐘到達 King Rama 大型公園 及 (250米) Phaya Thai ARL 地鐵站可直達 BKK 國際機場，地點是地鐵兩線交匯處 BTS x ARL。

項目一站之隔便到達最旺市中心暹羅 Siam，直達 Central World, Siam Paragon 等高級購物中心。

項目高端擁有華麗大堂，設六星級大型會所，游泳池，健身中心，瑜珈室，派對室，紅外線科技桑拿等等。用料採用最豪華最高端。有全統的單層單位及樓底極高的雙層複式單位（Duplex）可選擇。項目由一房至三房組成，複式單位的第二層面積更是送給買家！單位包裝修，室外三層玻璃可高效能隔熱隔音，每户設有同層儲物櫃，可收納乾洗衣服及信件包裹，送自動泊車系統兩分鐘便可泊好車，飲用水更經過特別過濾及處理，罕有非常。單位用料高級，展銷期送全屋傢俬，及物業租務管理服務。首期只需港幣 $20 餘萬起。

單位包裝修，室外三層玻璃可高效能隔熱隔音，每户設有同層儲物櫃。

單位用料高級，展銷期送全屋傢俬，及物業租務管理服務。

曼谷BTS x MRT十字型地鐵兩線交匯 高級上車盤

項目適合中產家庭及專業人才，出租容易上車盤，只售港幣 $80 餘萬起。預計半年內收樓。

項目位置屬曼谷市中心兩鐵交匯處 BTS x MRT，鄰近 Chatuchak 翟道翟全曼谷最大市埸，項目一分鐘步行到達 Lotus's 超級購物商場，(300米）4 分鐘步行到達 Central 購物中心，戲院及 Lat Phrao BTS 地鐵站。(750米) 8 分鐘步行達 Phahon Yothin MRT 地鐵站。十字型地鐵交匯處，無論市中心，CBD，大學區，東西南北方便到達。10多分鐘便到達暹羅 Siam，適合中產家庭及專業人才，出租容易上車盤，只售港幣 $80 餘萬起。預計半年內收樓。

室內用料豪華，送裝修及家庭電器，展銷期內送全屋傢俬，物業租務管理及特別優惠。

項目級數屬 B+ 等級，是區內罕有地鐵兩線上車盤。項目由一房及兩房组成，每個單位有露台，會所設施包括共享工作平台，特大遊泳池，健身中心，派對室， 及 12,800 平方米的私人公園只供給住客享用， 屋苑提供接送車到達 Lotus's 商場，等等。室內用料豪華，送裝修及家庭電器，展銷期內送全屋傢俬，物業租務管理及特別優惠。

項目位置屬曼谷市中心兩鐵交匯處 BTS x MRT，鄰近 Chatuchak 翟道翟全曼谷最大市埸。

泰國三大發展商之一 SANSIRI 尚思瑞

擁有 40 年經驗，上市發展商 Sansiri 尚思瑞，是泰國三大發展商之一，獲獎無數。共建項目超過 480 個，建立了近 134,000 住宅給泰國 20 個不同省份。發展主力集中於公寓大廈，聯排別墅，及單幢式別墅。現時項目主力推介地點：曼谷，華欣，芭堤雅，清邁，布吉等等。2023 年再度榮獲泰國銷量第一發展商之美譽。

▐ 《泰國曼谷 + 華欣物業展銷會 - 三大項目巡禮》 ▐ 曼谷市中心地鐵兩線交匯項目由港幣 $80 餘萬起▐ 華欣海灘旁渡假公寓港幣 $60 萬▐

【本週末📍將軍澳 Crowne Plaza 皇冠假日酒店 2 樓舉行展銷會】

📍 華欣海濱盤$60萬起

📍 展銷送全屋傢俬

📍 地點優越

📍 市場租金回報可達6％以上*

日期：4月20日 至 4月21日（本周末）

時間：上午11時至晩上7時

地點：香港將軍澳 皇冠假日酒店

Crowne Plaza Kowloon East Hotel

將軍澳 唐德街 3 號

2/F Diamond Room 5-6

（MTR 將軍澳站 C 出口）

歡迎登記及參與：

香港專線：(852) 2833-8018

澳門專線：(853) 6516-4003

Email: info@ThaiPro.com.hk

Whatsapp：9338 8039

歡迎來電登記或直接親臨展銷會

歡迎同業合作及參與

*投資涉及風險

模擬圖片及價格僅供參考並須受條款及細則約束。所有售價及資料為付印日資料，此項目之發展商及出售者所提供之資料，均不構成任何承諾或合約。以上物業為純住宅項目，並非集體投資計劃。項目資料由本公司認為可信之資料來源提供，不建議買家過份依賴上述資料，需親自查證有關資料的準確性及可信性。Thai Pro Property Investment Ltd 及其銷售人員不保證此內容是絕對準確、正確，以及完整，而且沒有任何一方有義務或對此內容需要負上任何責任。Thai Pro Property Investment Ltd 並無處理位於香港的任何物業的牌照。我們專責代理香港以外之海外物業，故不受香港物業之《地產代理條例》限制，根據《香港地產代理條例》（香港法例第511章），毋須領有牌照。所載資料僅供參考，項目買家均可自行放租或自住。當地租務須受當地法例約束*。市場平均租金回報，僅供參考*。以上價格參考匯率為泰幣 $1元兌換港幣0.21。更新日期：2023.04.17

（資料及相片由客戶提供）