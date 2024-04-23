一次睇晒2大矚目倫敦金融區新盤　Berkeley名牌項目展銷會

倫敦的房地產市場向來吸引不少投資者及自住人士的目光，近年對港人來說更是首個考慮海外置業的地區之一。最近熱話可說是英國政府重點發展的東倫敦金融區，由英國龍頭發展商Berkeley Group精心打造的大型屋苑Bow Green，坐落3個金融中心之間，各自路程只需15分鐘，而且交通方便，10分鐘步程即可到Mile End、Bow Road及Devons Road地鐵站，無論是價錢、質素、屋苑環境均完勝週邊地區。一房單位入場價由47.5萬英鎊起，預計租金回報率可達6%以上，以第一期來說，自住或投資無疑都是難得機會，4月26日(星期五)到中環置地廣場展銷會可享有英國本地特別優惠。



鄰近倫敦金融城5分鐘直達、7分鐘到金絲雀碼頭 連接4鐵路優勢

英國大型發展商Berkeley Group東倫敦的新盤Bow Green，位於Zone 2地區，由於近年快速發展，基建商場交通比其他倫敦地區成熟，被視為倫敦新發展核心區域，加上當地政府投入11億英鎊進行活化計劃，東倫敦絕對是具潛力的地段，加強保值投資信心。

Bow Green推有地理位置優越，步行15分鐘到倫敦瑪麗皇后大學（Queen Mary University），30分鐘地鐵車程可到達其餘4間名牌大學(UAL, UCL, LSE, KCL)。屋苑同時坐落於倫敦金融城（Bank）、金絲雀碼頭（Canary Wharf）及Stratford 3大金融中心之間，連接4條鐵路包括步程約10分鐘的Mile End、Bow Road及Devons Road地鐵站，連接Central Line、District Line、City Line，以及輕便鐵路DLR連接Canary Wharf及倫敦其他地區，絕對可滿足海外及本地學生或專業人士租務需求，帶來投資良機。

最平39.5萬英鎊入場 配超豪華會所設施

住宅以「城中綠洲」為理念，項目供提供1,450個開放式單位（39.5萬英鎊）、一房單位（46.5萬英鎊）、兩房單位（65萬英鎊）及三房單位，所有單位配有露台，更有部份能觀賞金融城、金絲雀碼頭和植物園景色。會所設施有住戶花園、泳池、健身室、IMAX影院、超市、咖啡餐廳，以及24小時禮賓服務等，配套相當全面。

樓花期較長 支付彈性更高

預計Bow Green住宅一期將於2026年第一及第二季落成，租金回報率可達6厘以上，落訂後 21日內交換合同，先支付10%房款完成合同交換，12個月後再支付10%房款，最後2026年交樓時支付尾款80%。距離收樓期間，攤長成交期，變相預留更多時間支付，讓自己現金流更充足，對用貸款支付的買家來說，未來有更大空間把握較低的貸款利率。

增長潛力更大 投資回報更穩定

有留意倫敦的樓市的朋友，相信亦對位於金融中心金絲雀碼頭的房地產大感興趣，不過作為已經是成熟商業區域的地段，其他現樓房價自然比新樓盤Bow Green較高，經社區活化後和已成熟交通網絡，Bow Green未來價值增長亦更高，相信投資者亦會將目光放在Bow Green。

要把握投資先機，記得親身參觀英國倫敦物業Bow Green香港展銷會，搶先選購心水單位！

地點：中環置地廣場公爵大廈30樓3001室的展銷會

日期：4月26日（星期五）

時間：11:00am - 7:00pm

發展商︰Berkeley Group旗下St James

代理商︰Baze London Properties Company Limited

預約查詢︰Whatsapp 9866 0894

(名額有限，請立即預約，會有專人聯絡登記)

(資料及相片由客戶提供)