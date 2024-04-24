環保食材｜年年有魚　大家樂MSC認證食材早餐　同你一齊錫著海洋

除了走塑之外，食物的選擇也可以對環境產生重大影響。選擇可持續食材，不僅可以減少碳足跡，同樣可以減少對生物多樣性的破壞，有利於保護動植物的棲息地，讓人類與生物一同在地球上共同健康成長。與香港一同成長的大家樂，多年來致力為食客帶來美味的食品選擇之外，為讓海洋年年有魚，於數年前已開始檢視食材的採購，並逐步引入獲水產養殖管理委員會（ASC）及海洋管理委員會（MSC）認證的可持續海鮮。最近亦邀請了與香港人一同成長的Twins一同宣傳全新的紐西蘭南冰魚柳早餐系列，一同推動綠食理念。



選用MSC認證環保食材 支持可持續漁業

為使食客可以繼續食到美味海鮮，大家樂在數年前開始逐步引入可持續海鮮，目前集團港區業務已使用73%可持續海鮮。而MSC認證便是可持續漁業環保標準以及MSC海產品可追溯性產銷監管鏈，要取得此認證，必須符合3個重要的漁業MSC標準原則，包括維持捕撈魚類種群的可持續性、最大限度地減少對環境的影響，以及令漁業得到有效管理。最近，大家樂便推出了紐西蘭南冰魚柳早餐系列，選用經MSC認證的紐西蘭南冰魚，製作分量十足的早餐系列，紐西蘭南冰魚柳啖啖嫩滑，吉列外層酥脆無比！口感豐富外脆內嫩，而且鮮味十足的早餐讓你食得健康、元氣滿滿地開啟新一日！

紐西蘭南冰魚柳及麥蘆卡蜜糖雞扒早餐系列 售價由$38起

經MSC認證的紐西蘭南冰魚，不但更環保，而且口感嫩滑。大大件魚柳，於早餐時段可搭配不同選擇，用豐富早餐開啟新一日。

延續皇牌滑蛋漢堡熱潮 燕麥奶炒蛋更健康

除了紐西蘭南冰魚柳早餐系列，皇牌滑蛋漢堡亦是大家樂最早受歡迎的早餐系列之一，為延續其熱潮，系列再度加入新口味【滑蛋魚柳漢堡】，滑蛋魚柳漢堡採用了MSC認證紐西蘭南冰魚柳，口感外脆內嫩！炒蛋亦採用了純植物製燕麥奶製作炒蛋，成分不含乳糖，並更富含豐富膳食纖維，同樣是環保、美味又健康之選！

滑蛋魚柳漢堡 $34

魚柳用上MSC認證紐西蘭南冰魚柳，滑蛋則用上純植物製燕麥奶製作，既健康又環保。

Grab & Go隨時Order就近取餐 仲有優惠幫你慳

大家樂明白打工仔生活忙碌，食個早餐都未必能坐低慢慢歎，為讓上班族可以快點、快取、快食，大家樂推出全新手機訂餐服務，在上班途中隨時隨地打開QR code 掃一掃(byod.eatcdc.com)就可以預先訂餐，然後再選取鄰近的大家樂取餐，無需要等！而且更有不同優惠組合，幫你慳時間又慳錢！

用大家樂App訂餐，讓你隨時隨地Grab & Go，更快拎更快歎！還有不同優惠組合，既慳錢又慳時間。

★優惠1︰由即日起至5月3 日訂購燕麥奶滑蛋漢堡系列，即減$2！

立即下單：https://byod.eatcdc.com/home/brand/500001

★優惠2︰成為Club 100 會員，於4 月31日前於早市購買3個漢堡套餐，即送單個漢堡一個！

立即成為Club 100會員︰ https://bitly.ws/3i62R

未Download大家樂手機應用程式，就立即下載 Joy Now Joy More！ http://bit.ly/42JB5VY

（資料及相片由客戶提供）