個人信貸資料服務機構模式「信資通」推出懶人包同你一文睇清要點

由香港銀行公會、香港有限制牌照銀行及接受存款公司公會，以及香港持牌放債人公會牽頭，並得到香港金融管理局支持的「多家個人信貸資料服務機構（MCRA）模式」去年11月正式定名為「信資通」（Credit Data Smart）。此項利用最新技術建構的金融基礎建設，旨在促進個人信貸資料服務市場的競爭，從而提升香港個人信貸資料服務機構服務水平。服務剛剛推出，現在就為你整合好「信資通」懶人包，同你一文睇清九大要點。



1.「信資通」是甚麼？

•「信資通」即多家個人信貸資料服務機構模式。當消費者提出按揭、貸款或其他信貸產品或服務（如信用卡）的申請時，信貸提供者會向個人信貸資料服務機構索取關於該消費者的信貸報告，以助其評估該消費者的信貸質素。過往香港只有一家個人信貸資料服務機構，在「信資通」推出後，個人信貸資料服務機構已增至三家。

•「信資通」旨在促進個人信貸資料服務市場的競爭，從而提升香港個人信貸資料服務機構服務水平，並減低因市場只有一家個人信貸資料服務機構而衍生的營運風險，特別是單點失誤的風險。

2. 「信資通」由哪個機構負責？

•「信資通」由行業公會（香港銀行公會、香港有限制牌照銀行及接受存款公司公會及香港持牌放債人公會）擁有，並得到香港金融管理局的支持。

3. 以往香港也有個人信貸資料服務機構，「信資通」又有甚麼特別之處？

•「信資通」引入多家個人信貸資料服務機構，由一家增加至三家。有助促進行業競爭、提升整體服務水平，以及保障個人信貸資料市場的運作。

• 萬一有個別機構突然出現系統故障，或因為其他突發情況而未能提供服務，市場上仍有其他機構提供同類服務，減低對客戶的影響。

4. 「信資通」內的個人信貸資料會儲存於信貸資料平台，我的個人資料會輕易被轉移嗎？

• 所有個人信貸資料在通過信貸資料平台傳輸或儲存之前均按照國際標準進行加密。只有個人信貸資料服務機構和認可會員才擁有解密資料的密鑰。平台營運商以及任何未經授權的人士均不能解密有關資料。

• 另外，信貸資料平台的設施位於香港，而信貸資料服務機構亦不會將個人信貸資料轉移至香港境外進行儲存和處理。

5. 銀行或持牌放債人會直接向個人信貸資料服務機構索取借貸人的信貸報告作貸款審批，所以「信資通」與我有何關係？

• 銀行或持牌放債人會參考信貸報告來做貸款審批決定，公眾人士亦可以檢視自己的信貸資料，確保準確無誤。

• 在「信資通」下，消費者有權每12個月向每家個人信貸資料服務機構免費索取一份信貸報告，了解個人信貸情況。

6. 如何索取自己的信貸報告？

• 一般申請流程：選擇個人信貸資料服務機構 – 選擇網上或親身索取 - 提交申請表格 - 確認身份 - 領取信貸報告。

• 消費者可以在每12個月的任何日子內免費索取信貸報告，因此無須急於在「信資通」剛推出服務時索取免費信貸報告。

• 消費者索取報告前，可先向個人信貸資料服務機構查詢詳情，包括申請手續、索取報告方法及每日申請限額等資訊。

7. 我可以自行索取信貸報告，再交予借貸公司審批我的借貸申請？

• 不可以

• 相關報告僅供個人參考，不應使用於任何信貸申請。

• 由於消費者的信貸報告或是稍早時間獲得的，因此未必能反映其申請貸款時的實際信貸情況，這將對信貸提供者帶來高信貸風險。信貸提供者應直接參與「信資通」以取得報告作貸款審批用途，以對借款人進行準確的信用評估。

8. 若我發現信貸報告上的資料出錯，我要如何修正？

• 消費者可以聯絡個人信貸資料服務機構更改資料。

9. 由不同獲選信貸資料服務機構所提供的信貸報告所反映的信貸資料會否有所差異？不同獲選信貸資料服務機構的信貸評級會否差異很大，並繼而影響我的信貸額度及條款？

• 三家個人信貸資料服務機構使用信貸資料平台上的資料作為分析和預備信貸報告的基礎，但可能會採用不同的信貸評分模式及其他資料來源，以致所提供的信貸評分可能有所不同。

• 而信貸提供者在評估信貸申請時，不但會向其聘用的個人信貸資料服務機構索取信貸報告及信貸評分，還會考慮其他相關因素以作出信貸決定。

想了解更多「信資通」資訊，即睇宣傳短片：https://youtu.be/Q4BwyHJHE6E

條款及細則︰

• 消費者有權每12個月向每家個人信貸資料服務機構免費索取一份信貸報告，了解個人信貸情況。相關報告僅供個人參考，不應使用於任何信貸申請，申請前可先向有關機構查詢詳情，包括申請手續、索取報告方法及每日申請限額等資訊。

• 請參考三家個人信貸資料服務機構的聯絡方式，索取你的信貸報告：

平安金融壹賬通征信服務（香港）有限公司

電話：(852) 2271 6268

電郵：cra_contact@paoc.com.hk

網址：www.paoccra.com.hk

諾華誠信有限公司

電話：(852) 3854 0188

電郵：customercare@nova-credit.com

網址：www.nova-credit.com

環聯

電話：(852) 2577 1816

電郵：hkcontact@transunion.com

網址：www.transunion.hk

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