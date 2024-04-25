大新銀行贊助《SME ESG約章》助中小企實踐ESG　提升競爭力

氣候變化對地球環境、生態系統和人類社會帶來影響，同時為實體經濟、企業經營及財務表現帶來威脅。隨着環境、社會和管治（ESG）在商業領域的普及，愈來愈多大企業以ESG標準考慮合作夥伴。香港的中小企業超過36萬家，他們雖意識到ESG議題的重要性，卻缺乏時間與資源了解並實踐相關標準。香港中小型企業聯合會（中小企聯合會）承接去年試行《支援中小企ESG約章》計劃的成功，今年再下一城，獲大新銀行有限公司（大新銀行）贊助攜手推出《SME ESG約章》2024，為未來的可持續發展邁開重要一步。



望更多中小企能取得近乎ESG認證標準的資格

《SME ESG約章》參考香港聯合交易所上市規則附錄C2所載《環境、社會及管治報告指引》部分適用於中小企的要求作為評估框架，參加企業成功通過審核後將被列入《SME ESG名冊》，供支持約章的大企業優先考慮使用其產品和服務。

中小企是大新銀行的重點策略客戶群之一，亦是大新銀行ESG策略的關鍵持份者。為進一步增加大新銀行對中小企實踐ESG的支持力度，今年與香港中小型企業聯合會合作推出《SME ESG 約章》2024，協助中小企業把ESG元素融入營運架構及管治機制，實踐符合大企業所需的ESG標準，加強中小企業與大企業之間的合作關係。

大新銀行副行政總裁、高級執行董事兼集團個人銀行主管王美珍期望通過中小企的影響力，共同為香港力爭於2050年前實現「碳中和」。她認為，香港中小型企業聯合會協助中小企加深認識ESG，鼓勵中小企參與可持續經濟轉型的理念，與大新銀行的ESG願景不謀而合。大新銀行通過贊助《SME ESG約章》2024，希望更多中小企能獲得免費專業指引和協助，並能取得近乎ESG認證標準的資格。

大新銀行副行政總裁、高級執行董事兼集團個人銀行主管王美珍期望通過中小企的影響力，共同為香港力爭於2050年前實現「碳中和」。

助中小企向可持續發展經濟轉型

《SME ESG約章》為香港中小企業建立一個獨特的ESG框架，早日實現向可持續發展經濟轉型。香港中小型企業聯合會會長郭志華期望《SME ESG約章》長遠可成為政府、企業和投資界普遍認可的ESG標準。他指出：「參加約章的中小企將獲得第三方獨立機構的審核和認證，彰顯中小企支持可持續發展的決心，既可以提升公眾對企業的認可，同時在中小企中灌輸ESG文化，帶來更佳士氣。去年試行的《支援中小企ESG約章》計劃反應相當良好，今年加上大新銀行的支持，相信中小企業界將可更快實現可持續發展目標。在此，我們鼓勵大企業加入《約章》成為支持機構，向公眾展示支持中小企發展ESG的決心。」

香港中小型企業聯合會會長郭志華期望《SME ESG約章》長遠可成為政府、企業和投資界普遍認可的ESG標準。

房屋局局長何永賢於《SME ESG約章》2024啟動儀式暨證書頒發典禮致辭時表示，中小企對於任何一個經濟體系的發展都非常重要。

另外，王美珍指出，大新銀行為支持綠色金融，已成為建造業議會推出的「可持續金融認證計劃」的支持機構之一，以鼓勵建造業應用可持續金融。該行亦有參與綠色及可持續發展相關的銀團貸款，以及積極應對數碼轉型及推動無紙化，緊貼銀行服務及客戶理財方式急速邁向數碼化發展的趨勢。

大新銀行為推動更多中小企參與可持續經濟轉型，將會向去年度取得《支援中小企ESG約章》證書和2024年度獲認證的中小企提供開戶費全免優惠¹，以實際行動表彰他們在ESG方面的投入及努力。

此外，參與《SME ESG約章》的企業可免費獲得大新銀行與香港中小型企業聯合會的全方位支援，包括宣傳、工作坊、技術諮詢、公眾教育及企業聯繫等，提升其ESG競爭力及可見度。中小企可由4月18日起至9月30日申請參加《SME ESG 約章》2024計劃。詳情請聯絡香港中小型企業聯合會info@hksme.hk。

¹ 開戶費全免優惠只適用於中小企獲得《支援中小企ESG約章》2023 或《SME ESG 約章》2024後起計的12個月內。優惠受條款及細則約束。

（資料及相片由客戶提供）