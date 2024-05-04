英國澳洲升學2024香港學生請即參與！

英澳教育展2024將於5月11至12日在旺角康得思酒店7樓舉辦，參展學校包括英國、澳洲及國際地區的大學及寄宿學校。是次參展學校的地區是大衆的熱門和首選留學地區，必定有個適合正在計劃赴海外留學的你！



琥珀教育今年將踏入第25週年，多年來都協助為有意到海外升學的學生提供最優質的查詢服務，致力以學生爲本。英國和澳洲一直是熱門升學國家之一，而選擇到海外升學無疑是人生一項很重要的決定甚至會為這段未知的旅程感到緊張，再加上繁複的報名和簽證申請程序，難免會令人手足無措。如果同學們有興趣到英國或澳洲留學，可參加我們的英澳教育展進一步瞭解！

「英國頂尖寄宿中學 St Mary’s School, Cambridge」

St Mary’s School, Cambridge是一所創辦於1898年的英國天主教寄宿女校，全校學生人數約650人，國際學生只佔全校的15%。該校的學術成績十分優異，在2019年GSCE考試中，40%的學生獲得A*佳績；51%的A-Level考生獲得A*-A的卓越成績；77%的畢業生都如願以償入讀她們的第一志願大學，包括長居QS Top 100的St’ Andrews, Durham, Edinburgh和Bath等知名學府。學術外，學校提供壁球、板球、瑜伽等課外活動供學生選擇，確保她們在學業和體育上取得平衡。St Mary’s School, Cambridge的代表將會親臨英澳教育展2024為有興趣入讀英國寄宿學校的學生和家長講解更多關於學校的資訊和特別之處。機會難逢，不要錯過！

「Monash大學資訊科技 - 人工智能課程」

Monash大學創辦於1958年，是澳洲第一大城墨爾本市著名的一所綜合大學亦是澳洲八大名校成員之一。它共有八個校區，當中的六個校區位於墨爾本市附近，主要校區則位於墨爾本市東南部。Monash大學的學術研究和教學質素都有著極高的名譽，它與全球超過120所研究機構、政府機構和世界上主要的公司建立了長期的合作關係，目的是為學生提供優質的本地或海外實習機會。

然而，隨著科技日新月異，人工智能AI漸漸地融入了我們的生活圈子，各行各業都想著將此新科技融入企業裏。因此，大學亦逐漸加插有關人工智能AI課程，例如澳洲和英國多間大學都設有數據科學等學士課程，一般為期3年。課程内容包括數學、統計、電腦科學、編程技術等，學生亦可以選修其他領域的學科，例如，商業、人民、健康等。目的是讓學生可以學習不同範疇的知識，讓他們可在多方面發展。是次展覽我們很榮幸邀請到來自Monash大學的科技學科部門代表為有興趣的學生和家長介紹大學及人工智能課程，絕對是一個瞭解Monash大學和社會趨勢的大好機會！

「資深顧問親自講解APAC精英課程」

QS Top 100的名牌學府一直都深受學生和家長的青睞，而入學要求的難度亦隨著排名越高的學府一直增加。以英國的頂尖大學爲例，學校都會要求學生在公開考試中取得優秀的成績，除此之外，雅思考試 (IELTS) 均會要求取得6.0或以上的成績，一些專業學科更需要通過指定的學科考核方可達到入學要求。琥珀教育旗下的APAC課程專針對爲學生提供一系列的精英課程服務，例如英語考試準備 (IELTS / UKiset等)和專科考試訓練 (UCAT/ BMAT等)，讓學生可在考入學試打好基礎。我們亦聘請畢業於名牌大學的專業導師一對一教導學生，盡力為學生爭取入讀名牌大學的名額！

「全方位瞭解英國琥珀監護人服務」

英國政府多年來對未成年學生的監護人資格都有著極高的要求，亦是英國政府非常注重的一項政策。因此，如學生將赴英國入讀寄宿學校，學生必須有一位合資格的監護人來照顧學生在校外的生活及保障學生的安全。故此，琥珀教育旗下的監護人服務曾爲多不勝數的學生尋找到合適的監護人，此服務亦獲得英國監護人組織及英國寄宿學校會雙重認證，與英國400所寄宿學校亦有著緊密合作，致力為到海外留學的學生提供優質和貼心的照顧。

有興趣進一步了解更多英國和澳洲大學及寄宿學校的升學資訊，歡迎於5月11至12日參加由琥珀教育舉辦的「英澳教育展2024」。每日會設有4場的升學講座，涵蓋包括醫療護理系專科UCAS 2024及2025銜接課程及Top 20 UNSW醫療專科課程、英國頂尖寄宿中學、全方位瞭解琥珀教育監護人服務及APAC課程等。機會難逢，切勿錯過！

「英澳教育展 2024 UK & AUS Education Fair 2024」

日期：2024年5月11至12日 （星期六及日）

時間：上午11時至下午4時半

地點：旺角康得思酒店7樓 （港鐵旺角站C3出口）

立即登記：https://forms.gle/n6YyT7mzGZhTFfbm8

【講座推介】

5月11日 (星期六)

12:00pm – 12:45pm 【醫療護理系專科UCAS 2024，2025及銜接課程講座】

1:00pm – 1:45pm 【全球TOP 20 UNSW醫療專科課程】

2:00 pm – 2:45pm 【英國頂尖寄宿中學多元選擇 – St Mary’s School, Cambridge】

3:00pm – 3:45pm 【APAC課程助你成功入讀QS Top 100】

5月12日 (星期日)

12:00pm – 12:45pm 【通向世界一流大學的最佳途徑 – Columbia International College】

1:00pm – 1:45pm 【Monash大學：資訊科技•人工智能提升社會效益】

2:00 pm – 2:45pm 【香港八大非聯招入學申請策略大全】

3:00pm – 3:45pm 【英國監護人服務全方位】

(資料及相片由客戶提供)