溫樹華培訓發展隊先柔後剛　朱智謙執教校隊重情感引導

台上一分鐘台下十年功，香港現時有眾多精英運動員在國際賽場上大放異彩，社區教練亦功不可沒。三項鐵人社區教練溫樹華執教近30年，近年主力培訓社區發展隊，其先柔後剛的風格，不但有助鞏固社區三鐵發展，更發掘多位潛質運動員；聖愛德華天主教小學老師朱智謙除了任教體育和數學科外，更是創立和帶領技巧體操校隊的教練，他坦言自己執教學生著重情感引導，唯有令小朋友愛上運動，才能踏上成為精英運動員之路。

攝影：夏家朗、廖雁雄



香港三項鐵人中流砥柱：溫樹華

三項鐵人運動在香港尚未普及，溫樹華多年來為壯大這項運動不遺餘力，年輕時作為港隊代表外出征戰，退役後擔任教練，由最初執教三項鐵人港隊，直至近年為了平衡工作和家庭，他轉為執教工作量和訓練量相對較輕的地區發展隊，一直培訓三鐵運動員近30年，可說是近代香港三鐵發展不可或缺的一員。然而，溫教練並沒有小看社區教練這個崗位：「大家都知道精英運動員會在香港體育學院接受專業培訓，但其實香港仍有很多潛質運動員散落在不同地區，所以要做好地區訓練工作，才有機會發掘到更多具潛質的運動員。」

溫樹華曾是三項鐵人的港隊代表，退役後先執教三鐵港隊，近年轉型為地區發展隊教練。

做好地區培訓才能成就精英運動員

溫教練執教的地區發展隊成員以中學生為主，所以他將訓練計劃分成三個階段，並形容自己的風格是先柔後剛：「第一階段是幫助新隊員融入團隊，然後我會為他們訂立目標，最後才會化身嚴師，將精英運動員類近的訓練方式運用在隊員身上，讓他們更易適應進入港隊後的生活。」回憶起自己的運動員時代，溫教練坦言當年的教練常對運動員作出鼓勵，才能夠令自己一步一步堅持三鐵之路，因此當自己成為教練時，他希望將這一份鼓勵式的培訓方法傳承下去：「以前當我比賽成績未如理想時，我的教練會鼓勵我繼續努力。對社區運動員而言，他們除了三鐵之外，還要兼顧學業，所以我要對他們多加鼓勵，令他們有動力堅持下去。」

溫教練形容自己的培訓風格是先柔後剛，並以鼓勵的方式為主。

角色如父母 心情亦如父母

不少教練都形容自己的角色跟父母相似，而溫教練亦然，他認為教練的主要職責是全方位輔助運動員進步。同時，事實上溫教練的心情亦與父母無異，當他提起自己培訓的運動員得到好成績時，嘴角不其然上揚：「最滿足是看到自己的學員不斷進步，然後在比賽中取得好成績，甚至成為精英運動員出戰國際賽事！例如去年由我執教的地區發展隊有12名成員參加港隊選拔，最終有8人成功入選，很高興能夠協助他們達成階段性目標！」

溫教練認為教練如父母，要全方位輔助運動員進步。

賽而優則教的老師兼教練：朱智謙

聖愛德華天主教小學老師朱智謙曾是港隊技巧體操代表，現時除了任教數學科和體育科外，自小接受技巧體操訓練的他先後在學校創立技巧體操興趣班和校隊。相對三項鐵人運動，大眾對技巧體操或許更為陌生，故朱sir一直視推廣此運動為己任：「如果大家未觀看過技巧體操表演或比賽，可以將這項運動當作啦啦隊的類近項目。由於實在太少人認識，當我有機會執教小學生時，我希望引領他們接觸這項運動，並加以推廣。」溫教練認為要選拔更多精英運動員，應先做好社區培訓，朱sir有著相同的見解，他認為如果再退一步檢視運動培訓過程，在小學推廣運動可謂更為根本：「上學佔了小朋友的大部分時間，如果能在小學這個最基礎的階段做好運動推廣和培訓工作，對每一項運動的發展都有好處。」

朱智謙身兼多職，曾是港隊技巧體操代表，又是聖愛德華天主教小學的體育和數學科老師，亦是技巧體操校隊的領軍教練。

自律是進步的基本要求

朱sir在2017年的「第10屆技巧體操亞洲錦標賽」中，代表港隊奪得成年組雙人混合項目銅牌，是香港首次於海外賽事獲得的技巧體操獎項；去年在任教的小學建立技巧體操校隊後，他帶領同學們出戰2023年全港技巧體操公開賽，並取得1級女子三人季軍、1級混合雙人第五名和1級女子雙人第四名的優異成績。能夠做到比賽、領隊兩不誤，朱sir透露重點是自律：「除了訓練外，自律同樣重要，假如運動員對自己沒有要求，便難以繼續進步。特別是教練授畢技術後，就要靠運動員為自己設定目標、努力去達成並不斷追求進步。」在教練這身份以外，朱sir同時亦是老師，他坦言自己實際上要履行兩個職責：「教練是令學生成才，而老師就要教育學生成人。」

朱sir認為同學要進步，自律是先決條件，因為對自己沒有要求的運動員往往難以進步。

盼學生享受運動 有所成教練欣慰

由於朱sir是教導對象是一班小學生，他直言自己的執教風格是以情感引導為主，希望令同學發自內心愛上技巧體操這項運動。因此，朱sir的滿足感來自學生對運動的熱愛：「最大的滿足是同學代表學校奪獎，其次是當我看到他們享受這項運動時流露出來的快樂。有時候訓練十分辛苦，甚至是『練到喊』，不過他們之後又繼續開心地訓練，當你感受到他們真心享受這項運動時，我是感到十分滿足的！」朱sir期望及後有更多同學加入校隊訓練，甚至進入港隊代表香港到外地出賽。

朱sir坦言自己希望令同學享受運動，而當同學享受運動時，便是自己最為滿足的時候。

參加培訓助教練增執教能力

運動員進步源自教練的培訓，而教練要進步，溫教練表示這要依靠平時多觀摩其他比賽，特別是國際賽事，了解相關運動在世界各地的發展方向，繼而調整自己的訓練方針。此外，他亦認為參加教練培訓課程同樣重要：「我曾參加教練培訓委員會的級別評定課程。委員會每年舉辦的賽馬會香港優秀教練選舉，亦是對本地運動教練的一種肯定和鼓勵。」朱sir亦認同道：「大家可以參加不同總會舉辦的課程或工作坊，或者申請成為本地比賽的裁判，這亦能增進教練的知識。」

香港教練培訓委員會主席洪楚英希望可以透露賽馬會香港優秀教練選舉，表揚教練的貢獻，鼓勵教練做好社區培訓。

香港教練培訓委員會主席洪楚英希望可以透露優秀教練選舉表揚教練的貢獻，鼓勵教練做好社區培訓，壯大香港的運動圈：「優質的教練對香港整體體育發展非常重要，所以委員會除了舉辦訓練課程和研討會等等，亦舉辦『賽馬會香港優秀教練選舉』，頒發七大類獎項予社區、學校、以至精英級別的教練，鼓勵和表揚他們培訓運動員的努力及貢獻。」

（資料及相片由客戶提供）