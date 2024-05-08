首屆「華文自媒體運營與發展論壇」於香港圓滿舉行

由《香港01》及「香港華夏青年文化基金會」聯合主辦，首屆「華文自媒體運營與發展論壇」於4月26日於香港W酒店圓滿舉行。活動邀得兩岸四地包括內地、香港、台灣、澳門等多個地區約40多位華語KOL及網紅出席。



當天活動分為主題分享及專題討論兩部份，參與主題分享邀得國內知名旅遊平台擕程 Ctrip、小紅書及抖音等多位社交平台代表及人氣博主，分享社交媒體營運心得，以及如何提升流量及創造商業機會等。同場參與的還包括來自台灣的Ting’s Bistro 克里斯丁(粉絲數 45萬+)、許伯&簡芝-倉鼠人(粉絲數 120萬+)、以及Allan Ko 柯景倫（ Influenxio 圈圈科技創辦人) 等。

專題討論部份，重點探討「流量變現的創新模式」及「旅遊文化與自媒體傳播」等話題。參與的KOL及博主包括香港人氣YouTuber 西DorSi偽中產生活態度 (粉絲數 30 萬+)，台灣首位獲得過千萬訂閱人數的YouTuber 奇軒Tricking (粉絲數 1,100萬+)，活躍於抖音等多個平台之國內人氣博主盧戰卡(多個平台粉絲數超過 2,700萬+)，以及前電視台旅遊節目主持蘇子芸Kate等超過40位兩岸四地KOL及博主共同參與。

香港華夏青年文化基金會理事長沙燁表示 : 希望可以透過是次活動，為華文自媒體產業的永續發展與商業合作提供一個交流的平台，打造屬於華文自媒體的「朋友圈」。

《香港01》行政總裁蘇曉婷表示 : 社交媒體近十年發展非常迅速，平台數量也不斷增加，希望可以透過這一次活動，讓各位多了解不同地區以及新冒起的社交媒體平台。

香港華夏青年文化基金會理事長沙燁致開幕詞

西DorSi偽中產生活態度

分享嘉賓 : 攜程Ctrip 資深用戶總監劉璐

《香港01》行政總裁蘇曉婷女士致開幕詞

分享嘉賓 : 許伯&簡芝-倉鼠人

台灣首位獲得過千萬訂閱人數的YouTuber 奇軒Tricking

分享嘉賓 : 盧戰卡團隊

分享嘉賓 : Ting’s Bistro 克里斯丁

分享嘉賓 : Allan Ko 柯景倫