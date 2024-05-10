張瑞、Gregory Koenig從心出發　培育運動員成才

部分青少年運動員在社區及學校開始接受體育培訓，有傑出表現的運動員經過選拔進入香港體育學院成為精英運動員及接受專業訓練。面對這些青少年運動員，教練除了培訓他們成為世界級運動員外，亦兼顧他們的全人發展。乒乓球女子隊教練張瑞針對運動員不同年齡階段，採取相對應的訓練方法，令他們在技術和心理方面均得以提升；劍擊隊花劍項目教練Gregory Koenig同樣以人為本，先保持運動員對劍擊的熱情，再教導他們積極面對勝負，勝不驕而敗不餒。

攝影：鄭子峰



從嚴師到家人：張瑞

乒乓球女子隊自東京2020奧運會歷史性奪得團體賽銅牌後越來越受港人關注。今年年初的乒乓球世界錦標賽，李皓晴、杜凱琹和朱成竹為港隊再次摘下銅牌，並奪得今夏巴黎奧運會的參賽資格，更令港人振奮。眾多女將在賽場上發光發亮背後，乒乓球女子隊教練張瑞絕對功不可沒。

張教練陪伴運動員成長十多年，一直用心地教導她們技術和心態。

張教練執教超過十年，李皓晴、杜凱琹和朱成竹甫入港隊之時，已經成為負責培訓她們的嚴師。三位女將從青少年時期入隊，一步一步成為港隊不可或缺的主將，張教練直言培訓方式需要針對運動員的性格而定：「她們十多歲時，我是以下指令為主，到她們廿多歲時，我跟她們就變成朋友，互相交流意見。加上女生的情感較為細膩，各人的性格迥異，我更需要了解她們的想法，開解和引導她們。」

杜凱琹口中的「瑞姐」先是一位嚴師，逐漸變成自己的家人般，可算是她在乒乓球技術、心理、以至日常生活各方面的導師。她表示：「我十分感恩擁有一位好教練，當我缺乏自信，她不斷鼓勵我，叮囑我好好享受乒乓球。」張教練亦感觸道：「我希望自己是一位嚴格的教練，但同時我亦希望成為一個會為運動員帶來溫暖的教練，在她們難過時給予問候及安慰。畢竟我已經陪伴她們長達十多年了，有幸成為輔助她們成長的其中一人。」

杜凱琹（中）透露瑞姐是其乒乓球技術、心理、以至日常生活的良師益友。

因材施教提升技術

訓練是無止境的，進步亦然，張教練認為突破極限源自總結比賽的經驗：「比賽一定有勝負，從落敗可以找出改善之處，即使取勝亦有失分之時。賽後在技術和心態的層面總結經驗並進行檢討，便能夠發掘進步的空間，進步是永不停止的。」勝負二字往往同時出現於張教練口中，沒有高低之分，她表示勝也好，負也好，一直以來並非她著意的重點：「大家都想贏，但贏並非唯一標準，因為每人的天份不一，不能以同一個標準來評定所有人，我只希望她們按自己的能力做到最好。」接連於世界大賽奪得獎牌後，張教練坦言港隊已成為其他隊伍競爭及研究的目標，所以她希望隊員能夠心無雜念地準備比賽，好好享受今夏的巴黎奧運會。

積極與熱情的化身：Gregory Koenig

近年劍擊隊的表現令港人雀躍，但同時亦有未如人意的時候。面對高低起伏的教練生涯，奧運金牌得主張家朗的教練Gregory Koenig明言一切取決於心態：「面對不如意的賽果，我們不能一直處於低落的情緒狀態中，反之應該要繼續向前看，這是我希望灌輸給隊員的思維。」

Greg認為運動員最重要是時刻保持對運動的熱情，他會透過不同的訓練方法協助他們達至此目標。

不論在賽場內外，Greg給予外界的形象都是充滿熱情，而這正是他的執教法則：「運動員最重要是有熱情，我的工作正是協助他們對劍擊的熱情不會退卻，所以我安排的訓練並非一成不變，偶爾加入羽毛球和壁球等等不同的訓練活動，既可以令他們有新鮮感，又可以訓練他們不同的體能反應和思考模式。」但要設計出具針對性且多樣化的訓練，Greg認為以人為本的相處方式才是重中之重：「我要先深入了解不同劍手的想法，知道他們的動力來源，這才能更有效地發揮他們的潛力！」

巔峰之上再求突破

在Greg的培訓下，張家朗成功登上男子花劍項目之巔，二人關係亦師亦友，家朗笑言自己對Greg除了感激之外、還是感激：「以前我達不到目標會感到不開心，有小脾氣，但Greg告訴我眼前的結果並不要緊，要用正面的心態去面對，這對我而言是新觀點。」花劍隊另一位成員吳諾弘亦謂：「教練的訓練方法很有效，他安排不少海外訓練，是令我進步其中一大原因。因此，我們在賽場上獲得好成績，必定先向教練道謝！」

張家朗（右）形容自己與Greg亦師亦友，後者是推動自己進步的力量來源。

儘管家朗已經在頒獎台之巔看過明媚的風景，但Greg的看法跟張教練非常一致，認為運動員的進步是沒有盡頭的：「當然每個運動員都有極限，而教練的任務之一，正正是幫助他們突破極限。我沒有水晶球，無法知道他們的極限在哪，因此我永遠不會質疑他們的潛力，只會一直從旁協助。」Greg認為突破不單止對運動員個人而言意義非凡，對團體同樣帶來正面影響，「因為進步是有連帶效果的，當你有所進步時，隊友亦會受到激勵，一同進步！」

港將即將代表香港出戰巴黎奧運會，Greg的短期目標無疑是帶領張家朗衝擊金牌。那長遠目標呢？Greg坦言自己已經將眼光放在新一代的運動員身上：「港隊的新血充滿天賦，所以我們會努力栽培他們，劍指2028洛杉磯奧運會。」

「賽馬會香港優秀教練選舉」肯定教練們的付出

「賽馬會香港優秀教練選舉」是香港賽馬會教練培訓計劃其中一項活動，嘉許培訓香港社區、學校，以及精英運動員不同層面的傑出教練。今年選舉踏入30周年，而張教練和Greg教練雙雙能夠參與此項盛事，前者喜言：「被提名必定感到很開心，這對教練而言是很大的鼓勵，令我們更有信心繼續我們的工作。」至於Greg亦附和道：「這是對教練們的一種肯定，亦是讓我們堅持努力下去的動力。」

香港教練培訓委員會主席洪楚英形容教練勞苦功高，期望大眾能繼續支持各位教練和運動員。

香港教練培訓委員會主席洪楚英形容教練勞苦功高，期望大眾能繼續支持各位教練和運動員：「培訓一位世界級的運動員需要8至12年的時間，教練要因應不同運動員的性格特質，協助他們發揮潛能，鼓勵他們堅持夢想，所以香港亦會邀請外地的優秀教練協助培訓精英運動員。他們透過香港教練培訓委員會舉辦的活動，互相交流，提升教練質素，促進香港體育發展。」

（資料及相片由客戶提供）