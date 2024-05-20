與香港同步　與基層同心　工聯會服務惠澤社群

如果你在職場遇到困難，想培訓提升職業技能、想找新工作、想回內地就業或創業，不知道有什麼機構可以幫到你？請找工聯會啦！除提供職業培訓、就業輔導、勞工法例諮詢、社區服務、支援內地港人等服務外，還有醫療所、優惠中心、長者中心，在全港18區設有地區服務處及聯絡處，關心及服務會員和市民。工聯會已紥根香港、服務市民和會員76年，絕對是一個「與香港同步，與基層同心」的工會組織。



一APP在手 福利優惠隨時有

工聯會積極打造「工聯APP」綜合資訊互動平台，只要一APP在手，盡享最新資訊、活動、福利優惠、進修和醫療保健等信息，例如︰會員可獲免費送贈20萬元平安保險、購物優惠額外折扣、醫所健康檢查折扣、免費洗牙及牙科服務優惠、APP積分換禮品等，快來下載工聯會APP啦！

多元課程助你Upgrade自己

工聯會培訓課程一向深受歡迎，名額經常爆滿。工聯會進修中心為了更好地支援打工仔，增加並優化網上修讀課程，開辦涵蓋多個行業資歷認證、技能提升、持續進修及再培訓課程等，提升打工仔的競爭力。工聯會一直提倡生活平衡及身心健康，工人俱樂部和康齡服務社提供各類的興趣活動及長者課程，亦開設旅遊等業務，豐富市民工餘生活、促進身心健康。

工聯會培訓課程一向受歡迎，經常爆滿。

推動灣區融合設服務中心

隨著疫情復常，港人北上消費成風，到內地工作、生活、創業及就學的人數不斷攀升。對於港人「小白」來說，在內地遇到困難或有疑問時，怎麼辦？

工聯會分別在廣州、深圳、東莞、惠州、中山及福建設有諮詢服務中心，全方位支援及服務內地港人超過20年。內地中心的服務最全面、內地城市覆蓋面最廣，包括有免費提供法律諮詢、緊急援助等，遺失回鄉卡或身分證都不用怕，內地中心能夠幫助你。至於2022年投入服務的大灣區社會服務社（灣區社），承辦了特區政府「大灣區青年就業計劃」，幫助港青北上尋找未來發展新方向。

工聯會分別喺廣州、深圳、東莞、惠州、中山及福建設有服務中心，全方位支援及服務內地港人超過20年。

工聯醫所服務社群

隨著醫療科技進步和市民對健康的關注，對優質及專科醫療服務需求不斷提升，工聯會工人醫療所（醫所）緊貼時代發展，開辦中醫、西醫、牙科、專科等醫療診所，以多角度發展社區基層醫療服務，先後推出「工聯同行．站起來」骨科手術資助計劃；成立「工人醫療所醫療資助基金」資助財政困難人士診症、治療和手術，發揮及展示工聯醫所服務社群的精神，贏得市民的認同和支持。

工聯會工人醫療所（醫所）緊貼時代發展，開辦中醫、西醫、牙科、專科等醫療所，以多角度發展社區基層醫療服務。

勞工維權助你一臂之力

香港經歷了三年新冠疫情，的確令我們的生活環境改變，就業模式也改變。作為全港最大勞工組織的工聯會急市民所急，針對行業發展新趨勢以及空白點，積極跟進新興行業工會的工作，另外，工聯會勞工服務中心專門解答工友疑問及協助處理勞資問題，透過不同平台為打工仔爭取合理的勞工權益，全力推動政府落實不同政策及措施支援行業工友。

工聯會勞工服務中心專門解答勞工疑問及協助處理勞資問題。

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無論你是學生，主婦，退休，失業，或從事哪個行業的工友，工聯會致力為大家打造一個貼心的服務，工聯會的服務團隊為你提供專業意見及服務，想了解更多工聯會資訊，可瀏覽工聯會網站，透過線上即時入會啦！

(資料及相片由客戶提供)