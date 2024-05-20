警動物守護流動教室遊走社區　八千人開心玩

過去幾個星期，大家有沒有看到兩架車身印上可愛動漫風的動物宣傳車穿梭大街小巷？其實這是由香港賽馬會慈善信託基金捐助警務處推展的「賽馬會『集大使 成大事』計劃」，推出一連16日的升級版「社區流動教室2.0」宣傳車活動，社區流動教室走訪港九新界不同地方及學校，運用車上設置的電子遊戲，向大人、小朋友傳遞有關愛護動物的知識，讓大家寓學習於娛樂，成功吸引大批市民歡迎，各區參加的人數更逾8千人，以下不妨重溫活動的精彩內容。



警方AWP計劃走入社區深耕細作

為鼓勵市民支持及協助打擊殘酷對待動物的行為，警務處早於2021年開展「動物守護．社區大使」計劃（AWP計劃），在社區與不同動物機構、學校合作，從教育、宣傳、情報搜集及調查四個方向凝聚愛護動物人士的力量，同年亦首次舉辦「社區流動教室」宣傳車活動，宣揚愛護動物和尊重生命的訊息。今年升級版的「社區流動教室2.0」，由4月26日至5月11日就分別走訪了中環、尖沙咀、西頁、大埔及沙田寵物友善的公眾地方及學校，其中活動啓動禮更特別於首批警務處AWP計劃中設立「寵愛閣」的學校八鄉中心小學舉行。

流動教室另外亦走訪了全港14間幼稚園、小學及中學，流動教室派出不同的動物守護社區大使合作訓練義工犬及計劃「守護之星」的警犬們到各間學校，與不同年級的學生見面，不少學生皆表示是第一次接觸狗狗，加上車上的遊戲，令他們對犬隻及其他動物的認識增加不少！

「社區流動教室2.0」走訪全港學校活動花絮：

電子遊戲學動物冷知識 扭蛋抽小禮物受歡迎

除了讓大眾可以與警犬接觸互動外，「社區流動教室2.0」車上特別設計的電子遊戲，就包括從「找錯處」中學習不同物品對動物的影響，又有「IQ題」去學習動物的冷知識，最後在「極速拍」中學習對動物有害的物品。當宣傳車走訪到港九新畀各區都吸引到有不少家長就帶子女一起參與遊戲，其中有家長就指在遊戲中才知道大象不能跳躍及蝦的心臟是長在頭內等動物冷知識，亦了解到一些植物如百合花是對狗隻有害，遊戲有趣之餘知識性亦十分高，小朋友對動物的好奇心亦大大增加；而且他們可以憑分數到扭蛋車抽取AWP計劃精美禮物，「有知識又有禮物拎」加上可以與「守護之星」的吉祥物拍照留念，令他們過了充實又開心的一天，並期待再次參與AWP舉行的活動！

「社區流動教室2.0」走訪各區花絮：

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「社區流動教室2.0」完滿舉行並將暫告一段落，AWP將於12月舉行「大埔白石角慈善籌款障礙賽」，大家如果想了解活動詳情並繼續支持AWP計劃及其他動物機構，不妨到「動物守護．社區大使」網站瀏覽更多！

（資料及相片由大會提供）