德勤中國創新及資產研發中心1周年 與園區企業引領創科發展新機遇

德勤作為香港創科行業發展的重要一員，致力支持特區政府實現《創新科技發展藍圖》，與各界攜手合作，推動本港創科生態圈高速成長。德勤中國創新及資產研發中心（IADC）去年3月1日正式進駐香港科學園，佔地全層的IADC是一個聚焦數字化的服務樞紐，為園區的科技公司和研發從業員帶來前所未有的便利和機遇，共享德勤在全球合作、投資者網絡和商業化支援各領域的資源，助力香港發展成為國際創科重鎮。



在IADC成立一周年之際，德勤於5月9日在香港科學園舉行IADC開放日，吸引了超過200位創科行業領袖、園區企業代表以及新興科技專家參與，展示中心的服務與龐大的創科網絡，亦邀請到人工智能、網絡安全、金融科技、ESG 等領域的思想領袖分享專家見解，探討了「sell-with」潛在機會。

IADC三大功能 引領創科新時代

短短一年的時間，IADC已樹立了多個里程碑，成績有目共睹。德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示：「IADC有三大功能，包括我們於香港和上海都有成立的德勤人工智能研究院，致力研發人工智能模型或解決方案；24/7運作的網絡安全情報中心，匯聚專業團隊全面偵察及作出應變，保護客戶的網絡數據安全；强强聯手設立德勤 x Oracle（甲骨文）體驗中心，協助客戶實現數碼轉型並提高營運效率。」此外，IADC亦成功建立了廣泛的聯繫網絡，通過舉辦活動、簽署合作協議，向全球各地推廣本地創科，為超過1,200間園區企業和創新科技公司，與12,000多名研發從業人員提供了發展機會和創新的解決方案。

人才是創科產業發展的關鍵，德勤亦將延續「德育人才，勤創未來」的人才價值主張，聚焦並投資發展「成才」、「惜才」、「悅才」及「納才」這四大關鍵特質。歐振興指出，IADC將繼續投放資源於人工智能培訓項目，也會把資金投放到聘請人才之上。「人才是發展一個創新科技網絡或樞紐，最重要的一環。由於這些人工智能系統和設備需要由專業人員去運用和操作，當中亦牽涉不少成本和費用。」

德勤中國華南區主管合夥人歐振興

因地制宜 助園區鄰里啟動「sell-with」潛能

德勤中國華南區科技、傳媒和電信行業主管合夥人及德勤香港科學園辦公室主管合夥人陳耀邦表示：「坐落園區的IADC有別於傳統德勤辦公室，其主要定位是AI、智慧城市、ESG和網絡安全。辦公室佔地14,000平方英尺，約有100名全職員工，由於與園區的其他企業是鄰居關係，可以提供即時的支援和合作。」

作為德勤於科學園辦公室的負責人，陳耀邦期望通過IADC，幫助園區企業發掘潛在的「sell-with」機會。IADC過去一年與超過200間園區企業接觸，舉辦一系列知識分享會，藉著兩者相互合作，將德勤的專業知識、服務或解決方案與創科企業的產品或技術結合，共同開發市場、擴展業務，實踐目標的機會，發掘無限可能。「舉例來說，有些小規模的start up企業掌握很厲害的技術，卻欠缺市場網絡，德勤可以利用强大的資源幫助start up開拓市場，尋找生意，培育他們成長。」

德勤中國華南區科技、傳媒和電信行業主管合夥人及德勤香港科學園辦公室主管合夥人陳耀邦

人工智能研究院 締造跨領域一條龍解決方案

德勤人工智能研究院擁有強大的人才和對AI和IT的研究知識，能夠提供從策略規劃到實施、運營和維護的全方位服務，這是一般的團隊無法比擬。德勤人工智能研究院(香港)院長馬培煒博士分享：「我們的團隊包括我在內有三位博士，加上擁有不同專業背景的人才，令我們更容易與初創企業進行跨領域的合作。園區內的初創企業通常在技術方面表現出色，而我們則可以按客戶的需求、目標和預算，提供戰略規劃和建議，共同為客戶提供一條龍的解決方案。」

德勤人工智能研究院(香港)院長馬培煒博士

網絡安全情報中心 24/7全天候偵察應變

IADC的地利優勢加强了園區企業的緊密連繫，而24/7運作的網絡安全情報中心更能夠即時發揮最大的效果。企業在數碼轉型的過程中面臨眾多挑戰，其中網絡安全對保障公司的重要數據與流程運行十分重要。德勤為客戶提供一系列網絡安全解決方案，如「託管擴充偵測和應變」（Managed Extended Detect and Response，MXDR）、「網絡事件應對」（Cyber Incident Response，CIR）和「網絡威脅情報」（Cyber Threat Intelligence，CTI）。而專業團隊亦會在網絡安全情報中心，全天候監控網絡安全風險和異常情況，並採取相應的偵查和阻止措施。

德勤中國風險諮詢網絡安全服務合夥人林永雄分享：「現今網絡世界的攻擊速度很快，由入侵到完成攻擊只需幾十分鐘。我們的託管擴充偵測和應變 (MXDR)將專業團隊、工具、解決方案和人工智能結合到一個託管服務中，使得整個攻擊面具有完整的端到端可見性，並對組合解決方案集出現的任何警報進行 24/7 監控、偵測、調查和優先排序，自動或即時執行變應和補救活動。除了本地之外，我們亦可應客戶需要，連繫全球30多個網絡安全情報中心，可以互相分享信息，也可以獨立運作，為客戶提供更周全的服務。」

德勤中國風險諮詢網絡安全服務合夥人林永雄

ESG商機與挑戰 良好生態系統成就綠色新技術發展

隨著社會對可持續發展的關注增加，ESG為創科企業帶來的商機與挑戰應運而生。德勤香港氣候變化與可持續發展服務主管合夥人Mohit Grover 認為，隨著各國向碳中和、零排放的目標邁進，各行各業加快引入綠色新技術和解決方案，正正為創科企業提供了機會。「影響新技術能否成功商業化的關鍵，在於政府的監管，有沒有相應法規的配合協助綠色新技術更廣泛被採用。我認為科學園是一個很好的例子，既得到金融機構支持技術融資，更有大型企業希望採用這些技術，在強大的生態系統之下，新技術、初創公司才得以成功。」為了將初創公司的技術與有需求的大型機構接洽，德勤建立了一個名為GreenSpace Tech的平台，加快氣候科技生態圈增長，並密切跟蹤這些技術的發展。

德勤香港氣候變化與可持續發展服務主管合夥人Mohit Grover

（資料及相片由客戶提供）